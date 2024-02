Photo Release

February 8, 2024 Sen. Pia, naghatid ng tulong sa mga Balereño: Baler, Aurora - Sa pakikipagtulungan ng tanggapan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), nag-abot ngayong Huwebes si Senadora Pia S. Cayetano ng tulong sa 600 Balereños sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) ng nasabing ahensya.