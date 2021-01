Press Release

January 2, 2021 Transcript of interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Ms. Cely Bueno of DWIZ Q: Hi Sir, magandang hapon at happy new year po sa inyo. SP Sotto: Magandang hapon at happy new year din sa inyong lahat. Sa iba, merry new year, yung iba, hapay new year. Sana magiging maganda ang bukas ng bagong taon sa atin. Q: Dito ba sa pagsalubong ninyo sa bagong taon maraming nagbago or nagawa pa rin ninyo yung dating traditions na ginagawa sa pagsalubong sa bagong taon? SP Sotto: Halos pareho rin, hindi naman kami mahilig ng lumalabas ng bansa, or lumalabas ng Metro Manila or ng bahay namin during the Christmas season bihirang-bihira yun. It has to be with my brothers, ganoon lang. Yung mga kapatid (unclear) hindi kasama kasi medyo malayo ang tinitirahan nila, so merong nagbago kung yun ang paguusapan, hindi katulad ng dating selebrasyon, medyo mas okay na yun, kasi medyo austere ng kaunti, di ba? Q: Naging clear yung hangin after new year, unlike before na madumi yung hangin dahil sa paputok pero ngayon medyo mas maluwag ang paghingi natin dahil wala masyadong gumamit ng firecrackers sa pagsalubong ng bagong taon. SP Sotto: Oo, at saka kaunti na lang ang matitigas ang ulo. Meron pa rin pero kaunti na lang kasi walang kasing ganda kung ang nangyayari, parehong nangyayari sa ibang bansa, lalo na sa mga first world countries, yung mga fireworks or yung mga salubong sa bagong tan ay ginagawa either ng gobyerno or ng malalaking korporasyon, at sila, centered, controlled. Hindi yung mga bahay-bahay nagpapaputok or mga bahay-bahay nagpapagawa ng sarili nilang mga fireworks, ganoon. Hindi ganoon eh, merong isang area or mga doon nagkakaroon ng mga fireworks or pagsalubong na tinatawag. Ganoon yung sa iba, mas safe. Dito sa atin, ganoon nga sana ang plan ng gobyerno pero ganoon pa man, dahil yung iba ay hindi nahuhuli, eh sige pa rin. Q: Sana magkaroon na ng pagbabago sa susunod na panahon kung paano natin sinasalubong itong bagong taon kagaya nung sa ibang bansa. SP Sotto: Oo, sana sa mga darating na taon ganoon na, mabago totally (unclear) ma-eradicate na rin yung magpapaputok ng baril kasi bukod sa talagang dapat tumigil sila, mahuli, lahat ng klaseng pamamaraan para gawin yan...katigasan na lang ng ulo yung iba eh. Yung iba, katulad noon, may namatay. Ba nagpapaputok pa rin, nahuli, nadisgrasya, matigas ang ulo hindi pumunta sa firing range, doon sila magpaputok. May kayabangan din eh. May hatid na yabang yung mga yun kaya ganoon eh. Q: Kasi may bata na naman na nabiktima ng stray bullet, namatay dahil doon sa ligaw na bala. SP Sotto: Oo, (unclear) pag ang ginawa natin, tutal karamihan naman sa mga kababayan natin (unclear) sa death penalty, i-death penalty natin yung nagpapaputok ng baril sa bagong taon, tingnan mo kung hindi tumigil yung mga yan. Q: Tama po ba kasama yan sa bibigyan ng priority ng Senado sa pagbalik ng session? SP Sotto: Priority naman talaga yun sa listahan namin because of the legislative agenda na (unclear) ng Pangulo, or nung LEDAC kung tawagin noon pa man. Pagpasok pa lang nitong 18th Congress, kasama sa priorities yun kaya lang siyempre may mga technicalities