December 19, 2020 Transcript of interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Cely Bueno and Raoul Esperas of DWIZ Q: Nag adjourn na ang session nitong December 16 noong Wednesday, kayo ba ay naging satisfied sa naging accomplishment ng Senado nitong 2020 sa kabila po ng napakaraming challenges na kinahaharap ng ating bansa? SP Sotto: Oo, ang masasabi ko siguro ay who could ask for more? Ang dami naming ipinilit gawin, bagamat meron pa ring mangilan-ngilan na dapat ay naihabol namin, pero dahil sa kasagsagan ng budget, dahil importante rin kasi yung mga tatalakayin katulad nung extension ng Bayanihan, extension ng budget last year, pinakamahalaga sa lahat yung budget para sa 2021. Sapagkat yun ang budget na hinaharap yung pandemic, unlike nung 2020, alam naman natin lahat nung ipinasa namin yung budget nung 2019, ay wala naman mala-Nostradamus na alam nating magkakaroon ng pandemic sa 2020, so walang laman yung budget para doon. Unlike ngayon, yung 2021 budget, nakatuon doon. Lahat ng department, merong sari-sarili nilang funding na nakalaan para sagupain yung pandemic, aside from that, meron kaming mga P72 billion budget na inilagay para sa immunization program for next year. Q: So talagang itong 2021, inaassure (unclear) na naaprubahan ng Congress on time, makakaasa ang publiko na ito ay talagang nakatuon sa pagtugon sa pandemya at pagtulong sa mga kababayan natin na labis na naaapektuhan nitong pandemya? SP Sotto: Opo, totoo po yun at saka ang priority ay hindi lang yung mga health workers kungdi yung mga 70 percent ng mga kababayan natin, kailangang unahin. Sila yung mga dapat na bigyan ng gobyerno ng tulong tungkol dito sa immunization program na ito, at wala naman tayong inaasahan na dapat na may babayaran yung mga kababayan natin para sa immunization kaya ilagay natin lahat yung pondo na dapat gamitin doon. Kaya hindi ako sang-ayon doon sa sinusuggest nung iba, alam ko naman pabiro, yung iba, siniseryoso, dahil baka daw alanganin yung immunization or yung vaccine ay dapat daw unahin muna yung mga pulitiko. Hindi magandang katotohanan yun kahit katotohanan o patutsada, sapagkat bakit mo aaksayahin yung vaccine sa mga pulitiko, eh libre? Hayaan mo sila magbayad, hayaan mo yung mga pulitiko magbayad yung sarili nila. Yung mga kababayan muna nating mga health workers at saka yung mga mahihirap, yun muna ang unahin, libre kasi. Q: Parang yung patutsada na unahin yung pulitiko kasi kung hindi effective or merong side effect, mauna daw na parang yun ang dating nila. SP Sotto: Eh di marami na sanang namatay sa China, marami nang namatay sa United Kingdom, marami nang namatay sa America kung may diperensiya yung vaccine. Kung ganoon ang gusto nila ay di na lang natin lasunin yung mga pulitiko para mas madali? Mas sigurado yun kesa sa aasahan atin yun vaccine, kawawa naman yung mga kababayan natin na kailangan yung vaccine. Q: So talagang pag available na itong vaccine, para sa inyo, unahin yung mga frontliners at mahihirap nating mga kababayan na hindi kayang bumili nitong bakuna? SP Sotto: Correct. Seventy percent ng mga kababayan natin ang target natin na libre. Yung iba, yung matitira, nag (unclear) na yun, or kaya may pambayad naman sila, kaya naman nila, ganoon yun. Q: Pero ang sabi may mga pulitiko na at mga negosyante na nagpabakuna na at may isang nagbigay talaga ng testimonya na kasama siya sa nagpa-vaccine na. SP Sotto: Kaya nga, yan ang sinasabi ko nagbabayad sila. Hayaan natin sila, sarili nila yun, bakit naman gobyerno ang gagastos para sa kanila, although, yung budget na nilaan natin, ang kaya noon na mabili is vaccine para sa 140 million na tao. Q: Eh di kasya, sobra-sobra na para sa lahat ng Pilipino, dahil 100 million tayo di po ba? SP