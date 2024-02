Photo Release

February 10, 2024 Revilla nanguna sa paghahatid ng tulong sa mga nasalantang kababayan sa Davao: PINANGUNAHAN ni Senador Ramon Bong Revilla, Jr. nitong nakaraang Biyernes (Pebrero 9) ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa rehiyon ng Davao noong nakaraang linggo na nagresulta rin sa pagguho ng lupa. Tumungo si Revilla sa iba’t ibang bayan kasama ang Caraga at Cateel sa Davao Oriental, Compostela at Maco sa Davao de Oro, at Tagum City sa Davao del Norte. Sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development, nakapaghatid ang batikang senador ng tulong pinansyal at family food packs sa libo-libong mga kababayan. “Kakayanin natin ang pagsubok na ito. Sama-sama tayong muling babangon. Ang importante ngayon ay buhay tayo, kasama ng ating mga pamilya. Aahon tayo,” ani ni Revilla sa mga taga-Davao.