October 21, 2020 Transcript of Senator Nancy Binay's interview on

KabayanTeleradyo (hosted by Noli "Kabayan" de Castro) Sen. Nancy Binay-Angles (SNBA): Magandang umaga po, Kabayan, at magandang umaga po sa nakikinig at nanonood ng inyong programa. Noli de Castro (Q): Umaangal daw po si Dept. of Tourism secretary (Berna Romulo-Puyat) na wala pa silang natatanggap mula doon sa Bayanihan 2? SNBA: Yes, Kabayan. Noong nag-hearing nga po kami para sa budget ng DOT, napag-alaman po naming katulad noong budget ng Dept. of Agriculture, ay wala pa palang nare-release para doon sa Bayanihan 2 na nilaan po namin. Lumalabas po doon sa isang araw na hearing naming na iyon, P24 billion for DA, at P10 billion naman for DOT, so a total of P34 billion ang hindi pa nare-release na kailangan na kailangan ng ating mga kababayan ngayon. Q: Tama, ang tourism binabalik na... ang tourism industry ng ating bansa. Paano yan, para saan daw ang P10 billion na nilalaan ng DOT? SNBA:Iyong P10 billion po niyan, may portion po iyan na assistance sa mga negosyo na tinamaan ng pandemic. So parang lifeline po ito sa mga stakeholders natin sa turismo. Kaya nga, Kabayan, napakahalaga na ma-release kaagad itong pondo na ito. Q: Oo, kasi hindi makakagalaw agad iyong ibang mga, iyong iba nagsara na nga, eh, hindi na nakayanan. SNBA:Totoo po iyan. Aside from the stakeholders po, pati din po iyong mga nagta-trabaho sa industriya ng turismo mayroon din po silang assistance na ang DOLE naman ang magre-release. Q: Ayuda, mayroon din sila. Marami ngang nawalan ng trabaho diyan. Hanggang ngayon marami pa iyong walang trabaho. SNBA:Totoo po iyan. Kasama diyan iyong mga tour guides natin, waiter, ultimo mga doon sa Intramuros, alam naman natin iyong mga kutsero diyan, isa sa mga naapektuhan, so kasama po sila doon sa puwedeng mag-avail ng ayuda na nilaan ng Kongreso. Q: Pero ang masaklap niyan, iyon palang Bayanihan 2 na inaprubahan ninyo, ay mawawala na rin by December 19? SNBA: Yes po. Nagsara po iyong Kongreso, mawawala na rin. Kaya nga po nagmamadali po kami na sana ma-release na ang pondong ito para magamit dahil may time-frame nga po hanggang December... I think 17 or 19. Q: Kailan po ba inaprubahan iyon? SNBA:Naku, last month po. In fact nag-overtime po ang Kongreso para maipasa namin ang Bayanihan 2. In fact this was declared a priority ng ating Presidente kaya minadali namin. So medyo nagulat nga po kami na medyo may delay ngayon sa pag-release ng aktwal na pondo. Q: Maiba po tayo. Iyong natuklasan po ninyo na mga Chinese na 27,678 Chinese nationals pero ang sinasabi na nakakabahala sa mga retirees na ito, ang edad nila ay 35 years old? SNBA: Yes po. Actually kasi, lumabas nga doon sa hearing na ang Philippine Retirement Authority po pala ngayon ang age group nila na tinatanggap to retire in the Philippines ay 35 years old. To be fair doon sa nakaupo ngayon, naabutan na lang naman niya ang policy na iyon. I think kasi sa Korea, ang mga sundalo yata doon nagre-retire at 35, kaya iyon ang naging batayan nila. Pero ngayon po na may kakaiba tayong sitwasyon with China, kaya nga during the hearing kasama si Sen. Gordon inabisuhan natin sila na baka it's high time to review the policy na 35 years old ka lang ay puwede ka na mag-retire dito sa Pilipinas. Hindi lang iyon ang nakaka-bother, Kabayan, kasi ang kailangan lang po ng magre-retire ay either mag-deposit siya ng USD50,000 sabangko, or bumili ng condo unit worth P2.5 million at puwede nang mag-retire dito. Q: Ganoon? SNBA: Yes po. Ganoon po kadali. Q: Ang babaw. SNBA:Opo. So, I guess siguro dapat dagdagan din ng security measure na baka dapat may vetting process ang mga tatanggapin natin regardless of nationality, eh baka po may check muna kung ano ba talaga iyong...may background check sa kanila kung sino at ano ba sila, at lalong-lalo na kung 35 years old, paano nila na-afford to retire at that age. Q: Opo. At anong gagawin nila, at 35 years old, Senator, anong gagawin nila sa Pilipinas? SNBA:Iyon na nga po. Alam naman natin at 35 years old malakas pa po ang katawan niyan. Lalong-lalo po mayroon tayong problema ngayon na kung saan may issue tayo na apparently ang mga kababayan natin ay nagkakaroon ng job displacement pagdating dito sa pagpasok ng mga Chinese nationals sa ating bansa. Q: Ang sinasabi po baka ito'y mga nagtatrabaho sa POGO. SNBA: Puwede din po iyon. Puwede ding nagtatrabaho sa POGO, or puwede din po baka nandiyan sila sa Divisoria. Kaya nga po magandang tingnan at pag-aralan kasi baka kumbaga ginagamit nila itong paraan to circumvent the law na hindi sila puwedeng mag-trabaho dito. Q: Opo. At saka masaklap nito, libu-libo ang mga Chinese na ito at 35 years old, at nakapaga-ari sila ng mga property saPilipinas. Medyo makaka-apekto sa lokal din natin iyon. SNBA: Isa din iyon. Kasi kung alam n'yonga po, Kabayan, 'di ba, noong pumasok dito ang POGO, nagtaasan ang presyo bigla ng mga condominium units, mga renta sa bahay, at dahil po diyan ang mga na-displace talaga ay mga kababayan natin dahil nga iyong mga landlords, mas pinipili na nila iyong mga nagta-trabaho sa POGO to rent doon sa mga units nila dahil talagang magugulat po kayo sa presyo na ino-offer. Ang balita ko doon sa iba, 2 years advance payment, eh. So at the end of the day ang kawawa ang mga kababayan natin. Q: So anong naging resulta po ng natuklasan natin sa PRA? Anong sabi po nila? SNBA: Well, may commitment naman sila, Kabayan. I think magko-convene yata ang board and titingnan po nila baka puwede nang baguhin ang policy pagdating nga doon sa 35 years old. Q: Maraming salamat po, Senator, at magandang umaga. SNBA:Maraming salamat, Kabayan.