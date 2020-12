Press Release

December 2, 2020 Revilla, nabiktima ng kaguluhan sa RFID UMUUSOK sa galit si Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. matapos na matengga ng napakatagal na oras sa tollway ng coastal road dahil sa hindi matapus-tapos na problema sa radio frequency identification (RFID) stickers. Nabatid na bandang ala-1 ng hapon ay umalis ng kaniyang tahanan sa Bacoor City si Revilla upang magtungo sa isang pagpupulong sa Metro Manila kaya obligado itong dumaan sa tollway ng Coastal road. Si Revilla na regular dumadaan sa naturang tollway ay sanay nang nakakadaan ng halos ilang minuto lamang ngunit dahil sa palpak na RFID sticker ng Easytrip ay hindi ito umabot sa tamang oras kaniyang sa appointment. Ang Easytrip ay nasa ilalim ng pamamahala ng Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) ay inatasan ng Department of Transportation (DOTr) noon pang nakaraang Oktubre na gawin ng cashless ang transaksiyon sa mga tollway upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 at mapabilis ang sistema. Ngunit dahil sa walang kaayusang sistema ng MPTC sa pagkakabit ng RFID sticker ay nausog ang pagpapatupad nito noong nakaraang Nobyembre 2 na inulan din ng napakaraming reklamo. Dahil dito ay muling nausog noong nakaraang Disyembre ang pagpapatupad ng cashless payment ngunit dahil sa hindi talaga maayos ang pamamalakad ng MPTC ay nagbuhul-buhol ang mga sasakyan sa mga tollway kaya muli ay nausog na naman ito sa Enero 11 ng susunod na taon. "Mabuti pa dati kahit may pagbabagal pagdating sa tollway ay umuusad kahit paano, hindi tulad ngayon na talagang aabutin ka ng siyam-siyam bago ka makadaan sa tollway dahil sa hindi nga binabasa ang mga ikinabit nilang RFID sticker kaya ang resulta iniisa-isa pa ng mga nagbabantay" saad ni Revilla. Sinabi pa ni Revilla na napakatagal na umano ng problema sa RFID pero hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong problema at tila inutil umano ang MPTC para iresolba ang kasalukuyang kaguluhan.