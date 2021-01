RESPONSE OF SEN. BONG GO

** based on actual interview in RP1 (december 31, 2020 10:50am)

On the Scheduled Increase of PhilHealth Contributions in 2021

I recognize that this increase is mandated by the UHC law, pinasa po ito ng both houses of Congress, and is necessary to sustain the services of PhilHealth para sa Universal Health Care. Pero may pandemya tayo ngayon at napakahirap pigain ang mga Pilipino na madagdagan pa ng 0.5 percent dito sa babayaran nila. Kaya nga po noong nakaraang Mayo ay sinabi ni Pangulo na boluntaryo lang sa OFWs 'yung pagbabayad ng remittances.

Naiintindihan ko ang mga kababayan natin. Huwag nating dagdagan ang kanilang mga pasanin. Pwede nating pag aralan na i-amend 'yung law or i-defer natin ito through a provision in Bayanihan 3. Kung magpasa tayo ng Bayanihan 3, pwede pong ma-identify ng gobyerno doon sa batas kung ano ang pwedeng i-defer muna while nasa pandemic pa tayo.

Tulungan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang mga OFWs natin, mga walang pambayad, o yung mga nawalan po ng mga trabaho -- kawawa naman po. Wala na nga silang trabaho, tapos sisingilin pa natin.

Kakausapin ko po si Pangulong Duterte, I will personally appeal to the President na kung maaari, government na lang po ang mag-infuse or mag-augment later on kung saka-sakaling kukulangin ang pera ng PhilHealth. We cannot afford also na masakripisyo itong UHC natin dahil lahat ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth sa ilalim ng Universal Health Care Law. Ayaw nating umabot sa punto na wala nang pambayad ang PhilHealth.

Dapat ang gobyerno ang sumalo nito, lalung-lalo na sa mga kapatid nating mahihirap na walang pambayad. Mag-aapela po ako kay Pangulong Duterte mamaya, kakausapin ko rin siya tungkol dito.

Let me remind PhilHealth, kung merong pumasok sa inyo na remittances, gamitin ninyo ang pera ng taumbayan sa tama at siguraduhing walang mananakaw. Malaki ang tiwala ko kay PhilHealth Chair Atty. Dante Gierran na ni piso hindi siya papayag na may mabalitaan pa tayong may manakaw na pera sa PhilHealth.