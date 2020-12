Dispatch from Crame No. 984:

Sen. Leila M. de Lima on the PITC Parked Funds Anomaly

The practice of the Philippine International Trading Corporation (PITC) of accommodating the "parking" of unused public funds, as exposed by Senate Minority Leader Franklin Drilon, is a travesty of governance and is tantamount to defrauding the government.

Malinaw po ang batas natin diyan. Kapag hindi nagastos ang pondo, dapat po isauli sa National Treasury para magamit po sa ibang bagay. Ang ginagawa ng PITC na ito, kunwari nirereserba yung pondo pambayad para magrelease ng pondo yung DBM, pero ang totoo, wala pa talagang babayaran.

Taon na po ang mga pondo diyan at bilyon-bilyon na ang nakatago na dapat sana ay nagamit na ng ating gobyerno para sa pagtulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Ang masama pa dun, sinisingil nila ng fee ang mga government agencies na nagpapatago sa kanila ng pondo. Dahil sa diumano ay "revenue" na ito, binibigyan nila ng malalaking bonus at suweldo ang kanilang mga executive.

Para dapat sa mga local businesses ang PITC para matulungan sila magbenta ng kanilang produkto sa ibang bansa. Pero ayon sa Governance Commission for GOCCs (GCG), bagsak ang kanilang grado sa pagtupad nila ng kanilang mandato. Imbes na inaatupag nila ang kanilang trabaho, ginagamit nila ang kanilang opisina para dayain ang gobyerno.

I join the calls to abolish PITC. The DBM should also amend their rules to prevent agencies from "parking" their budgets for extended periods of time.

Access the handwritten copy of Dispatch from Crame No. 984, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_984