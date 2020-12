Press Release

December 21, 2020 STATEMENT OF SEN. BONG GO Mariin kong kinokondena ang brutal na pagpatay ng pulis sa mag-inang Sonya at Frank Gregorio sa Paniqui, Tarlac kahapon. Hindi natin palalampasin ito. Nakikiramay ako sa mga naulilang pamilya. Tutulong kami ni Pangulong Duterte sa anumang kailangan, at sisiguraduhin namin na mabibigyan ng hustisya ang walang katuturang krimen na ito. Nananawagan ako sa ating otoridad na siguraduhing mabubulok sa kulungan ang taong ito at malinis dapat ang hanay ng kapulisan upang matanggal ang mga bulok sa sistema. Ang pulis ngayon ay ginagalang at nirerespeto. Malayo na po ang narating natin upang ibalik ang dignidad ng kapulisan at mas lalong paigtingin ang kakayahan nila na gampanan ang kanilang tungkulin. Buo po ang aming suporta ni Pangulong Duterte sa mga pulis. Full support po kami sa kanila basta in line of duty at kung ginawa niyo po ang trabaho ninyo bilang isang pulis na poprotekta sa kapakanan ng nakakarami. Pero hindi natin hahayaan na may mga mapang-abusong tulad nito na sisira sa mga reporma na ipinaglalaban natin. Kung mainit ang ulo mo, huwag kang mandamay ng inosenteng Pilipino. Sana, inuna mo munang barilin ang ulo mo para mawala ang init.