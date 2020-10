Press Release

October 20, 2020 Imee: Pagtaas ng presyo ng noche buena products, itigil muna Hindi pabor si Senadora Imee Marcos na itaas ang presyo ng mga noche buena products ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Kasunod ito ng apela ng mga manufacturer na magdagdag sila ng 1 to 3 percent sa presyo ng ilang popular na noche buena items. Ayon kay Marcos, chairperson ng Senate Committee on Economic Affairs, dapat manatili sa kasalukuyang presyo ang mga handa sa tradisyonal na noche buena dahil sa mababang exchange rate, may umiiral na price freeze at mababang transport cost. "Sa gitna ng pandemya, please, wag na muna magtaas ng presyo ang mga manufacturer dahil hikahos na nga ang mga Pinoy. Dagdag pang pabigat sa kanilang balikat ang pang-araw araw na gastusin. Magpa-paskong tuyo na lang ba ang marami sa ating mga kababayan? 'Wag naman!," pahayag ni Marcos Giit ni Marcos sa Dept of Trade and Industry na tanggihan ang apela ng mga manufacturer at mahigpit na ipatupad ang prize freeze habang umiiral pa ang pandemya. Bukod dito, dapat suriin muna ng DTI ang inventory ng mga retail store dahil nakatambak na ang mga supply ng noche buena products sa kanilang warehouses simula noong June. "Kung pagbibigyan na naman ni DTI Sec. Mon Lopez ang hirit ng mga manufacturer, kawawa naman ang mga konsyumer, marami ang walang trabaho at kita, pagkakaitan pa ng konting handa sa noche buena, " diin ni Marcos Base sa data ng DTI, mahigit sa 20 brands ng limang manufacturer ang humihirit ng taas-presyo tuwing Christmas season. Sa monitoring naman ng opisina ni Marcos, tumaas na ng P40 kada kilo ang hamon na itinitinda sa pamosong ham store sa Quiapo, Maynila at posibleng tumaas pa ito bago sumapit ang Pasko. Tumaas na rin ang presyo ng baboy sa palengke at supermarkets na naglalaro sa P295 hanggang P350 ang kilo. Ganoon din ang manok sa Robinson's supermarket at Savemore na nasa P160 hanggang P198 na kada kilo, depende sa parte ng manok. Dahil sa kakapusan ng supply ng baboy, inaasahang magtataas din ang presyo ng isang buong lechon sa La Loma, Quezon City mula P500 hanggang P1,000.