for example yung karamihan ng batas na yan nirefer primarily sa Committee on Justice, eh ang chairman ng Committee on Justice, si Sen Dick Gordon, ayaw niya. He is against the death penalty. Hindi ko matandaan kung isang hearing lang ang ginawa or kung nakapag hearing na, so syempre madedelay ng kaunti pero handa naman siya ipasa sa iba kung sino ang gustong mag sponsor. Nabanggit naman niya sa amin yun one time or another. But then again, ang problema, pumapatak doon sa issue na dinadalaw ko which is sabi ko, ako papayag siguro pero doon na lang sa high-level drug trafficking. Pag high-level drug trafficking, mas malaki ang tyansa sa Senado na lumusot kesa doon sa isasama lahat sa ibang krimen, kasi through the years, mula nung 1992, 1993, wala sa mga kasama ko ngayon ang kasama ko doon sa debate namin. Mga kadebate namin diyan, sina Boy Herrera, Neptali Gonzales, Turing Tolentino, sina Bobby Tañada, lahat ng klaseng debate pinagdaanan ko na diyan, narinig ko na lahat ang issue and in the long run, pag tiningnan mo, marami sa mga puntos nila, tama. Marami rin sa mga puntos namin, tama. For example, itong death penalty ay anti-poor. Sina Sen. Joey Lina nung araw, pinipilit nila yan, anti-poor daw yan. Sina Kit Tatad. Kasi, makakakuha lang daw ng magagaling na abogado, yung mayayaman. Yung mahihirap sigurado madadale. Although yung nade-death penalty nung araw, mayayaman. Si Jaime Jose mayaman yun. Anak pa ng chief of police pa yun isa. Pero (unclear) na tama sila. Yung punto ko na high-level drug trafficker lang ay ibig sabihin noon, drug lord. Drug lord lang. Walang drug lord na mahirap, so hindi pwedeng anti-poor kung ang death penalty ang pakay para sa akin ay para sa drug trafficker lang. Ngayon, pangalawa, pagdating sa mga krimen, yung ibang krimen kasi pinagdurusahan. Kunyari ikaw ay murderer, nakulong ka, (unclear), nandoon ka sa loob, eh di (unclear). O kaya rapist ka, nakulong ka, (unclear) ikaw mare-rape doon sa loob ng (unclear), di ba (unclear), yung mga ganoon. Karamihan ng krimen, mapapagdusahan except yang high-level drug trafficking. Ang mga lekat nakakulong na, nakakapag operate pa at parang mga big time pa. Sila yung dapat inhibit natin. When I say na dapat we should inhibit them or para hindi na makapag operate, yun ang definition ng Webster ng to deter. Kaya sabi ng iba hindi naman deterrent, hindi deterrent yun. Ano ba ang meaning mo ng deterrent? Tanungin mo. Kasi ang akin, to deter, is to inhibit. O, pagka yung drug lord ay ni-lethal injection mo, you inhibit him from committing the same crime again. Yun lang kasi ang krimen na nakakulong na, na nagagawa pa. Doon ako pumapayag sapagkat sabi ko nga tama din yung mga punto ng mga kontra. Pero yung mga kailangang-kailangan na magkaroon tayo noon, eh maganda rin yung mga puntos. Ang sabi ko nga, (unclear) nung araw yan, nila Orly Mercado, ang walang kamatayang death penalty bill (unclear) tatawagin sa floor. Ang haba ng debate diyan, taon. Taon-taon ang pinagdebatihan namin diyan, lahat ng sasabihin nila, pros and cons a death penalty, narinig ko na. Wala pa akong hindi narinig, narinig ko na lahat yan, from 1992. Marami sa inyo ang hindi pa pinapanganak, pinagdedebatihan na namin yan kaya kabisado ko nga. Kaya sana, yung idea na