Sotto: Oo nga, pero paano kasi yung ano, hindi naman...doon din kukunin sa budget yung para sa heringgilya, para sa health workers na gagawa niyan, para sa mga storage, hindi lang yung storage, pati yung disposal, yung waste disposal. Merong sariling waste disposal yan. So yung mga may kaya, at saka yung mga iba, eh kaya naman nila sarili nila, bakit naman idadamay natin doon sa libre? Q: Para naman daw blank check yung inallocate ninyo dahil unprogrammed yung malaking bahagi ng pondo under 2021 para sa pambili po ng bakuna. SP Sotto: Hindi. Maliwanag, pambili lang ng bakuna yun at saka yung procedures para gamitin yung bakuna. Ano ba ang gusto mong ilahad doon? Ano ba ang gusto ninyong ilagay doon, na isa-isahin namin yun? Ang gagawa noon IATF, hindi namin trabaho yun, trabaho yun ng IATF. Q: Hindi po, kasi unprogrammed di ba yung allocation sa malaking portion, parang about P70 or P80 billion, so kung baga depende pa yun sa availability of funds? SP Sotto: Hindi. Pag sinabing unprogrammed, hindi lang naka line item, yun ang ibig sabihin noon. Baka naman hindi naintindihan yun, pareho noon, yung sinasabi nila, yung aside from the unprogrammed, yung parang blank check? Hindi. Paano nagiging blank check, hindi m pwedeng gamitin yan kungdi para sa vaccine. Hindi mo pwedeng ipangbili ng libro, hindi mo pwedeng ipangbili ng kotse, hindi mo pwedeng ipangbili ng kahit ano, vaccine lang. Hindi mo nga pwedeng ipangbili ng gamot sa ubo dahil maliwanag vaccine. Q: Ang tanong ng karamihan ngayon ay assuming na meron na tayo, naipaliwanag ba ng IATF or DOH kung paanong distribution niyan, paano ba ang pagpili niyan? SP Sotto: Sa kasalukuyan meron silang parang summit na pinaguusapan kung ano ang proposal nila kung ano ang gagawin. Para yung distribution, yung disposal, at saka yung mga kagamitan na kailangan para sa vaccine, pinaguusapan nila ngayon yan. Kaya hindi ako tatawag ng hearing sa Lunes, sapagkat pinaguusapan pa nila. Tapos hindi ko rin tatawagin ito after Christmas, dahil karamihan naman out of town, nasa pamilya nila, so by the time na tumawag ako niyan, which is ang plano ko is the second Monday of January, naka ready na silang sagutin yung mga tanong. Q: So hindi kayo magpapatawag ng hearing ng Committee of the Whole hanggang matapos ang taon, so second week of January na po? SP Sotto: Yan ang suggestion ng mga kasama ko. Ako naman ay mas gusto ko yung consensus ng sinasabi nila sapagkat maganda nga yung dahilan, hindi sila naka ready ngayon, hindi kami kayang sagutin. Pinaguusapan pa rin nila kung paano yung distribution, paano yung roll-out na tinatawag. Q: So, it means, kung hindi pa sila ready, talagang wala pang malinaw na plano, binubuo pa nila yung plano kung paano itong vaccine program pag dumating na yung bakuna? SP Sotto: Hindi, pagdating ng bakuna, alam na nila ang gagawin kaya ngayon nila pinaplano kung paano ang gagawin, sapagkat madaling sabihin yung o, may vaccine, tapos asan, saan dadalhin? Sino ang gagawa, sino ang gagamit? Saan ang waste disposal niyan pagkatapos, ano ang mga heringgilyang kailangang gamitin? Paano ibibigay ang procedure? Paano ito, eh two weeks dapat daw, dapat dalawang dose? Yung mga ganoon, hindi natin kayang sagutin ngayon yun, di ba? Kaya nga, hindi rin nila kayang sagutin ngayon yun, sapagkat wala pa yung vaccine. Tapos yung mga storage, saan dadalhin, di ba? Ginagawa pa lang ngayon yun, kasalukuyan. Pinaguusapan na nila. Q: Pero kayo, naniniwala kayo na meron talagang pangangailangan para magpatawag ng public hearing ang Committee of the Whole para pagusapan itong sa vaccine program ng gobyerno? SP Sotto: Oo, para maliwanag, transparent, makita ng mga kababayan natin kung paano gagamitin yung P72 billion. Q: To make sure