RMN DZXL Meet the Boss interview ni Sen. Win Gatchalian kasama si Ely Saludar ukol sa academic break, Medical benefits for teachers, pondo para sa Covid vaccine at WR Numero survey

Academic break

Q: Unang-una po sa lahat dito sa issue ng academic break kasi sunod-sunod ho dito yung kalamidad sa ating bansa yung mga malalakas ng bagyo may mga hirit po yung mga estudyante para mabigyan sila ng pagkakataon na maka-recover, maging mga guro at empleyado, Senator?

SEN WIN: Hayaan na natin yung academic break sa lokal na pmahalaan, mas kabisado nila kung kakailanganin ho ng mas mahaba pang panahon para maka-recover yung ating mga estudyante at sila mismo ang makakaalam kung ano nangyayari sa kanilang lugar pero hindi ako sang-ayon na magkaroon ng academic break nationwide or Luzon dahil hindi naman lahat ng Luzon ay tinamaan ng bagyo. For example dito sa amin sa Valenzuela eh wala naman pong pinsala na nangyari, tuloy-tuloy nan nag-aaral yung mg estudyante sa aming Pamantasan, tuloy-tuloy po nag-aaral yung mga estudyante sa ating elementarya at high school kaya hindi ho tayong sang-ayon na ang buong Luzon ay ipapahinto po yung pag-aaral dahil may mga lugar naman na pwedeng ipagpatuloy naman yung kanilang pag-aaral.

Q: So depende na lang ho kung isang lugar na tinamaan ng matinding bagyo doon na lang po magpasya ang LGU's , Senator?

SEN WIN: Correct, mas mabuti pa yung ganun at yan po ay consistent sa kapangyarihan ng ating mga lokal na pamahalaan. Kahit na mismo na isang lalawigan hindi po lahat ay dapat magkaroon ng academic break, for example po sa Albay o sa Camarines Sur hindi naman buong lugar nila ay tinamaan, may mga lugar doon na hindi tinamaan ng bagyo kaya hayaan na natin yung Mayor or Governor na magdesisyon kung ano po yung lugar sa kanila ang dapat magkaroon po ng mas mahabang academic break.

Q: Katulad ho ng ginawa sa Marikina City, one month or maaring next year na sila babalik sa eskwela o online classes?

SEN WIN: Grabe naman talaga yung nangyari sa Marikina, pumunta ako doon at makikita mo doon sa mga liblib na lugar ay talagang may putik pa, yung iba hanggang ngayon inaayos yung kanilang lugar, kanilang mga bahay. Meron po kaming mga staff na nakatira doon at hanggang ngayon dahil nga sa bilis ng paglubog ng kanilang bahay marami pong nasira at hindi ho sila makapasok. Kaya sa Marikina, nanawagan po si Mayor Marci na magkaroon ng academic break ng isang buwan dahil nga sa laki ng pinsala na nangyari pero yung mga katabi nila tulad ng Pasig or ng Makati or ng Taguig eh hindi naman po tinamaan kaya may pasok pa rin po kaya hindi po pwedeng pangkalahataan dahil hindi naman po pare-pareho yung sitwasyon.

Q: So dito po sa kasulukuyang sitwasyon sa edukasyon ano yung nakikita niyong pwede mabago dahil ito ay magkakahalo kasi may pandemya tapos may pumapasok pa ho na mga ganitong mga kalamidad dito ho sa atin, sa bagay hindi na ho ito bago, talagang taon-taon meron talaga dumadalaw na bagyo dito po sa atin.

SEN WIN: Tama ka Ely talagang ngayon nagkahalo-halo na. noong January, February Taal ang pumutok at napaka daming mga munisipalidad at probinsya na nakapalibot sa Taal na tinamaan, galing din po ako doon at makikita niyo na ang laki po ng pinsala tapos pumasok naman yung pandemya mga around March at buong bansa ay nag-lockdown at pumasok naman itong tag-ulan at pumasok naman yung mga sunod-sunod na bagyo na nangyari at marami din tayong mga lugar dito na binaha at tinamaan po ng malakas na hangin. Kaya napakalaking hamon po ang hinaharap po ng ating education sector, nagbukas po tayo ng klase ilang buwan na ang nakaraan at pinipilit po ng ating mga guro at ating mga punongguro para tuloy-tuloy yung pag-aaral ng ating mga kabataan, pero aaminin ko napakalaking hamon po at ito po ay isang bagay na tinututukan namin para masiguro na ang ating mga kabataan ay natututo kahit ano pang mangyari.