yun ang (unclear) para lang sa mga or nawawalan g pag-asa na hindi maka (unclear) na hindi mangyayari ito, meron akong naisip na alternative ilang taon na ang nakakaraan, kaya finile ko at napasa na sa Senado. Ito yung ihiwalay natin yung mga heinous criminals. Huwag nating isama sa National Bilibid Prison. Ihiwalay natin sila ng sarili nila. Doon sa kanilang kulungan, walang cell site, walang kahit ano, walang (unclear) masahol pa sila sa death penalty doon. Ngayon, mapapatupad na rin yung pinipilit ko na ilang taon na, na ilang presidente na ang kinausap ko, wala ring nakikinig pa, sinasabi ko na regionalized. Paulit-ulit yan, 11th Congress pa lang, sinasabi ko na, iregionalize. Alisin na sa NBP lahat yang mga...yung National Bilibid Prisons alisin sa Muntinlupa, napakalaking property ng gobyerno doon na maaalis natin, ilalagay mo ng Luzon, Visayas, Mindanao. Pagka nilipat mo ng Luzon, Visayas, Mindanao muna tapos regional, mababawasan din ang sakit ng ulo ng mga jail guards natin kasi ang pagaaral, oras na ang isang convict ay hindi na binibisita ng pamilya niya, doon na mag umpisang magloko. Doon na Sumasali sa mga gang, or kung anong pinapasukan, yun na yun. Pero pagka dinadalaw, kahit ano, maayos. Kaya makikita mo yun, paano kaya kung taga ano, taga Negros o taga Sultan Kudarat yung pamilya, nakulong sa Muntinlupa, sa NBP, madadalaw ba yun? Baka sa isang taon, hindi makadalaw. (Unclear). Q: Ang problema hindi pa yan pasado sa Kamara, sa Senate, napasa na. SP Sotto: May pagkakataon ang House ngayon. Kausap ko si Speaker Velasco, yung kanilang Majority Leader, sabi nila ipa-prioritize nila. Eh di maganda yan. Pagka nagawa yan, magiging effective pa rin (unclear) gusto namin. Q: Kahit hindi mapasa yung death penalty bill? SP Sotto: Kahit hindi makapasa yung death penalty bill, yung mga heinous criminals lalo na yung mga drug lords nalagay natin sa pabulok na. Pinagusapan nga namin isang malaking island na bato. Si Gov. Alvarez ino-offeran na ako, nagusap na kami. Sabi niya sa akin, meron akong island para sa gusto mo. Sabi ko ano yun, (unclear)? Sabi niya wala, malaki ito, puro bato. Sabi ko, baka makakatakas. Hindi, walang makakatakas. Sabi ko may mga pating ba? Wala pero kung gusto mo lalagyan ko sabi niya. Q: Saang isla yun? SP Sotto: (Unclear) isla, doon natin sila ilagay, walang komunikasyon. Walang kung anu-ano, hahatiran lang sila ng pagkain doon. Puro sinibak na sitaw ang kakainin nila araw-araw. Para doon sa mga umangal, pero nakahiwalay lahat ng heinous criminals. Q: Itong sa death penalty, tatalakayin pa rin ito ng Senate pero yung mga author ng death penalty bill open sila sa inyong proposal na ilimit lang ito sa high-level drug trafficking? SP Sotto: Karamihan. Karamihan sa kanila papayag at saka yung mga hindi pabor sa death penalty pumapayag, parang makukumbinsi pagka yun lang. For example, si Sen Koko Pimentel, dating former Senate President, nagusap na kami noon. Sabi niya sa akin, kokontra ako diyan pero taka muna, pagka yung high-level drug trafficker lang, mukhang pwede yan. Merong iba sa amin doon na papayag pag yun lang. Q: Si Sen. Cynthia Villar? SP Sotto: Hindi ko natatanong. Pero doon sa mga nangangamba sa mga kababayan natin, hindi porke napasa na yung bill ko n establishing a