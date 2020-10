Press Release

October 17, 2020 Transcript of Interview with Senate Minority Leader Franklin M. Drilon

DWIZ Usapang Senado with Ms. Cely Ortega-Bueno Q: Unahin ko po itong 2021 budget, ang sabi ay October 28 isusumite ito sa senado. Sa tingin po ninyo bakit sa October 28 pa dahilan sa ang printing ay 4 -5 days lang. SFMD: Oo nga pero hindi nila maumpisahan ang imprenta hangga't hindi nila maipasok ang kanilang mga amendments. Ganoon po ang gawain sa kamara. Sa ating Saligang Batas, pagkatapos ipasa ng 3rd reading, dapat printing na lang at wala ng amendments. Ngayon nagkabuhul-buhol na, approval on third reading on paper, dahilan sa may small committee silang ginawa na tatanggap ng mga insertions o amendments. Kaya po hindi kaagad maisumite. Ang sabi ko nga, dapat apat na araw lang matapos ang printing. Ngunit hindi nila matatapos. Sa katunayan, nabasa ko sa pahayagan na ang ibibigay nila ay advance copy lang sa October 29. Q: Yung pinaka-official na imprenta ay November 5 pa raw at ang ibibigay sa inyo ay advance copy ng budget. SFMD: Oo, sa akin okay na iyon basta parehas ang laman. Itong budget na ito talagang unique. Ngayon lang ako nakakita ng budget na puro lump-sum. Puro nasa central office kakaunti ang nasa distrito. Ngayon lang ako nakarinig na may 1,2000 pages na addendum. Hindi ko alam. Siguro ang annex na ito, baka ipasok na nila ito sa printed copy ng GAB. Sa dahilan sa ito ay dapat nasa loob ng bill ngunit dahilan sa nagkabuhul-buhol, kailangan habulin yug 30 days after the opening of Congress, kaya ang ginawa nila ay isinaksakan na lang kung magkano ang budget na allocated sa DPWH kaya mayroon doon mga nauulit na galing sa 2020. Ang gagawin nila ngayon, titingnan ulit at tatanggapin yung amendments ng congressmen at ipapasok dito sa ibibigay sa National Printing Office. Bawal po ito pero iyon ang gawain nila. Uulitin ko lang, sa ating Saligang Batas kapag naipasa na sa 3rd reading dapat wala ng amendments. Q: Wala ng galawan. SFMD: Wala ng galawan Q: Hindi iyon pwedeng kwestyunin? Kung may gugusto po na kwestyunin iyon, pwede po? SFMD: Pwede po. Ang kailangan mo lang ay pruweba na ang mga amendments ay talagang nangyari pagtapos ng approval on 3rd reading. Q: Baka marami po na insertion ang budget kapag ipinasa na sa senado. SFMD: Tama po iyan kaya nagkagulo sila sa leadership sa HoR dahilan sa uneven na allocation sa mga distrito. Kaya gagawin nila ay ikakalat yung mga bumubukol na pondo. Kaya mas mahirap ang trabaho ng senado ngayon. Susuriin isa-isa at titingnan kung tama o doble. Hindi po madali ito. Q: Malaking challenge pala ito para sa inyo... SFMD: Tama po iyan. Hindi madali. Dati kasi more or less alam mo na dahilan sa pag-umpisa pa lang ng debate sa kamara alam mo na kung ano ang itsura ng budget. Ngunit ito maraming binago dahilan sa hindi tama ang submission. Q: Sa napansin ni Sen. Lacson na mas malaki ang local projects kaysa national projects. SFMD: Ako ay naniniwala na ito ay accommodation sa mga submission ng congressmen. Kaya pinagbigyan dahil kaalyado naman ng administrasyon. Kaya nga isa sa mga napuna ko noon ay yung allocation sa mga distrito sa labas ng NCR ay umaabot lamang ng 30% at yung 70% sa central office ng DPWH ipinarada. Q: Sa ngayon pa lang po ay marami na kayong mga amendments na gagawin sa budget... SFMD: May ilan na, halimbawa itong sa DOH talagang kulang iyon. May mga departamento rin na talagang valid ang hinihingi. We will favorably consider it. Q: Kagaya ng P2.5-B lang ang nakalaan sa Covid-19 vaccine na marami ang nagsasabi na kulang iyon SFMD: Talagang hindi kasya iyan. Sa pakikipag-usap ko sa mga nakakaalam, ang tentative pricing nitong vaccine ay US $10, tig-US$5 per shot eh dalawang shots. Talagang kulang ang P2.5 billion. Hindi madali ang vaccination dahil hindi naman tayo mag-manufacture nito. Talagang darating sa atin in bulk. Ilalagay mo sa glass vials. Ilang million ang gagawin natin? Pagtapos, dapat niyan yung temperature. We are an island nation kaya ang logistic ay terrible. Mahirap ang trabaho. Malaking pera ang pinag-uusapan. Ang estimate ay P500.00 per head. The distribution would be a nightmare. Sana magampanan ng pamahalaan ang kanilang tungkulin lalo na ang DOH. Q: Kayo po ang