Medical benefits for teachers

Q: Senator bilang kayo ang Chairman sa Committee ng Basic Education, kasi maraming nanawagan na mga guro kasi blended learning, may mga lumalabas po sa kanilang mga tahanan naghahatid ng mga modules eh sana libre na daw sila at itrato na silang frontliner na libre na po sa mga Covid tests?

SEN WIN: Frontliner ho talaga sila dahil lumalabas sila at sinisiguro nila na natututo po ang ating mga kabataan kaya para sakin frontliner ho sila at yan naman po ang aming pinaglalaban sa budget ng Department ng Education na magkaroon sila ng mga karampatang suporta pagdating sa pangkalusugan, sa proteksyon sa Covid at sa testing. Importante ho na magkaroon sila ng kumpyansa sa ating pamahalaan dahil paglabas nila at sila po ay nahawaan importante na meron silang pupuntahan dahil hindi ho mura at simple magkaroon ng Covid dahil baka mahawaan mo pa nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Yan po ang isang pinaglalaban natin sa budget at para masiguro na yung kanilang pagte-testing at hospitalization at iba pang pangangailangan na pangkalusugan ay mapaloob sa budget.

Pondo para sa Covid vaccine

Q: Senator kamusta ho yung sa budget at may mga hirit na madagdagan ng pondo para sa pagbili ng bakuna?

SEN WIN: Yan po ang pinakamahalaga ngayon dahil ang bakuna ay malapit na lumabas, nakita ko kanina sa internet ang United States by Decmber maguumpisa na sa kanila mag mass vaccination so ang ibig sabihin nito padating na dito. Tingin ko baka Enero meron na tayo, sana meron na tayong bakuna. Ang importante ngayon ay handa tayo sa pagbili, mabilisan ito dahil agawan ang buong mundo meron tayong paraan para i-distribute nationwide at meron tayong tao, mga qualified na mga medical practitioners na maga-administer nitong vaccine na ito.Hindi itong ordinaryong vaccine, dapat may alam din itong magbibigay ng vaccine. Kaya dapat ihanda na natin yan at sinisigurado namin na sa loob ng 2021 budget ay meron pong pangbili ng vaccine.

Q: Sabi sa mababang kapulungan na dadagdagan ng five billion ang calamity fund, yan po sa Senado ok po ba sainyo?

SEN WIN: Sakin ok ho yan lalo na sa mga lugar na talagang sinalata ng bagyo. Dapat nga dagdagan yung Region 2, Bicol area dahil ito ay talagang sumasalo ng bagyo sa ating bansa at ako importante na masuportahan sila para makaresponde ng mabilis.

Q: Kayo rin mismo nagsagawa ng relief operations sa mga probinsya?

SEN WIN: Oo, correct, galing ho tayo sa Catanduanes, Camsur, Albay, noong isang linggo galing tayo sa Isabela at Cagayan at dumaan rin tayo sa Marikina para po maghatid po ng tulong.

WR Numero survey

Q: Sa panghuli po Senator ito po ay nakita lang, napasadahan ko lang ito, number two kayo sa WR Numero Research Survey 2022 Senate elections Senator? Ano po yung masasbi ninyo dito?

SEN WIN: Nagpapasalamat po ako sa ating mga kababayan sa kanilang tiwala, malaking karangalan po na maglingkod sa ating bansa at patuloy ho nating gagampanan ng mabuti ang ating trabaho at patuloy ho tayo gagawa ng paraan para maingat natin ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa.

Q: Number two, sa susunod, ano ba manantili po ba kayo sa Senado ulit? May mga panawagan mukhang mas mataas pa raw?

SEN WIN: Trabaho muna tayo, importante na magampanan natin ang ating trabaho at malapit na ang eleksyon tsaka na natin pagusapan yung posisyon. Ang importante may nagagampanan natin yung ating trabaho.

Q: Okay Senator salamat po sa inyong oras, ingat po kayo lagi.

SEN WIN: Maraming salamat good to see you.