penal institution for high level criminals, ay hindi na paguusapan yung death penalty. Paguusapan pa rin, pwede pa rin naman. Q: Ang sabi ninyo nga, mahabang debate although narinig ninyo na lahat ng debate kaso yung mga kasamahan ninyo hindi pa, the mere fact na the Duterte administration ay hanggang June 2022 na lang, sa tingin ninyo may time pa ba para mapagusapan at maipasa itong panukalang parusang kamatayan? SP Sotto: Palagay ko naman mas madali ngayon, talaga namang nagre-research yung mga kasamahan sa Kongreso (unclear) matututunan nila yun. Pati yung mga debate, kasi yung process mas mabilis. Ang debate namin mas magiging mabilis (unclear) sa mga points nila na gusto nilang tatalakayin, hindi na yung lahat nung pinagusapan namin noong panahon ni Mahoma. Q: So, may chance. Ano ang inyong forecast, ano yung possibility kasi pasado na ito sa House, tama po ba? SP Sotto: I think so. Mahirap mag forecast sa Senado. Tingnan mo pagka pinaguusapan na at kung ano na ang paguusapan. Either pumayag si Sen. Gordon na magsponsor ang isa sa mga authors nung sampung bills, or mag discharge ang Senado, depende kung paano at saka (unclear). Q: Kung si Sen. Bato Dela Rosa, willing yata siya na mag handle ng hearing tungkol sa death penalty bill? SP Sotto: Si Manny Pacquiao payag din. Q: Bukod sa death penalty bill, yung department of OFW kasama rin sa tatalakayin sa pagbabalik ng session? SP Sotto: Oo, kasi (unclear) well, on my part, I do not speak for the others, (unclear) ako mismo ang nagsabi na unahin namin yung right-sizing. Ngayon, kung baga sa iba, ang feeling ng iba, at nakikita ko rin, ay magiging complex yung right-sizing, madedelay yung iba. Itong department of OFW, base sa pag-aaral ko, para kaming nag umpisa ng right-sizing. Bakit? Kasi sa kasalukuyan ang tumatalakay sa mga issue ng OFW, bukod sa Department of Labor and Employment at yung OWWA, nandiyan yung POEA, nandiyan yung iba't-ibang departamento lalo na yung DFA na merong mga bureau or departamentong tumatalakay diyan. Pag ginawa natin yung department of OFWs, wala ng lahat yun. Ilalagay natin sa isang departamento sila o di na right-size mo. Pwedeng first step yan towards right-sizing, isang iniisip ko. Q: At saka the mere fact na sinertipikahan ito bilang urgent ng Presidente so may pressure sa inyo para aksyunan ito. SP Sotto: Oo, at saka administrasyon niya ito. Anim na taon na, kapartido (unclear) pa niya (unclear) support whether kapartido ka niya or hindi. Q: Bago ba mag resume yung session sa January 18, tuloy po ba yung hearing on January 11 ng Committee of the Whole sa issue ng vaccine program? SP Sotto: Kung hindi pa kami nag i-issue ng imbistasyon, baka sa Monday, sa opisina aayusin namin kung sino-sino ang iimbitahin kasi merong (unclear) si Sen. Pangilinan (unclear) ng listahan, siya kasi yung nag privilege speech hindi ba? Nagbigay sa akin ng listahan ng gustong maimbita, eh masyadong marami. Pinasabi ko doon sa staff niya na bawasan muna (unclear) sabi ko (audio cut). Q: Malinaw na po ba kung sino yung papaharapin sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole? SP Sotto: Karamihan nung involved sa usapin ng IATF, usapin ng Department of Health, doon sa paano nila ididistribute, paano silang mag aallocate, paano ang...lahat