na hindi masasayang yung pondo at pupunta talaga sa mga nangangailangan, kung sino yung dapat na mabigyan ng bakuna, yun ang intention ng hearing ng Committee of the Whole? SP Sotto: Oo. Correct, at saka maliwanag din na paano gagawin at higit sa lahat, para din makatulong din kami kahit paano, maka-suggest kami kung ano ang gagawin, tutal ang Senado mahilig magsuggest noong (unclear) year pa, umpisa pa lang noon, sa amin galing yung mga suggestion. Q: Kasama sa inyong isusuggest ba kung alin ang dapat bigyan ng priority na brand ng vaccine, yung presyo? SP Sotto: Hindi, sila ang nakakaalam niyan. Sila ang nakakaalam niyan kung alin ang dapat at alin ang mas available kaagad, kasi hindi naman makukuha ng isang brand lang yan, (unclear) sa tingin ko depende yung availability. At saka pero ano yan, hindi nagkakalayo ang husay at galing nung mga vaccine na nadiscover or yung mga naimbento nila, hindi magkakalayo. Q: Ano ang masasabi ninyo, dahil alam naman natin merong resolution na ipinasa ang Senate na nananawagan na si Sec. Duque ay sana magbitiw na sa tungkulin dahil nakita nilang may kapalpakan sa pag gampan ng tungkulin at paghandle dito sa issue ng Covid-19 pandemic. Ngayon, mismong si DFA Sec. Locsin mukhang hindi nakapag-pigil, na parang sinabi niyang si Sec. Duque ang naging problema bakit hindi tayo magkakaroon pagdating ng January ng supply na bakuna from Pfizer? So ano ba ito? Kasama ba sa iimbestigahan yan? SP Sotto: Hindi na kailangan. Ano ang ipapaliwanag niya, eh hinihingi ang papeles sa kanya, hindi niya (unclear), ano ang kailangang ipaliwanag doon di ba? Ang tagal na noon, hanggang ngayon. Ano ang kailangang ipaliwanag doon? Ika nga eh, according to the words of Ambassador Babes Romualdez....Secretary Teddy Boy Locsin, eh sabik na sabik at ika nga eh imbis na nakatulong eh kumbaga sa basketball, ah nabitawan ang bola. Q: Oo naunahan ng shoot. SP Sotto: Fumble, fumble, fumble... Q: Pero sir hindi ba ito malaking kapabayaan, malaking kapalpakan, wala bang liability dito si Sec. Duque dahil maraming buhay ang nai-save kung January nandiyan na... agad na nakaorder tayo senator. Kung inasikaso nya ang dapat niyang asikasuhing mga documentary requirements? SP Sotto: Mas magandang tanungin ninyo yung tanong na yan kay President Duterte kasi alam ninyo naman ang sagot ko eh. Q: Sige nga patawag natin si pangulo... SP Sotto: Oo, siya ang tanungin nyo. Q: Pero ito sir nakadagdag sa inyong disappointment kay Sec. Duque. SP Sotto: Ay oo. Kaya nga yung tanong ninyo di na kailangan ako ang tanungin... tanungin ninyo ang Malacañang tungkol diyan. Q: Eh kasi sir ang kinakatuwiran niya kung nagkaroon man ng kaunting kapabayaan eh ito daw ay it's on the side of caution parang nag iingat lang daw sya sabi ni Sec. Duque. SP Sotto: Kasi ganito, ang problema sa atin, may mga departamento tayo na ang mga secretary, department secretary magagaling kasi proactive. no. 1 na si Secretary Teddy Boy Locsin proactive eh, si Lopez ng DTI proactive. Di ba yang mga yun makikita mo ang trabaho, proactive eh di ba si Secretary Dominguez proactive yung Executive Secretary si Medialdea puro mga proactive yon eh... ngayon pag reactive ayan, yan ang sumasabit, katulad ng DOH reactive eh. Q: Eh bakit nandiyan pa kung reactive hindi proactive? SP Sotto: Ay hintayin natin, tingnan natin kung ah ano masasabi (unclear) yan ang gusto ng presidente eh. Q: Pero sir kapag pinatawag ang Committee of the Whole kasama ba sa ipapatawag ninyo si Sec. Duque or hindi na, ayaw ninyo na pakinggan yung mga alibi or excuses? SP Sotto: Kahit gustuhin namin o hindi, kasama talaga siya. IATF ang ipapatawag namin, eh kasama siya doon eh. Isa siya sa mga top leader noon. Q: Pero sir ang itinalaga na vaccine