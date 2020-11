Press Release

November 7, 2020 Transcript of interview of Senate President VIcente C. Sotto III with Ms. Cely Bueno of DWIZ On the resumption of session on November 9. Q: Ang focus po ba ay budget or may iba pang priority bill na sisikapin ninyong matalakay? SP Sotto: Kasi ganito ang mangyayari. November 16, talagang yan ang original na usapan kaya lang nagmanifest kami nung huling araw ng session that ipinaalam namin sa aming counterpart sa House of Representatives na kami ay mag start ng November 9. Suspension naman, kaya walang technicality yun so pwede kami talagang mag suspend, mag resume ng mas maaga. Ngayon, pagdating ng November 9, may araw kaming libre, yung November 9 na yun, pwedeng (unclear) pa kaming mga amendments ng CREATE, kasi ang hearings ni Sen. Sonny Angara, ang hiling niya November 10 siya mag sponsorship. Meron kaming isang araw na bakante bale, na pwedeng italakay muna yung CREATE kung matatapos na (unclear). Q: Pero yung isang araw na yun sa Monday, malabo naman yun na maapprove ninyo yung CREATE, considering na napaka kumplikado na panukalang batas ito. SP Sotto: Kung period of amendments na lang yun at ang natitirang na lang kung naaala ninyo ang natitira na lang mga amendments ni Senator. Recto. Therefore, kung matapos namin maghapon yun, yung period of amendments, kaya naming ipasa ng second and third reading yun sapagkat yun ay certified urgent. Q: So pwede pala? SP Sotto: May tiyamba, ang tawag doon, may tiyamba. Q: May tsansa. SP Sotto: May tiyamba, may tsansa. Pag nagkasundo-sundo kami sa mga amendments, tapos nabotohan yung mga controversial na amendment, (unclear) sa second reading yun and third reading kinabukasan budget na. Q: Yun bang CREATE, approved na yun sa House? SP Sotto: Oo, isa sa mga pinagusapan namin nila Speaker Velasco yun. Sabi namin, dahil medyo marami-rami kaming amendments, as early as now kung pwede, reviewhin ninyo na yung mga amendments namin. Kasi kung approved sa Department of Finance ang mga amendments namin, baka pwede na nilang iadopt. Oo daw, rereviewhin na nila ante mano. Q: So, may possibility pala na iadopt ng House yung maipapasang Senate version? SP Sotto: Oo, may possibility rin yun. Q: So just in case pala, before the year end, bukod sa 2021 budget, may isa pang priority bill ang maaari pong maipasa at maging ganap na batas? SP Sotto: Oo, yung CREATE, at saka yung (unclear) kasi ganito yun, well, to be exact, sa November 9, Monday, alas dos, meron muna kaming caucus. Paguusapan namin yung schedule, (unclear) yung schedule na pinaguusapan namin ni Senator Zubiri, yung ating Majority Leader, at pagkatapos noon, malamang based on the schedule na ginagawa ng aming chairman ng committee on finance, Sen. Sonny Angara, yung last week of November, baka tapos na kami at papasok na kami ng bicam. Pag pumasok kami ng bicam, ng first week of December, ang ibig sabihin noon meron kami g dalawang linggo o baka mahigit sa dalawang linggo na may lull. In other words, pwede naming talakayin yung ibang mga batas, katulad ng kung hindi matapos ang CREATE, CREATE. Kung open na, pwede na yung FIST, at yung iba pang nakapending sa amin na for second reading na, yung mga period of amendments na lang, kaunting interpellation na lang, malaki ang pag-asa noon during the last two weeks of the session before the Christmas break. Q: May time pa pala. So, Tuesday ang sponsorship ni Sen. Sonny Angara, pero it does not mean the following day start na po yung period of interpellation? SP Sotto: Pwedeng kinabukasan umpisahan na kasi nakasubmit na yung mga subcommittees. Pwedeng yun munang policy, policy questions muna on the first day, bale Wednesday, November 11. Pwedeng mga policy issues muna ang paguusapan, (unclear) yung mga departamento unless merong mga madadaling departamento. Malaking bagay yung ano, kung mapapansin mo, sabi ko nga meron pa kaming matatalakay habang may bicam. Napakalaking bagay yung nagawa ng House na nag resume sila. Imbes na sinuspend nila nag resume sila. Oo nga, nagpalitan sila ng leadership, pero ang nangyari naisubmit nila sa amin ng October 27 yung budget. Ang laking bagay yun, kasi kung yung natupad yung original na mangyayari sana yung itong pasukan na November 9 or 10, saka pa lang ibibigay yung (unclear) sa amin, todas na yun. Sinasabi na namin na hindi, alanganin yun. Sinasabi na namin, reenacted na. Q: So, very good yung bagong House Speaker. SP Sotto: I'd rather say na very good yung naipasa