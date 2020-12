Mensahe ni Sen. Leila M. de Lima sa Araw ni Gat Andres Bonifacio

Makalipas man ang mga taon, dekada at siglo, patuloy pa rin tayong nagbubuklod at nagbibigay-pugay sa mga bayani nating gaya ni Gat Andres Bonifacio. Ginugunita at tinitingala natin ang mga namumukod-tanging Pilipino na sa kabila ng mapaniil na rehimen at mga lantarang panggigipit ng mga nasa kapangyarihan ay nanindigan para sa kapakanan, karapatan at kalayaan ng ating mga kababayan.

Sapagkat ganito naman talaga ang takbo ng kasaysayan: Darating at darating ang panahon ng paglabas ng katotohanan anumang pilit na ito'y pagtakpan, ng pananaig ng katarungan, ng paniningil at pagpapanagot sa mga umapi at nagpahirap sa taumbayan.

Malinaw sa ating mga nandito ngayon at naninindigan: Hindi tayo makakalimot sa mga pinunong lumapastangan sa ating mga karapatan at walang ibang inatupag kundi ang gamitin ang kapangyarihan para maghiganti, manatili sa puwesto, magpapatay ng libo-libong mahihirap kabilang ang mga inosenteng bata, magpakulong ng kritiko, ituring na terorismo ang aktibismo, at paulit-ulit na pagtatakip at pagtatanggol sa mga kaalyado sa kabila ng kaliwa't kanang kapalpakan, abuso at anumalya.

Ang mariin nating panawagan: Sa halip na pagpapakulong at pagbabanta gamit ang mga gawa-gawang kaso, pakinggan ang sigaw ng mga nakikibaka para sa sapat na trabaho, angkop na sahod at benepisyo, pagwawakas sa diskriminasyon at kontraktuwalisasyon, at ayuda sa panahon ng pandemya at sakuna. Unahin ng gobyernong Duterte hindi ang mga Tsino, kundi ang pagtugon sa hinaing ng sarili nating mga mangingisda, magsasaka, at mga mangggagawa.

Gaya ni Gat Bonifacio at ng mga dakilang Pilipino, lagi't laging may titindig at kikilos—hindi mananahimik, hindi magiging sunud-sunuran, hindi maduduwag sa pagtatanggol sa kapwa at pagkamit ng ating kolektibong adhika para sa bansa.

Isang mapagpalayang pagdiriwang po sa ating lahat.

(Sgd.) LEILA M. DE LIMA

PNP Custodial Center, Camp Crame