Photo Release

February 5, 2024 Cayetano sa mga proteksyon sa konstitusyon: ‘POWER CORRUPTS, ABSOLUTE POWER CORRUPTS ABSOLUTELY’ Binigyang-diin ni Senador Alan Peter Cayetano nitong Lunes (February 5, 2024) na hindi dapat magkaroon ng anumang talakayan kung bakit mahigpit ang ilang prinsipyo na nakalagay sa 1987 Constitution. “The principle is that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. This is why the constitution is made to temper the power in the three branches and to make sure that not one powerful group can manipulate the legal system,” wika ni Cayetano sa unang pagdinig ng Senado sa Resolution on Both Houses No. 6, na naglalayong amyendahan ang ilang mga probisyon sa ekonomiya ng konstitusyon. Bilang pagbigay-pugay sa mga bumuo ng Saligang Batas na naroroon sa pagdinig, binasa niya ang preamble ng konstitusyon at idinagdag na ang tanging paraan upang tunay na amyendahan ang charter ay ang pagiging magkakaugnay at nagnanais na maging uri ng mga tao na itinakda sa preamble. (OS Alan Peter Cayetano/SMU)