STATEMENT OF SEN. BONG GO

Bibisita kami bukas ni Pangulong Duterte sa Cagayan upang magbigay ng tulong at ma-assess ang kalagayan at mga pangangailangan ng mga apektadong lugar.

Sa ngayon, all assets ng gobyerno ay naka-mobilize para rumesponde sa mga apektado ng bagyo at mga humihingi ng saklolo. Patuloy ang pagsasagawa ng rescue and response operations at pamamahagi ng mga food and other assistance sa Cagayan at iba pang lugar.

Ang opisina ko naman ay tuloy-tuloy ang pag-iikot at paghahatid ng immediate assistance. Pagkatapos magbigay ng tulong sa Catanduanes, kasalukuyang nasa Albay na sila upang rumesponde sa mga pangangailangan doon. Pupuntahan at magbibigay rin kami ng tulong sa iba pang lugar sa Bikol, southern Luzon, NCR at northern Luzon.

Ang hiling ko lang sa mga kababayan natin, patuloy lang po tayong magbayanihan at mag-cooperate sa pamahalaan. Nandito ang gobyerno ninyo na palaging nagmamalasakit at handang tumulong. Sisiguraduhin natin na walang sinumang Pilipino ang maiiwan. Hindi namin kayo pababayaan.