Statement of Senator Risa Hontiveros on the reported halt in free dialysis of Philhealth

Sa mga panahong ito, ang pagiging makatao, higit sa ano pa man, ang pinakamahalaga. Bago ang pera o kita, ang gobyerno ay dapat handang magbigay ng kalinga sa mga nangangailangan. Ito ang ating sinumpaan: ang magsilbi sa bayan.

I urgently appeal to PhilHealth to expedite the process of reviewing and upgrading the benefit package for dialysis to sufficiently meet the needs of patients.?Nakasalalay ang buhay nila sa bilis at bagal ninyo. Matagal ng pinapanawagan ito. Hindi sapat ang kasalukuyang benepisyo, lalo na sa panahon ng pandemya.

Hindi makatarungan na sa panahong marami ang nawalan ng trabaho at naghihirap ay pipilitin nating maglabas ng higit P12,000 sa isang linggo ang mga pasyenteng nagdadialysis para lang mabuhay. Walang pagkukunan ng dose mil ang ating mga kababayan, lalo na ang mga mahihirap.

Even if push comes to shove, lalo na pag limitado ang pondo natin, we must find ways to fund these life-saving services. Huwag nating gawing 'sacrificial lambs' ang mga dialysis patients.