na, lahat ng involved tungkol sa inoculation, yun ang iimbitahan, pero yung sinubmit sa akin ni Sen. Pangilinan na listahan kasi, pinasabi ko sa staff niya, na bawasan na muna. Tsinek ko na muna kung ano ang sa tingin ko priority tapos i-counter check nila kung meron pa silang idagdag, pero huwag naman dalawang dosena, hindi makapagsa-salita lahat yun, lalo na kung bibigyan ko ng tig-ten minutes yung mga senador. Pagka virtual, alam mo naman lahat present, lahat magtatanong. Baka dalawang araw hindi tayo tapos. So siguro yun munang mga essential, importante and then we can set another hearing a few days after, or during the session pag may session na kami. Matagal pa naman yan, dahil nadelay nga yung pagkakabili natin. Nadelay yung pagbili ng gobyerno, pagdating dito sa atin idedelay further yan dahil ayaw ng FDA ng hindi nila iche-check muna or accredit nila kahit approved na ng FDA ng ibang bansa, eh gagawan pa rin ng sariling approval yung FDA natin so we have plenty of time to discuss and how to go about it. Ilan yung uunahin, sino ang uunahin, saan uunahin or paano ang procedure, saan itatago, sapagkat kailangan doon merong ano...kaya kasama doon sa P72 billion na nilagay namin, P72.5 billion na nilagay sa budget ngayon eh kasama din doon yung kung saan iimbak, saan itatago or itatabi. Q: Sa inyong binanggit na inyong inapprove na recommendation ni Sen. Pangilinan, yung essential, sino po yun? Sa pangunahin ni Health Sec. Duque? SP Sotto: Lahat ng kasama sa IATF na in-charge doon sa issue ng immunization or operation. Q: Si Senate Minority Leader Franklin Drilon may suggestion na ipatawag yung hepe ng PSG para pagpaliwanagin doon sa nangyari na pagbabakuna sa mga PSG members dahil para sa kanya, may violation sa batas dahil wala pa ngang ina-approve ang FDA. Ipapatawag ninyo po ba ang hepe ng PSG? SP Sotto: Wala sa pinagusapan namin doon sa privilege speech ni Sen. Pangilinan yun. Ang pinaguusapan namin kasi, yung paano ang gagawin dito sa procurement. Ito, ibang usapan yan. Pwede sigurong tumawag ng ibang hearing tungkol diyan. Hindi yan pinagusapan doon sa kasama ng Committee of the Whole. Kung gust nilang itake-up, pwede rin. Pero sa akin kasi, medyo kas malawak na kaunti na issue yan. For example, sa tingin mo ba lahat ng gamot na binebenta dito sa Pilipinas o ginagamit at iniinom ng mga kababayan natin eh lahat ay approved by FDA? Hindi di ba? Meron pa ngang nakalagay sa advertisement nila, no FDA approved therapeutic claims. So ibig sabihin, it's their own lookout. Merong gustong gumamit, merong umuwi dito may dala-dala siyang immunization vial, gusto niyang gamitin sa sarili niya or gusto niyang pagamit sa kaibigan niya, may batas ba tungkol doon? Wala, di ba? O gusto mong inumin yung gamot na ganito, may batas ba?? Wala. Kung gusto mong uminom ng lason, may batas ba yun? Wala, hindi ba? So ibang usapin yan. Hindi yan sakop sa kasalukuyan ng gustong talakayin nung aming usapin which is paano ang gagawin ng gobyerno dito sa procurement at distribution ng immunization na ating iniimport. Yan ang issue ng Committee of the Whole. Kung gusto nilang magpasok ng iba, siguro during the hearing, di ipasok nila. Pero hindi yun ang pinagsimulan nito, malayong-malayo yun. Pwede namang ibang committee