czar ay si Sec. Galvez pero talagang may papel pa rin po dapat itong si Health Secretary kaya hindi maiwasan dumaan pa rin po sa kanya? SP Sotto: Di nung bagong ano yan, bago inappoint si Gen. Galvez na vaccine czar yung problema na sinasabi nila Sec. Locsin naganap na. Naganap na... si DOH Secretary (unclear), si Secretary of Health ang may hawak ng bola noon. Wala pa yung vaccine czar. Itong vaccine czar na dineklara nung maliwanag na ang vaccine, pero nung naguumpisa pa lang, yung DOH ang may hawak noon, si Sec. Duque. Yun ang ano noon. Hindi ba kayo nakakahalata, bakit si Gen. Galvez ang inappoint na vaccine czar? Hindi ba dapat Secretary of Health? Q: So hindi binigay sa kanya? SP Sotto: Bakit si Gen. Galvez? In other words, ang tiwala talaga kay Gen. Galvez pagdating sa issue na ito dahil sumabit. Q: Sa Japan pagka-ganyan eh ano may kalalagyan yung opisyal pag na... di ba senator? SP Sotto: Sobra ka naman, huwag naman...hara-kiri ang sinasabi mo eh. Q: Di ko naman sinasabing mag-ano siya sir. Ang sinasabi ko lang naman sa Japan, ganoon? Mabahiran lang yung pangalan mo di ba ganoon? SP Sotto: Ah oo resign agad, resign agad. Oo para... yung iba nga parang nag resign bigla dahil gusto niya mag eksplika, o napahiya, eh biglang nabubura yung kasalanan eh. Dahil ano eh dahil nagresign kaagad eh. Di ba nakita mo naalala mo si Migz Zubiri noong araw? Yung Majority Floor Leader namin, magaling talaga, bakit? Eh nung araw nung pinagbibintangan sya na may dayaan daw, hindi naman siya ang nang daya eh, malay ba niya kung may nang daya para sa kanya, oo nagresign kita mo burado kaagad. Q: May delikadeza. SP Sotto: Malinis ang konsensiya niya, may delicadeza. O tingnan mo pagdating nung sumunod na eleksiyon ano nangyari. Q: Ano nangyari? SP Sotto: Panalo kaagad di ba ang taas ng pwesto. O ngayon ano ang survey ngayon para sa 2022 (unclear) letter Z, Zubiri siya ngayon ang number 1 sa senatorial. Q: Pero kayo ngayon Senator kung halimbawa... SP Sotto: Ganoon yun eh. Q: Pero sir hindi masisisi pala itong si Sec. Teddy Boy Locsin na mag express ng disappointment dun sa kanyang Twitter na sinabi niyang "who dropped the ball" dahil nasayang lahat ng effort nila ni Ambassador Romualdez. SP Sotto: He was even very polite. I think he was polite when he said that. Sapagkat malala yung sinabi ni Sec. Romualdez, tanungin mo si Sen. Ping Lacson. Q: Oo nainterview natin dito si Ambassador Romualdez sinabi niya na malaki ang pagkukulang ni Sec. Duque. SP Sotto: Hindi lang. hindi lang yon eh. May sinabi sya na pumunta daw sya sa Pilipinas, pagharap niya kay Sec. Duque may gagawin siya. Q: Ay talaga may sinabi sya? SP Sotto: Oo may sinabi. Tanungin ninyo si Sen. Lacson. Oo. Eh ako (unclear) kaya ayaw ko sabihin sa inyo, gusto ko yung kausap niya, yun ang tanungin ninyo, yung kausap niya. Q: Eh kung ikaw sir ang nasa sitwasyon nila, na kayo ang nakipag-negosasyon, bahay mo hindi nai-order nung katiwala yung dapat iorder anong gagawin mo? SP Sotto: Hindi naman, hindi kasi dito da bahay, kung order lang ginagawa, eh di siyempre ang sabihin mo lang ano ka ba, ang tanga tanga mo naman di mo na order? Ganoon lang. Yan ibang usapan yan eh, kabuhayan ng mga tao yan eh, buhay. Buhay ng tao ang nakasalalay diyan eh health ng mga kababayan ang nakasalalay diyan eh. Ibang klase ang ano diyan. Q: Mabigat yun. SP Sotto: Siguro. Oo, mabigat yun. Pagka mabigat ang usapan, kung ako yung lider, ang unang sasabihin ko huwag kang magpapakita sa akin. Q: Oo huwag mong pakita yung pagmumukha mo sa akin baka kung ano magawa ko sa iyo. SP Sotto: Oo, ganoon. Q: Kung sa akin mangyari yon injectio-nan ko siya kaagad eh. Eh sir hindi naman ganoon ang magiging linya ninyo kapag pinatawag ang Committee of the Whole na