Sen. Leila M. de Lima on Reina Nasino's reported 21-day quarantine in prison

Fourteen days lang ang quarantine, ayon sa DOH at WHO. Why is Reina Nasino reportedly in a 21-day quarantine period inside prison? When this regime can blatantly violate her rights in public, even as she lays her child to rest, how much more in prolonged isolation.

Tila ba iginapos na ang isang babae at isang inang gaya ni Reina, tinatadyakan pa at niyuyurakan ang kanyang karapatan at pagkatao. Ano ito, bartolina bilang parusa sa ipinakita niyang tapang sa kabila ng matinding pagluluksa?

Masyado namang inaabuso ng rehimeng ito ang pandemya. Hawa-hawa na kayo sa kawalanghiyaan!