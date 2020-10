Statement of Senator Risa Hontiveros on the funeral of baby River

Hinayaan lang ng gobyerno na mamatay si Baby River.

Hanggang sa burol niya, pinagkaitan ang kanyang ina. Pati ang mga huling sandali na makasama man lang ang labi niya, hindi pa maibigay. Bakit pa kailangan ng 40 guwardiya para bantayan ang isang nagluluksang ina na nakaposas at ang kanyang baby na patay na?

Kung laging kalupitan ang sagot natin sa hinanakit ng taumbayan sa gitna ng pinakamalalang krisis, ang pagdurusa ni Reina Mae ay siya ring magiging pagdurusa ng buong bayan.

The real indicator of who we are as a nation is if we can still offer even our worst critics compassion.

Ibigay natin ang huling pagpapaalam sa mag-ina nang maayos.

Sa ating mga officials, leaders, decision-makers: Maging built-in sana ang empathy at compassion sa gitna ng economic at health emergency na dulot ng COVID-19. No matter our political differences, our decisions should always be made in kindness.