huwag ka na lang magpakita sa amin. SP Sotto: Hindi, hindi naman ako eh involved dun eh. Hindi naman ako ang nag-utos sa kanya eh, na nag-eexpect na gawin nya eh hindi naman ako eh. Yung Presidente... Q: Sanay yan si Senator Sotto, sa Eat Bulaga pag hindi na-ideliver yung script at hindi naibigay yung sequence ng program eh talagang off card yun. SP Sotto: Suspinde muna yun. Bakasyon ka muna. Magpapalamig muna ako ng ulo, huwag ka munang magpapakita sa akin. Q: Oo sigurado yan. SP Sotto: Ganoon. Q: Pero willing daw sya na unang magpabakuna di ba? Si Secretary Duque, ng vaccine kontra-COVID handa sya di ba? SP Sotto: Yun nga eh kita mo you know ang problema diyan between the devil and the deep blue sea ang sitwasyon natin diyan. Bakit mo pauunahin ang mga yun? Sila ang unang magiging safe? Bakit ganoon? Q: Eh sa frontliners... SP Sotto: (Unclear) Yan ang sinasabi ko eh, gusto nila ng experimental, eh di mag experimental sila ng kung sino, sampu, isang daan na mga tao na nangangailangan din na handang mag volunteer pero huwag mong unahin yung mga pulitiko kasi kung yung mga pulitiko parang malilibre pa eh. Ang dami naman nilang pang bayad. Ngayon, kung gusto mo ng ano, kung meron tayong vaccine na natalisod, na tagilid, ayun unahin natin ang mga pulitiko. Pero singilin natin sila. Q: Pagbayarin natin, oo. SP Sotto: Pagbayarin, P25,000 per vial. O sige mauna ka. Ganoon. Q: Ay sir, sa House yata, magkakaroon na ng mga vaccine ililibre yung nga empleyado. Sa Senate ba ganoon din ang plano ninyo sir? Free vaccine? SP Sotto: Oo as a matter of fact, yung virtual Christmas party ng Eat Bulaga may mga draw nung isang araw, may mga raffle ng pera eh. Eh yung nakalaan para sa akin, sinabi ko na idodonate ko yan pambili ng mga vaccine para sa mga empleyado. Q: Kami rin po senator ah pwede ka magpa-raffle sa amin ng mga ano... virtual raffle dito ah. Maski vaccine ang ipa-raffle mo dito sa amin pwede. At least kayo sir sa Eat Bulaga, virtual... kaya lang sir ito yatang may ilan na political officer ng ilang senador na nagpa-party yata so may isang nagpositive. Ano po ba ito, pinagsabihan na po ba ang mga ito? Violation po ba yung ginawa nila? SP Sotto: Hindi ko alam. I am sure they did, syempre malamang pati mga kasama noon sa party or sa dinner kung ano yun, siyempre na (unclear) lahat yun. I am sure pinagalitan yan, pero I don't, hindi ko alam yang sinasabi mong yan. Q: Yung 2021 budget, may schedule na po ba yung signing ni Presidente? SP Sotto: Hindi pa, nirereview pa nila yun, nasa kanila na kahapon pa. Q: Abutin pa next year po? SP Sotto: Pagkapirma ko nung gabi, pagkapirma ko nung Thursday ng gabi, pinadala na sa kanila, pinadala na kaagad sa kanya. Pero dadaan muna sa Executive Secretary, sa office yun, sa (unclear), rereviewin muna nila yun, and then they will make their recommendations on the President, either to sign it or to question any line item there, or veto, or whatever na maisip (unclear) so I don't think naman. Q: Bago matapos ang taon? SP Sotto: Ay yeah, hindi naman aabutin siguro ng January 1 yun, pero hopefully, before Christmas, pero masikip na masyado, baka siguro before December 31, (unclear). Q: May 28 to 29 pa na may pasok. At saka syempre, kapag pipirmahan yun may invitation dahil kailangan ng pagwitness sa pag lagda ni Presidente. SP Sotto: At saka walang holiday-holiday sa Malacañang pagdating sa ganyan. At saka hindi na siguro mag iimbita siguro yun kasi tuwing inimbita kami, pinasa-swab kami. Sakit na ng lalamunan ko at saka yung ilong ko, ang sakit-sakit. Q: Virtual signing ceremony? SP Sotto: (Unclear). Q: Masakit na ang inyong lalamunan at ilong kakakuha ng test? SP Sotto: Sa loob ng isang linggo, dalawang beses ako ipa-swab, ayaw ko na, ayaw