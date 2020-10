Press Release

October 16, 2020 Sen. Leila M. de Lima's quick reactions / tweets on Duterte's recent ramblings and continued harassment of Nasino family Sa patuloy na panggigipit sa pamilya Nasino at panggugulo sa libing ni Baby River Sagad-sagaran ang kasamaan ng mga taong gumagawa nito. Walang pakundangan sa nagluluksang ina at pamilya. Inihiwalay na nila kay Reina si Baby River mula pagkasilang, pati ba naman ngayon, sa paghahatid sa kanya sa huling hantungan, guguluhin pa nila? Mga walang konsensya! On Duterte's recent ramblings re: illegal drugs First, you being a lawyer is a big disgrace to the legal profession. Second, you being the President only worsened the illegal drugs problem. May 3-6 months ka pang nalalaman. Eh, wala ka namang palag sa Tsinang pinanggagalingan ng supply at sa mga kumpare mong drug lord. Puro ka kasi yabang. Puro ka drama. Puro ka satsat. Kungsabagay, may kasabihan nga naman: Mas maiingay yung mga latang walang laman.