Press Release

December 21, 2020 Statement of Sen. Francis "Kiko" Pangilinan On the Tarlac shooting: Nakakagalit ang pangyayari. Yan ang resulta kapag kinukunsinti o hindi pinaparusahan ang mga pulis na abusado at tiwali. Hihintayin natin ang pagkondena ng Administrasyon sa pangyayari at sisiguruhing mapaparusahan sa halip na kunsintihin o i-promote pa ang mga tiwali at abusadong pulis. Dahil walang parusa sa kapulisan o mga matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian o kaya inaabuso ang pwesto, tuloy-tuloy ang pang-aabuso ng mga ito. Dagdag pa rito ang nangingibabaw na kultura ng dahas at patayan dahil sa pag-uudyok sa kapulisan na huwag matakot na pumatay. Mariin nating kinokondena ang pangyayari. Nakikiramay tayo sa mga inulila.