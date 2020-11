Bombo Radyo Philippines interview ni Sen. Win Gatchalian kasama si Dennis Jamito at Sol Marquez ukol sa Department of Disaster Resilience, Edukasyon, 2021 National budget at Malampaya

Edukasyon

Q: Kamusta na ho yung mga update sa isyung pang-edukasyon.. may mga lumalabas daw na mga problema tungkol doon sa mga reading materials at yung isyu sa signal lalo na ngayon may mga parating na bagyo, any update in your committee Mr. Senator?

SEN WIN: Halos isang buwan na ang nakaraan mula nagbukas tayo ng klase at minomonitor namin yung sitwasyon ng maigi para malaman natin kung ano po talaga ang nangyayari on the ground. Nakita ho namin na marami talagang hamon ang hinaharap ng ating mga guro pati na rin po ang ating mga estudyante. Isa na diyan yung mga errors, o yung mga maling itinututro o maling mga subjects na nakasulat sa mga modules. Marami mga pagkakamali na hindi nakita ng mga gumawa ng modules at ito ay naituturo sa mga bata, ito ay malaking problema. Kaya nagkaroon ng hakbang ang Department of Education para maisumbong natin, masabi natin kung ano po yung mga maling nakikita nila at ma-correct kaagad, baguhin ng mga guro para hindi na maituro.

Pangalawa, marami tayong nakakausap sa mga probinsya na marami sa ating mga magulang na nahihirapan turuan ang kanilang mga anak dahil sila mismo natapos ay hanggang elementarya hanggang high school lang. Maraming magulang na nagsasabi na 'paano ko tuturuan ang mga anak ko eh mas mataas pa yung kanyang lebel sa pag-aaral kumpara sa natapos namin.' Kaya ito ay isang bagay na nakakabahala kaya ang mungkahi natin, doon sa mga areas na walang covid o mababang ang bilang ng covid ay pwede nang payagan yung tinatawag na purok workshops, na pwede na magumpisa ng mga maliliit na workshop sa mga purok para pwedeng magkaroon ng interaksyon ang estudyante sa kanilang mga guro.

Department of Disaster and Resilience

Q: May pahayag daw si Cong Salceda, tungkol doon sa isyu sa budget para Department of Disaster Resilience para maibwelta sa panig ng Senado tungkol sa building na pinaglaanan na lokasyon, sampung bilyon? Any reaction on this matter Mr. Senator?

SEN WIN: Hindi ko masyadong nasundan yung nasabi ni Congressman pero ang aking naiisp dito sa pagtatalaga ng Department of Disaster Resilience ay dapat pag-aralan ng mabuti. Ako ho, nag Mayor ako for nine years, tulad ni Congressman Salceda na nag Governor ng nine years. Matagal din tayo sa lokal at sa ganitong disaster ang pinaka-importanteng gumagana ay ang mga lokal, dahil sila po yung mga frontliners, sila po yung mga nakasubo sa pagreresponde. Importante ho na meron silang kakayahan, kagamitan at pondo dahil kung wala itong tatlo, hindi ho sila makakagalaw. Ayaw natin ng isang napakabigat na centralized approach dahil kung lahat ng mga desisyon, lahat po ng tulong ay manggagaling pa ng Metro Manila ay talagang huli na. Importante ho sa mga lokal na pamahalaan ay makahanda sila, may kakayahan sila at mabilis rumesponde. Kung kailangan ng pondo, meron din dapat silang pondong gagamitin. Kaya para sakin, dapat palakasin na lang natin yung mga local governments natin para mas mabilis ang kanilang pagresponde.

Q: Medyo nagiging isyu ang paggasta sa panig ng Senado tapos nakukumpara raw, sa isang mahalaga daw ito na departamento na kailangan balangkasin... ano ho yung iyong masasabi, kumbaga na pagkukumpara, magkaibang bagay yung nababanggit sa usapin na ito Mr. Senator?

SEN WIN: Tama ka ibang bagay talaga kasi yung isa gusto centralized, nasa Metro Manila ang opisina at decision making pero yung isa gusto lokal na pamahalaan. Ang aking pananaw diyan dapat nasa lokal na pamahalaan dahil nga kung lahat ng desisyon at lahat ng paguuspan ay nasa Metro Manila pa, kung ang bagyo tumama sa Bicol, ang bagyo tumama sa Mindanao, eh napakatagal at bagal bago makaresponde ang mga lokal na pamahalaan. Tandaan natin sa mga ganitong mga kalamidad ang unang-una rumeresponde ang ating mga lokal na pamahalaan. Makikita mo si Kapitan, makikita mo si Mayor, importante na meron silang kakayahan na rumesponde, importante na may gamit sila, may relief operations para matulungan kaagad ang ating mga kababayan na natamaan ng trahedya.

Q: Bakit nga ba hirap ito maipasa sa Senate when in fact sa Congress ay pasado na siya sa third reading?