ang humandle noon, pwede ang Committee on Health tumawag ng hearing tungkol doon. Q: O kaya Blue Ribbon Committee? SP Sotto: Blue Ribbon? Ewan ko. Hindi siguro, ano yun, public accountability. Q: Anyway, ang NBI naman magsasagawa na yata ng imbestigasyon alinsunod sa order ni Justice Sec. Guevarra on that matter so pwede na rin yun. SP Sotto: OO, (unclear) pag-aralan nila kasi ako, tinatanong ko yung matitinik na abogado, sabi nila ano ang ginawang violation niyan? Wala daw. Ang maaaring violation, mga doctor na gumagamit ng hindi certified na gamot or mga hindi authorized na gamot, yun ang may pananagutan, h9indi yung nasaksakan. Q: Pero yung nag administer, let's say doctor, the mere fact na nag administer siya ng vaccine na hind pa registered, siya yung pwedeng malagay sa alanganin, yung doctor? SP Sotto: Oo. Kailangan pa bang imbestigahan ng DOJ tungkol doon? Baka yung first year college na law student, alam na yun. Ano ang iimbestigahan nila doon? Puro obvious yung mga batas tungkol doon, at merong mga pinaguusapan lalo na sa media na wala naman sa batas. Walang batas na ganoon, walang bawal doon. O di ba napakarami pang listahan na lumabas na hindi naman pala FDA approved kain tayo ng kain? Mga kababayan natin I mean, di ba? Ako ang tingin ko, sa akin, hindi big deal yan. Ewan ko kung bakit bini-big deal, di ba? Hindi ko mainitindihan kung bakit bini-big deal nila. Ilan lang yang napagusapan pero napakarami na yan nationwide I am sure na merong mga kaibigan from different countries na nag uwi dito ng kung ano, (unclear) subukan mo ito, gagaling ka rito, o eto, pwede kang injection dito, ganyan. Bini-big deal lang nila dahil si Presidente ang nagsabi. Matagal na yan, two or three months ago sinasabi na o ano, gusto mong magpa-testing, meron daw dumating na ganito, na nago-offer, na ganyan. Ang sagot ng iba, wag ako, subukan mo dito sa alalay ko. May mga ganoon. Nung pagkakabanggit ni Presidente noon, parang in passing lang sa akin yun eh. Binig-deal lang. Q: Hindi ba yun indication na mabagal ang FDA kaya marami ng nag iinitiate on their own, dahil available na yung bakuna, na sila na ho sa initiative nila, bumibili at nagbibigay na sa mga dapat mabakunahan? SP Sotto: Napakatagal nang panahong tama ka, hindi ba? Napakatagal na. Napaka bagal, napakaraming ganoon at nakakainis na nga. Hindi ako nagtataka pero naku, mahirap ng mang-bintang pero sige na nga, siguro meron ng mag-iisip na mag imbestiga tungkol diyan. Ang dami ng reklamo, matagal na raw mga (unclear) nila, wala raw resulta, ang daming ganoon. Pagkatapos ito, ano ba ang nangyari? Di ba ang DOH ang sinisisi ng DFA? At saka ng ating ambassador sa America? Na ika nga ay nagbagal o hindi ginawa ang dapat gawin para nakauna tayo. Hindi ba kabagalan yun? Tapos sila pa ang may ganang mag imbestiga doon sa nagpa immunize na kung kani-kanino? Q: So, who is to be blamed? Ang FDA dahil sa mabagal or sobra ba silang nag-iingat na wala na sa lugar yung pag-iingat? SP Sotto: Ewan ko, pag-iingat ba yun? Manghihingi tayo ng listahan ng ilan ang naka-pending sa FDA na mga gamot at mga herbal medicine at kung anu-ano na ginagamit na nationwide ng kababayan natin na hindi pa nila ina-approve. Bakit hindi nila kinakasuhan yung mga yun? Yun ang imbestigahan ng