nila ng maaga at naisubmit nila sa amin ng maaga. Q: So ano ang mangyayari, morning-afternoon session, marathon hearings pero Monday to Wednesday lang or pwedeng iextend hanggang Thursday? SP Sotto: Malamang baka hanggang Friday kami. Q: Hanggang Friday? SP Sotto: Baka mag Monday to Friday kami for period of interpellation. Depende sa mga kasama ko, that is what we will take up on Monday during the caucus. Kung ano ang gusto ng karamihan, ng majority. Q: At during the budget deliberation, wala munang magsasagawa ng mga committee hearing? SP Sotto: Wala siguro. Wala, hindi pwede. In session ang Senate. Q: Bukod ba dito sa 2021 budget, doon sa CREATE at sa FIST bill, may iba pang hinihirit si Presidente na gustong maaprubahan ng Congress bago matapos ang taon? SP Sotto: Meron pero wala sa akin yung listahan ko ngayon, as you know I am driving nga kaya pasensiya ka na at hindi ako makakapag tagal. Meron, siguro mga tatlo, apat pa yun na nandoon, na baka sakali, ma-take up namin. Kung hindi man, meron kaming meeting ulit ng first week ng December nila Speaker Velasco, at paguusapan namin kung ano ang kaya naming tapusin until June of 2021. Q: Ano yung tawag natin sa first meeting ninyo, mini LEDAC ba? SP Sotto: Oo, parang mini-LEDAC na rin yun muna, may pagka-fellowship meeting muna yun. Q: Dahl first meeting ninyo with the new leader? SP Sotto: Oo, pero yung usapan namin ng every month ay parang mini-LEDAC na yun. Q: So doon sa first meeting ninyo na nangyari last week, kayo lang ba ni Speaker Velasco or kasama ninyo ang iba pang leader ng House at Senate? SP Sotto: Kasama namin lahat ng leaders namin, kaming top officials. Like for example, in my case, the Senate-President Pro-Tempore, the Majority Leader, the Minority Leader and the chairman of the committee on finance. Sila ay ganoon din. Q: At ang inyong napagusapan, ano yung kaya ninyong ipasa hanggang end of this year? SP Sotto: Correct, at saka ano rin yung, tapos paguusapan namin kung ano yung kayang ipasa by June of 2021 (unclear) para yung second regular session of the 18th Congress. Q: Pabor ba kayo na taasan yung budget para sa calamity fund? Pabor ba kayo na bawasan naman yung budget sa anti-insurgency at gamitin daw pang tulong? SP Sotto: Hindi papayag ang DBM na galawin pa yung budget ng Presidente. Payag kami na dagdagan yung sa calamity fund pero hindi doon kukunin. Ang daming ibang pagkukunan, huwag na nilang pag initan yung mga anti-insurgency sapagkat mabigat yun. Q: Doon sa hearing na inyong inatendan, talagang may pangangailangan na may pondo laban sa insurgency dahil lumilitaw na talagang matindi pa rin yung kanilang recruitment, lalo na sa mga kabataan. SP Sotto: Oo, hindi lang yun, ito ang isa sa mga hindi napapagusapan, pagka nilinis mo ang isang area, palagay mo isang barangay or isang maliit na munisipyo or sitio, nilinis mo ng mga insurgents, ano, ganoon na lang? Hindi, kailangan lagyan mo yun ng eskuwelahan, lagyan mo yun ng livelihood, lagyan mo yun ng pagkakakitaan, ganoon yun, kung hindi, babalik at babalik sila. Yun ang pangloko nila sa mga kababayan natin, naghihirap kayo kasi dahil sa gobyerno, dapat dahil sa gobyerno, ganoon. Kaya ito, doon ang punta noon, sa taong bayan ang punta noon, hindi sa sundalo ang punta noon, huwag silang mag-alala. Q: Ito ba ay isang reality na meron talaga pa ring kulang sa program ang gobyerno kaya marami pa ring nahihimok o marami pa ring nabibiktima itong CPP-NPA, marami pa rin silang naeengganyo na sumali sa kanilang kilusan? SP Sotto: Dalawang bagay. Una, ang kakulangan is yun nga, kailangan natin ng rural development. So, yang funding na ginawa ng DBM na yan, ay pang rural development, para sa counterinsurgency. (Unclear) yung isa, ang dahilan pa rin ay magaling silang magsinungaling, napapaniwala, hindi nakikita yung totoo. Pero pag nakita yung totoo, hindi sila maniniwala na (unclear). Imbento nila yung red-tagging na (unclear), imbento sa social media, (unclear) kung sino, di ba? Sabi nga ni Eric, siya ang (unclear) na (unclear) tinuturo niya yung mga red. Q: Last na lang, dahil kayo ay taga showbiz, iaadvice ninyo ba yung mga nasa industriya na maging maingat din, the mere fact na may nagtestify na target din nung movement na itong mga nasa showbiz? SP Sotto: Alam na alam nila yun, public knowledge sa showbiz yun, (unclear) kung sino yung mga kaliwa doon. Alam na alam nila yun, oo. (unclear) yun. Hindi ano yun. Q: Hindi kailangan warningan? SP Sotto: Hindi, alam na nila yun, siguro yung mga bagito lang, medyo yun lang ang dapat sigurong pagsabihan.