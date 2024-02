Photo Release

February 20, 2024 Revilla namahagi ng tulong pinansyal sa Parañaque: NAGTUNGO si Senador Ramon Bong Revilla sa Lungsod ng Parañaque noong Lunes ng umaga (Pebrero 19) upang mamahagi ng tulong pinansyal sa mga kanyang mga kababayan. Pinangunahan ng batikang senador ang pag-aabot ng tulong sa Brgy. Sta. Niño kung saan siya ay sinalubong nina Parañaque City Mayor Eric Olivarez at Congressman Edwin Olivarez. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ay nakapaghatid ang lingkod-bayan ng tulong sa mahigit 3,500 na benepisyaryo. “Binibigay lang po natin sa ating mga kababayan ang mga dapat naman talaga nilang natatanggap mula sa gobyerno. Nawa ay makatulong ito sa kanilang mga pang-arawang pangangailangan hanggang sa pag-unlad ng kanilang mga buhay,” ani ni Revilla. Kamakailan lang ay tumungo rin ang mambabatas sa una, ikalawa, at ikatlong distrito ng Maynila para mamahagi rin ng tulong. Noon namang nakaraang mga linggo ay sumugod siya sa Davao upang sumaklolo sa mga biktima ng sakuna dulot ng malakas na pag-ulan at pagbaha. “Hindi po tayo magsasawang puntahan mismo ang ating mga kababayan para mag-abot ng tulong. Tungkulin po natin ito at kahit kailan ay hindi natin tatalikuran,” pagtatapos ni Revilla.