Press Release

November 13, 2020 IMEE: MALUNGGAY SAGOT SA MALNUTRISYON NG 33.4% NG KABATAAN SUPER FOOD na maituturing ang malunggay na makatutulong para maibsan ang malaking problema ng malnutrisyon sa Pilipinas. Sinabi ni Senadora Imee R. Marcos na 33.4% ng mga bata na may edad limang taon pababa ang malnourished o patpatin. Ayon kay Marcos, dahil sa kulang sa nutrisyon, napipigilan ang pagtangkad at halos 30% na mas maliit ang utak ng bata sa habambuhay. Sinabi ni Marcos inilunsad nya ang #Imeelunggay project bunga ng high demand ng malunggay sa bansa dahil masustansya ito at pampalakas pa ng immune system at nakatutulong sa mga breastfeeding mother. "Malunggay has 50 times more vitamin B2 than bananas, 50 times more Vitamin B3 than peanuts, 36 times Magnesium than eggs, 25 times more iron than spinach, 7 times more vitamins than oranges, 4 times more calcium than milk and 4 times more vitamin A than carrots and 3 times more vitamin B than pork," ayon kay Marcos. "Sa malunggay ang inyong anak ay busog sa lusog, pati din kayo," ayon pa kay Marcos. Bunsod nito, inilunsad ni Senadora Marcos ang pagtatanim ng malunggay sa iba't-ibang bahagi ng bansa bilang handog sa taumbayan sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong Nov. 12. Unang pinasimulan ang #Imeelunggay planting activity sa Cebu na kung saan namahagi ang grupo ni Sen. Marcos kasama si Consolacion Mayor Joannes Alegado ng malunggay cuttings sa urban poor beneficiaries doon. Ayon kay Marcos, chairman ng Senate committee on economic affairs, may 35,000 malunggay cuttings ang ipamimigay ng libre sa mga residente ng Cebu bago matapos ang taong kasalukuyan. Bukod sa Cebu, nagkaroon din ng malunggay planting activity sa Brgy. Tumana, Marikina City nitong Nov. 9 at namahagi ng 15,000 malunggay cuttings ang grupo ni Sen. Marcos sa 14 barangays sa Marikina City. Namahagi rin ng 5,000 malunggay cuttings sa district 1 sa Maynila nitong Martes, Nov. 11. Ang livelihood project na inilunsad ni Senador Marcos ay naglalayong magbigay din ng kita para sa mga benepisyaryo habang naka-lockdown sa bahay dahil sa Covid-19 pandemic sa bansa.