nag-suggest na magpatawag ng special session ang Pangulo para makapag-resume kayo ng session nang mas maaga. Sinasabi ni Majority Zubiri hindi na kailangang pa na si Presidente ang magpatawa ng special session dahil pwede naman ang senado. SFMD: Tama iyon. Ako ang nag-suggest na mag-session kami ng November 9. Initially ang reaction ko ay magpatawag ang Pangulo ng special session. Pero pinag-aralan ng komite na pwedeng putulan yung recess. Ganoon din naman ang ginawa ng HoR, maaga silang nagsuspinde. Hindi naman adjournment ito kung hindi suspension lang. Q: Ito pong sa PhilHealth at Red Cross... SFMD: Malaking problema iyan. Sa totoo lang, ang allocation sa Universal Health Care Act ay P71-B lang. Sa Philippine Red Cross pa lang, almost P1 billion na kaya talagang kulang ang allocation sa PhilHealth. May problemang malaki dahil iyan ay corruption in the past. Kaya ang pag-uusapan ay magkano ba talaga ang kailangan. Totoo ba na sa susunod na dalawang taon ay maging bangkarote na ang PhilHealth...Kaya po importante na magkaroon kami ng sapat na panahon para tingnan talaga kung magkano ang kailangan. Kaya sana rin ay mabigyan kami ng tamang information so we can decide. Q: Hindi po masisisi ang PhilHealth kung hindi muna bayaran yung sa PRC kasi ang sabi nila pag-aaralan muna yung MOA with PRC. SFMD: Wala namang bawal na pag-aralan nang husto dahil pera ng bayan ito. Pero tama ri si Sen. Gordon, dalawang buwan na nilang pinag-aaralan iyan. Q: Malaking setback po iyon na tumigil ang PRC... SFMD: Malaking setback iyon pero hindi mo masisi si Sen. Gordon dahil may obligation din siya to keep PRC viable. Malaking problema iyan kaya kailangan pag-usapan nang husto. Q: Si Sec. Bello mukhang nakinig sa inyo na wala ang deferment ng 13th month pay SFMD: Tama po iyon. Ang exempted lang sa PD 851 ay yung mga kumpanya na nagbabayad na ng Christmas bonus. Walang sinasabi na ang distressed companies ay pwedeng i-exempt. Ang exemption ay nakalagay roon sa IRR noon ng DOLE na ginawa ni dating Sec. Ople. Hindi ako tutol sa panawagan na tulungan ang mga distressed companies. Kailangan tulungan din natin sila. Sa katunayan diyan sa Bayanihan 1 at 2, marami rin diyang pondo designed to help distressed companies. Sa Bayanihan 2, may P3 billion pondo para sa mga empleyado ng distressed tourism industry. Q: Pabor po ba kayo na unti-unti nang buksan ang ekonomiya at luwagan yung restriction? SFMD: Ako ay pabor diyan. Matagal ko nang sinaabi na hindi naman dapat puro lockdown. Nakita natin na marami ang nawalan ng trabaho, nagsarang kumpanya dahilan sa lockdown na ating ginawa - pinakamahabang lockdown sa mundo. Kailangan natin na buksan ang ekonomiya kahit paunti-unti para maibalik ang sigla ng ekonomiya. Noon ay wala ng solution kung hindi lockdown. Ang sab inga, hindi ka nga mamamatay sa Covid-19, mamatay ka naman kasi wala kang makain. Kaya kailangan ng balance. Our economic managers ngayon have a say. Dati wala akong nakikita na kasali sila sa usapan. As long as we observe protocols, pwede naman. Sa ngayon nakikita ko naman na the behavior of the public is consistent with the health protocols. Q: Marami ba kayong nakikitang masalimuot na provision dito sa CREATE bill? SFMD: Masalimuot talaga ito. Dahilan sa maraming manggagawang apektado. Ang ibig ng administrasyon ay bawasan ang incentive dahil maraming nawawalang buwis. Kahapon dininig namin ang budget ng SBMA, ang sinasabi nila huwag nang ayusin kung hindi naman sira. Sinasabi nila ito ang kanilang patakaran, etcetera. Kaya hindi madali iyon. Isa sa mga compromises na pino-propose ay kung yung pag-regulate ba sa mga incentives ay para ba sa lahat o i-di-distinguish kung local manufacturers o exporters. Pangalawa, yung fiscal incentive review board na siyang mag-determine kung anong incentive ang ibibigay. Syempre mawawalan ng kapangyarihan ang governing board tulad ng Board of Investment. Masalimuot itong batas kaya may caucus sa Martes para tingnan kung ano ang pwedeng gawing compromise. Baka abutan ito ng budget deliberation. Baka sa December na ito matalakay. Q: Kailangan muna ipasa ang budget SFMD: Ito ang budget na dapat i-approve on time dahilan sa pandemic, dahilan sa kailangan ng bagong appropriation. We cannot afford to delay this budget. Lahat ng panukalang batas ay isantabi muna hangga't hindi naipapasa ang budget.