Press Release

December 22, 2020 STATEMENT OF SEN. MANNY PACQUIAO ON THE BRUTAL TARLAC SHOOTING INCIDENT Ang brutal at kahindik-hindik na pagpaslang ng isang miyembro ng Philippine National Police (PNP) sa mag-inang Gregorio sa lalawigan ng Tarlac ay isang patunay na talagang napapanahon na upang ipasa ng Kongreso ang panukalang ibalik ang parusang kamatayan para sa mga karumal-dumal na krimen. Kalunos-lunos ang sinapit ng mag-inang sina Sonya Gregorio,52 at ang kanyang anak na si Frank Anthony,25 na walang kalaban-labang binaril sa ulo ng pulis na si Police Senior Master Sgt. Jonel Nuezca, 46. Napaka-casual at tila walang bahid ng anumang pagdadalawang-isip ang nakita nating pamamaraan nitong si Nuezca nang kanyang paputukan ang mag-ina na wala namang kahit anumang sandata. Naisip niya siguro na mahina naman ang ating batas at kayang-kaya niyang pagdusahan sa kulungan ang kanyang ginawang karumal-dumal na krimen. That's the same mindset prompts criminals to carry out even the most heinous of crimes. Alam kasi ng mga kriminal at mga utak kriminal na makukulong lamang sila kapag gumawa sila ng karumal-dumal na krimen. Bigyan sana ulit natin ng pagkakataon itong death penalty dahil sa tingin ko, ito na lang ang kulang upang magiging mabilis at magiging epektibo ang ating pagbibigay ng hustisya sa ating kababayang biktima ng mga heinous crimes. Gayunpaman, nanawagan ako sa ating mga kababayan: Huwag po nating husgahan ang ating buong PNP dahil sa ginawa ni Nuezca. Naniniwala ako na mas marami pa ring matitinong pulis at itong si Nuezca ay isa lamang sa mangilan-ilang bulok sa kanilang organisasyon. Sa halip na kamuhian ang ating mga pulis ay tulungan po natin sila upang maramdaman nila ang pagmamahal at pagkalinga ng mga mamamayang kanilang pinagsisilbihan. Ipakita natin ang ating tiwala nang sa ganun ay suklian nila ito na mas tapat na paglilingkod sa ating bayan.