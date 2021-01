Senate Covid vaccine probe to help PSG, Filipino people: Pangilinan

SENATOR Francis "Kiko" Pangilinan on Tuesday said the scheduled Senate inquiry on the government's game plan to control Covid, including the vaccine rollout, is meant to help save Filipino lives and livelihood.

"Makakatulong ang Senate hearing sa taumbayan para malinaw rin na ligtas at mabisa nga ba talaga ang bakunang tinurok sa kanila. At kung walang tinatago, 'wag matakot magsalita," Pangilinan said.

He said the hearing aims to find out the government's concrete plans for Covid control, including the vaccine rollout.

"Yung sa usapin ng PSG, nasa mga senador na ito kung tututukan ito o hindi. Kung indikasyon ito ng magulo at kanya-kanyang kilos sa vaccine rollout, ligal man o hindi, ang mahalaga sa akin ay ano ang ibig sabihin nito sa usapin ng kung paano matitiyak na magiging maayos, patas, ligtas at epektibo ang vaccine rollout ng bansa at malaman kung handa ba talaga o hindi ang gobyerno dito," Pangilinan said.

"Kung hindi pa handa at nagkakanya-kanya at iba-iba ang direksyon ng mga ahensya ng Executive branch, responsibilidad at tungkulin ng Senado sa ilalim ng Saligang Batas na magsilbing check and balance at busisiin ito at subukan ilagay sa ayos ang anumang kakulangan o kapabayaan na nagaganap sa kilos ng mga kinaukulan," he added.

The senator assured that the inquiry of the Senate Committee of the Whole seeks to let the public know the details of the government's vaccination program, and is not after prosecuting anyone.

The Philippines' Food and Drug Administration (FDA) has yet to authorize the use of any vaccine against Covid-19.

Pangilinan stressed that the hearing he called for will give the Filipinos a clear picture on the government's roadmap to obtaining the vaccines and the resources needed to secure doses for the people.

"Uulitin ko na buhay ng milyon-milyon nating mga kababayan ang nakataya dito. Kabuhayan din ng milyon-milyon nating nagugutom na kababayan ang nakasalalay sa economic recovery na depende naman sa maayos na pagpapatupad ng vaccine rollout sa buong bansa. Hindi tayo pwede magkamali dito," he said.

"Kaya mahalaga ang Committee of the Whole hearing. Nawa'y sa pagbusisi ng Senado sa mga nangyayari sa usapin ng vaccine rollout ay magkaroon ng kaliwanagan ang game plan ng gobyerno," he added.

On December 14, the Senate approved Pangilinan's Senate Resolution 594 asking the Senate Committee of the Whole to look into the government's national Covid-19 vaccination program.

The Committee of the Whole meeting is scheduled next week.