DOJ, bakit yung PSG ang iimbestigahan? Ano ang iimbestigahan? Hindi obvious eh, ang obvious, ano ang nasa batas? Wala. Wala namang nakalagay sa batas na ganoon. Na pag ikaw yung binigyan ng gamot na hindi certified ng FDA, may kasalanan ka, wala. Wala gamot sa (unclear), yan ang pinaka-malala sa lahat, bukod sa iinom ng gamot ng kung anu-ano. (Unclear). Kaya ano ang iimbestigahan ng DOJ? Yung mga doctor na...eh kung hindi doctor ang nagsaksak, sila-sila? Paano ngayon? Bawal ba sa kanila? Wala. May bawal ba? Q: (Unclear) daw yun illegal yung entry ng vaccine kung wala pang FDA approval. SP Sotto: Patunayan nilang illegal, yun ang asikasuhin nila. Sigurado ba sila? Na yung sinaksak ay hindi pa sertido? May sample ba sila nung isinaksak? Ang daming ano diyan, kapilosopohan na paguusapan diyan, na wala sa lugar. Kaya nga ang sabi ko nga, ang dami-daming pwedeng asikasuhin na ibang mga bagay, yun na lang ang (unclear), political ang dating eh. Basta political ang dating laging magulo sa bansa natin. Q: Pero pag ganyan ang nangyayari mapagiiwanan na talaga tayo. Nagsasaksakan na ng bakuna sa ibang bansa, tayo, wala pang naa-approve. SP Sotto: Oo, talaga. Delayed na delayed na. (Unclear) nung araw. November-December, ang Vietnam, nagsara na ng bansa nila. (Unclear) sa kapwa nila. Bawal na anything na galing ng China. January. Sa atin, ano ang nangyari? February may pumasok dito galing ng China at nag positive. Ano ang ginawa ng Department of Health? Wala, di ba? Hindi na surprising. Kung nag contact tracing lahat ng sakay nung eroplano, nung babae na yun, at nung mag asawa na yun, dapat yun, quarantine na agad. Tapos ang buong bansa winarningan na, sinara na kaagad tayo, nag lockdown na agad, di ba? Eh hindi eh. Hindi ginawa lahat yun, hindi nga nag contact tracing. Nag aral pa sila ng contact tracing doon sa mayor ng Baguio, di ba nakakahiya yun? Kung ako yun, nahihiya ako, magtitiklop na ako talaga. Q: Kaso hindi nahihiya. SP Sotto: Merong mga hindi nahihiya eh. Q: Kuntento naman kayo na immediately nag travel ban sila sa mga bansa na meron namang bagong strain ng Covid? Mukhang mas mabilis ba sila ngayong umaksiyon? SP Sotto: Tama lang yun, tama. Hindi pwedeng sabihing mabilis. Hindi namang pwedeng sabihing mabagal dahil ginawa agad nung mabalitaan nila. Tama yun ganoon dapat ang ginawa noon nung Enero. Q: Ano ang expectation mo ngayon 2021? Sabi nga nasurvive natin yung 2020, maraming natuwa na natapos na yung 2020 dahil puno tayo ng calamities, emergencies, tapos itong pandemic. Ngayong 2021, medyo sa tingin mo ba gaganda na ang pamumuhay natin? Para maging hopeful ang ating mga kababayan. SP Sotto: Yun naman ang dapat magkaroon tayo, huwag mawawala sa atin yung hope, yung pag-asa. Mawala na ang lahat huwag lang mawawala ang pag-asa. Yun ang pinakamahalaga sa lahat, mawala na lahat ang ibang mga bagay na iniisip mo, huwag lang yung pag-asa. Oras na mawalan ng pag-asa, yun ang mabigat sa lahat. Sa atin ngayon, kailangang matutunan na lang talaga natin yung new normal na tinatawag, na kailangan laging malinis ang paligid mo, ika nga over sa oras na maaring pagkunan ka ng bacteria or virus, iwas. Yung mga ganoon. Hindi natin masabi, ibang klase itong nangyari sa atin, maraming tsismis na galing daw sa ibang