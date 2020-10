Press Release

October 29, 2020 Statement of Senator Risa Hontiveros on DOLE Order extending the floating status of workers Napakatagal na ng anim na buwang naka-floating status ang ating mga manggagawa sa kanilang trabaho. Marami na ang isinakripisyo, maraming mga anak na ang napilitang tumigil sa pag-aaral at maraming pamilya na ang nagutom sa mga panahong iyon. Dapat pag-isipan ng husto at pag-aralan ang implikasyon ng order na ito sa ating mga manggagawa gaya ng posibleng pagbuwag sa mga unyon at pagkawala ng benepisyo ng empleyado. Kailangan dagdagan ng DOLE ang safeguard mechanims nito laban sa posibleng pag-abuso ng ilang mga employers. Ngayong unti-unti nang nagbubukas ang ekonomiya, pwedeng ipagpatuloy ang skeletal work schedule o kaya ay mas konting araw ng trabaho. Mas pagtuunan sana ng pansin ang pagbabalik sa trabaho, kaysa dagdagan pa ang mga buwan na walang tiyak na sweldo. Tulungan din natin ang mga negosyo, lalo na ang mga micro and small enterprises, na muling makabangon para maiwasan na tuluyang magsara at mawalan ng trabaho ang mga empleyado.