STATEMENT OF SEN. BONG GO

(On PRRD's Statement on Deferment of Increase of PhilHealth Contribution Rates)

Palagi po naming inuuna ni Pangulong Duterte kung ano ang makakabuti sa nakararami -- lalo na sa mga mahihirap at pinaka-nangangailangan. Kung kaya't nagsalita na ang Pangulo na ipagpaliban muna ang pag-increase ng rates ng contributions ng PhilHealth habang meron pa tayong pandemyang kinakaharap.

Inatasan ng Pangulo ang mga opisyales na siguraduhing maibigay pa rin ang serbisyong pangkalusugan na kailangan ng mga Pilipino sa paraang hindi madadagdagan ang kasalukuyang hirap na pinapasan na nila.

Hirap na po ang ating mga kababayan, huwag na natin silang mas pahirapan pa. Karamihan sa kanila ay nawalan ng trabaho. Paano natin pagbabayarin ang ordinaryong Pilipino kung nawalan po sila ng kabuhayan? Tulad ng sabi ng Pangulo, "it is the job of the government to make it easy for everybody at this time."

On the part of the Legislature, Senate President Vicente Sotto III and House Speaker Lord Allan Velasco also said that both Houses of Congress will act immediately on calls to defer the increase on the monthly contribution rates.

Budget Secretary Wendel Avisado and PhilHealth CEO Dante Gierran are also working on how the government can unburden Filipinos by shouldering the cost while ensuring that the UHC law is implemented and the services of PhilHealth are unhampered.

Whether we amend the law or augment the funds of PhilHealth, let us work together to find a viable solution to achieve universal health care for all without imposing unnecessary burden to ordinary Filipinos during this challenging time.