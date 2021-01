Mensahe ni Sen. Leila M. de Lima sa Araw ni Gat Jose Rizal

Gat Jose Rizal, despite warnings from others to keep silent about the cruelty and injustice under the Spanish colonial rule, chose to speak truth to power and be the voice of Filipinos. He left the comfortable life and faced the dire consequences of fighting for the rights and freedom of our country and countrymen.

Ito ang dakilang ambag ng ating Pambansang Bayani: Ang pagsisiwalat sa mga baluktot at mapaniil na sistema, ang pagtatanggol sa karapatang pantao at pagtataguyod ng makatarungang reporma.

Sa panahong muling nangingibabaw ang takot, pagkaduwag at pagiging sunud-sunuran ng marami para sa ambisyon at kapangyarihan, maging Rizal tayong matapang na naninindigan; maging Rizal tayong naghahanap ng lunas hindi para lang sa iilan, kundi para sa mas nakararami nating kababayan; maging Rizal tayong mulat, nakikipaglaban at nangangarap na masilayan ang bukang-liwayway sa madilim na yugto ng ating kasaysayan.