ako ng ayaw, ayaw akong tigilan nitong mga nagsa-swab na ito. Q: Pero saludo kami, napakalakas ng resistensiya ninyo isipin mo bong session, hindi pa yan nag-absent, laging present. Laging nasa session hall pero never tinamaan ng Covid, never nagkasakit si Senate President. SP Sotto: Knock on wood, awa ng Diyos, God permitting, dasal at saka ingat. Dasal, ingat, oo. Q: Hindi ka nagluluya or nagle-lemon water? SP Sotto: Nag vitamins ako, tapos si Helen naman lagi akong pinaiinom ng vitamins, tapos fruit juices, mga ganoon. Ingat, alcohol kahit anong mahipo ko, alcohol, pag uwi ng bahay, linis ng ilong, linis ng lalamunan, shower, kahit saan ako pumunta, ingat lang. Nasa Diyos na ang lahat, pinagpapa-sa Diyos ko sapagkat yung trabaho ko, hindi ko pwedeng pabayaan. Q: Ihabol ko na lang po, sinertipikahan ni Presidente bilang urgent itong panukala na lumikha ng Department of OFW, pero alam ko, kayo nila Senator Franklin Drilon, ang stand ninyo, unahin muna yung rightsizing bill bago pagusapan yung mga panukala na lilikha ng bagong department, so paano ang magiging treatment ngayon ng Senate? Parang nananawagan si Sen. Bong Go na aksyunan ninyo na dahil certified as urgent at hindi naman daw ito magiging dagdag sa burokrasya. SP Sotto: Hindi, meron akong pag-aaral na ginawa nung isang gabi. Pinag-aaralan ko yung point ko on rightsizing at saka itong mga departamentong kine-create. Mga anim o pitong departamento yung kine-create eh. Yung mga iba, parang ang tingin ko, magiging alanganin para dun sa isyu ng sinasabi kong rightsizing. Ngayon, itong Department of OFW, parang sumasapul sa rightsizing, sa pag-aaral ko. Bakit kamo? Eh yung OWWA, yung POEA, hindi ba, magiging kasama dun eh. Mapapaloob natin sa Department of OFW, eh di nag right size tayo. Yun ang dating sa akin ngayon. Pinag-aaralan ko pa pero at the moment, I'm (unclear) to support because of the fact that it will right size to the Department of Labor, di ba. Q: Hindi ito magiging dagdag sa paglaki ng burokrasya. SP Sotto: Hindi ba kalat-kalat eh. Di ba kalat-kalat? May OWWA, may POEA, ano ba yung isa pa na involve sa ano - tapos ang DFA meron pa silang bureau na para sa OFW. Kaya parang - di naman sa ano baka naman, baka naman magalit sa akin yung mga empleyado dun pero parang binura natin lahat yun nilagay na lang natin sa iisang... Q: Sa iisang departamento. SP Sotto: Oo, yun ang formula ng rightsizing. So ito, sa lahat ng departamentong gagawin, baka ito yung pinaka pwede. So again, I'll take it up in January. I'll take it up. At saka baka naman magkaroon ng hearing ulit before we start in January 18. Q: So, may potential... SP Sotto: Baka magkaroon ng hearing tungkol dito. Q: So, sir may possibility na iconsider ninyo na aksyunan itong proposed bill na ito kung ganun ang dating? SP Sotto: Sa lahat ng - oo, pinag-aaralan ko lahat ng departamentong ginagawa. Ito ang pinaka - ito ang pinakasapul sa, pasok dun sa isyu ng rightsizing. Para kang nag right size. Para kang nag right size - yun naman ang gusto natin diba. May mga departamento, may mga bureau, open-employed. (unclear) Merong mga departamento - may mga bureau na hindi na kailangan. Di ba yung mga ganun eh. Ito yun eh. Sapul ito eh. Natatamaan mo pa yung concern ng bansa which is yung mga OFW. Kaya medyo ano yun, medyo magandang pag-usapan dito. Sa lahat ng departamentong na kine-create ito yung parang inclined ako na suportahan. Q: Naku sir, 6 days before Christmas, so papaano dahil may pandemya, bahay lang po kayo ng pamilya? SP Sotto: Ah oo, pa-dito dito lang. At saka lalo ngayon nag-uulan eh syempre dito lang sa bahay. Q: Naku sana huwag... SP Sotto: Stay home. Kung kailangan ako mag-opisina, nag-oopisina ako ng mabilisan balik agad. Ganun lang.