Photo Release

January 7, 2024 11th Villar Awards: PHOTO #1 Standing L-R : Vistaland CEO Paolo A. Villar, Deputy Speaker Camille A. Villar, Sen. Mark A. Villar, MSC CEPAGCO Chairman Fr. Rollie Gomez, F/Senate President Manny B. Villar and Sen. Cynthia A. Villar. Seated L-F: ULSC Gen. Mngr. Walter Duenas, LQMPC Gen. Mngr. Lucilo Jimenez, Sindangan FACOMA MPC-Gundino T. Omos, St. Raphael Archangel MPC Chairperson Raymundo De Joya, Satumba Free Farmers MPC Chairman Banedicto Satumba, Mahayag Farmer’s MPC Rep. Christopher T. Reselosa, Pandacan Transport and Services MPC Chairman Edmundo Cadavona, Avon Independent Manager’s MPC Board Chairperson Julius Carballo, Leyte South MPC Chairman Eduardo G. Gerboling, PNB-KGB MPC Gen. Mngr. Fermina C. Genson, Languyan District Teachers MPC Gen. Mngr. Abdurahim Antanan. PHOTO #2: Standing L-R : Vistaland CEO Paolo A. Villar, Deputy Speaker Camille A. Villar, Senator Mark A,Villar, F/Senate President Manny B. Villar and Senator Cynthia A. Villar. Seated L-F: CITERMPCO Rep. Eric R. Balancio, NONESCOST Chairperson Dr. Romulo Sisno, MAGSIGE MPC CEO Agripino L. Torres, BUGEMCO CEO Venus B. Lubguban, Cavite Metro MPC Gen. Manager Leonora Dominguez, SALOFA Representative Gary Michael Farinas, Our Lady of La Salette MPC Representative Atty. Cesario A. Aggalot, Ibaan Market Vendors & Community MPC Chairperson Romeo De Torres, Bacarra Zanjera Irrigators MPC Chairman Mency Tolentino, CAA Pagsasarili Talipapa MPC Chairman Ariel Beltran.