bansa, galing sa ganoong bansa, merong mga grupo daw ng ganitong organisasyon na nagsimula talaga niyan, binabawasan ang mga tao, mga ganoon, pero lahat yan, it all boils down to kung titingnan mo nagalit ang Panginoong Diyos sa atin eh. Tingnan mo, sobra, buong mundo? Wala, masyado na tayong...ang mundo kasi sobra. Pwede na ang abortion, pwede na ang kung anu-ano, pwede ring ganito, di ba? Q: Sumobra na. SP Sotto: Oo, lahat ng bawal sa bibliya, lahat ng bawal sa commandments, pinayagan natin. Yan ang nangyari sa atin, buong mundo ha, hindi lang sa Pilipinas. Q: So ano ito, wake-up call? SP Sotto: Oo, ganoon talaga yun, wake-up call talaga yan. Yun ang pinaka, huwag tayong mawalan ng pag-asang magdasal, pag-asa, asahan nating ang Panginoon ay iligtas niya tayo. Tayo, may kasabihan tayo diyan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Huwag nating puro iasa ang lahat, gawin natin. Ingat tayo, kung ano ang dapat gawin, gawin, Q: Sa 2021, bisperas ng 2022 elections, ang pangamba ng ilan, hindi kaya ma-focus na sa pulitika ang marami or dahil sa may kinahaharap pa tayong pandemiya, may apela ba kayo na sana mag focus pa rin sa trabaho at huwag munang isipin ang pulitika? SP Sotto: Yan ang panawagan na pinaka-walang makikinig sa akin pag sinabi ko yan. Alam mo ang makakarinig niyan, malamang pasok sa kaliwanag tenga, labas sa kanan. Basta gawin lang ang trabaho. Gawin natin lahat ng trabaho natin, lahat ng mga tao sa gobyerno, magtrabaho pa rin. Yan ang hindi naisip ng, sa tagal ko naman dito, 1988 pa ako sa pulitika from local to national politics, ang pinaka the best na kampanya, magtrabaho ka. Hindi yung kampanya ka ng kampanya, ikot ka ng ikot at kakamay-kamay ka kung anu-anong pasikat ang ginagawa mo, wala yun. Nagagalit pa nga ang Panginoon sa iyo noon, kasi kung gusto mong tumulong sa mga kababayan, tumulong ka na lang, huwag mo ng i-broadcast. Huwag kang magbibitbit ng media at saka ng camera habang ikaw ay nagdidistribute, ayaw ng Panginoon yan, di ba? Magtrabaho ka na lang, gawin mo ang trabaho. Pag gusto mong magbigay, gusto mong magdonate, gusto mong tumulong, go ahead, sige, gawin mo. Pero pinakamaganda, magtrabaho ka para sa tao, gawin mo, magtrabaho ka. Yun ang the best na kampanya kung gusto mong mangampanya. Makakarating sa tao yung trabaho mo, hindi maaaring hindi makarating kung gusto mong magkampanya kesa doon sa iikot ka, mambobola ka lang. Tapos pagdating, naupo ka. Yung pambobola mo, sisingilin ka, nasaan na yung pinangako mong ganito, nasaan yung pinangako mong ganyan? Yari ka ngayon, makakatulog ka ba sa gabi? Hindi. Q: Hindi maiiwasan this year marami ng magpe-prepare for 2022 elections. SP Sotto: Sigurado, eh alam mo naman sa bansa natin, ang eleksiyon, piyesta. Subukan mong mag announce ng no elections. Subukan mo, pagka hindi nagkaroon ng rebolusyon. Piyesta yung elections eh. Q: Kaya nga ang habang piyesta yung elections. So yung hybrid elections ipapasa din yun ng Senate para maimplement yun sa 2022? SP Sotto: Yan ang kailangang mapasa para maiwasan yung mga wholesale na dayaan, yun ang mabigat eh, napakabigat noon. Ilang eleksiyon ng may (unclear) ng ginagawa yan. Ayaw nila mag (unclear), o...obvious eh. Q: Priority yung approval ng hybrid elections? SP Sotto: Sa amin, yes.