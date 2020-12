Press Release

December 28, 2020 DZAR 1026 interview ni Sen. Win Gatchalian kasama si Mike Abe ukol sa pagkansela ng face-to-face classes Q: Kinansel yung face-to-face classes dahil may problema pa sa Covid talaga, ano po tingin niyo dito dahil ito ay isang inaprubahan before ngayon kinansel na? SEN WIN: Tama, ang nalalaman natin ngayon, itong Covid-19 ay kakaibang virus. Akala ko nga tapos na, lumabas na itong mga bakuna, itong mga vaccine pero nakita natin na nagiiba pa pala yung anyo netong Covid-19, nagmu-mutate siya at ngayon may bagong variant na lumabas sa Europa na mas nakakahawa. Kaya ang pagaanilisa ko dito sa virus na ito, marami pa tayong hindi nalalaman kaya mabuti na rin nagpasya ang ating Pangulo na wag munang buksan ang ating mga eskwelahan, huwag muna magkaroon ng face-to-face classes dahil kapag pumasok itonog bagong virus na ito ay baka magkaroon ng hawaan. Ako naman ay sangayon doon dahil nga dito sa bagong variant ng virus na lumalabas pero dahil nga wala tayong face-to-face, sigurado akong uurong ang kaalaman ng ating mga kabataan, magkakaroon tayo ng malaking problema, kaya dapat sa 2021, ibuhos natin ang budget at lahat ng resources, lahat ng ating makakaya para masiguro na hindi umurong ang kaalaman ng ating mga estudyante.