SEN WIN: Ang pananaw ho ng mga Senador ay dapat nasa lokal na pamahalaan ang kakayahan, at yan ang aking pananaw dahil nasabi ko nga kanina ako matagal ako naging Mayor ng Valenzuela, nine years, at isa sa mga trahedyang umukit sa aking isipan ay yung Bagyong Ondoy noong 2009. Kung matatandaan natin lumubog sa tubig ang Metro Manila, walang tigil yung ulan, sa amin dito sa Valenzuela eh halos more than half ng ating lunsod lumubog sa tubig-baha. Nilikas ho namin halos sampung-libong tao at ang natutunan ko doon, kung meron po akong noong kakayahan, mas mabilis kami nakaresponde. Unang-una dapat planuhin, pangalawa, dapat malaman ano yung mga kagamitan at kakayahan para makaresponde kaagad sa mga delikadong lugar, at pangatlo, meron dapat tayong sapat na pondo para sa tinatawag nating re-building para sa mga nasirang lugar. Ang punto natin ang pagreresponde ay mas lokal talaga, yun talaga yung unang tumatakbo. Ang aking agam-agam kung ito po ay i-centralize sa Metro Manila mabagal ho ang pagreresponde, at magiging mabagal ang pagdedesisyon. So ang importante sa ganito mabilis eh, kung dumating ang bagyo importante mabilis, hindi na natin kaya magantay pa.

Q: Nangako naman daw ang Kamara na hahanap sila ng pondo para sa DDR?

SEN WIN: Hindi lang naman pondo ang problema dito, ang problema dito ay yung konsepto. Ang gusto ba natin ay centralized sa Metro Manila o decentralized? Ang aking pananaw dito dapat i-decentralize, wag natin masyadong higpitan at i-centralized sa Metro Manila dahil alam naman natin kung ang decision making ay andito sa Metro Manila, talagang merong kabagalan at nasabi ko nga kung ikaw ay naglilikas ng tao, hindi na po makakapaghintay ng decision sa Maynila, dapat doon pa lang nag de-desisyon na tayo.

Q: Reaksyon doon sa napakalaking pinsala na inabot doon sa mga eskwelahan, doon sa mga pasilidad na ginagamit ho ng mga estudyante at guro na rin ngayon, ano na ho updates doon Senator?

SEN WIN: Dito natin makikita na ang paggagawa ng imprastraktura lalo na sa may Bicol, or Eastern side ng ating bansa, dapat ho siguraduhin natin na matibay siya dahil alam naman nating taon-taon dinadagsa tayo ng halos bente na bagyo, yung iba doon malalakas talaga. Taon-taon din nasisira yung eskwelahan, kinukumpuni natin at nasasayang yung pera. Kaya isa sa aking mungkahi ay gumawa ng mga eskwelahan na matibay na pwede rin gawing evacuation centers dahil ganito po yung nangyayari, yung mga eskwelahan natin halos 100% nagiging evacuation centers. So dapat ho double use siya, pwedeng evacuation centers pwede ring eskwelahan pero yung kanyang pagpapagawa at pagpapatayo ay dapat matibay, na kaya ho na kahit 250 kilometers per hour ang hangin, eh hindi masisira ang bubong at hindi magigiba.

2021 National Budget

Q: Update sa status ng 2021 national budget knowing na talagang crucial ito sa paglaban sa covid tapos magkakasunod na kalamidad pa Mr. Senator?

SEN WIN: Pinag-aaralan pa, today ang umpisa ng debate, alas-diyes mamaya. Uumpisahan na ho namin yung pag-debate, uumpisahan na natin yung pagtalakay neto, maganda na mapanood ng ating mga kababayan yung pagdebate mamaya. Nagumpisa na rin kami sa committee level so mamaya sa plenary level, pero sa committee level on-going na kami halos isang buwan na ang nakalipas kaya mamaya yung mga bagay na lang na nakaligtaan, o yung mga hindi pa na klaro doon natin paguusapan.

Malampaya

Q: Isyu sa Malampaya dahil mukhang meron mga dealing na medyo umaani ng mga kontrobersiya, lalo na yung isyu sa Chevron at yung pagsapi ng naturang kumpanya, any update on this?

SEN WIN: Medyo nagulat din ako dahil itong Malamapaya hindi maliit na proyekto ito. Isa sa apat na kabahayan dito sa ating bansa ay sinusuplay ng Malamapaya, kung ang Malamapaya ay bumagsak sa maling kamay, marami, halos anim na milyon na kabahayan ay mawawalan ng kuryente. Kaya ang importante dito dapat nasa tamang management, tamang kamay ang pagpapatakbo ng Malampaya. Nagulat kami kahapon na marami palang shortcut na ginawa, unang-una hindi ka pwedeng magbenta ng pagaari sa Malampaya kung walang pong approval ng ating pamahalaan at natuklasan namin, nagkaroon ng bentahan, napunta na ho sa ibang may-ari na hindi nalalaman ng pamahalaan natin at hindi kumuha ng approval at dito nagkakaroon ng problema dahil hindi natin alam kung itong bagong may-ari ay kaya bang magsuplay ng kuryente o hindi, kung hindi eh magkakaroon tayo ng malaking problema.