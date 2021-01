Press Release

January 9, 2021 Transcript of interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Cely Bueno and Raoul Esperas of DWIZ Q: Ngayon ay pista ng Poong Nazareno, kayo ba ay deboto ng Nazareno? SP Sotto: Ay hindi. Mother ko, pero my mother has passed away. May mga kamaganak ako na deboto, sinasamahan namin siya nung araw pag nagpupunta doon. Q: Kayo ba ay may concern dahil hindi talaga mapigilan ang mga deboto, marami pa rin ang nagpupunta doon sa Quiapo church. SP Sotto: Yun na nga, kahit na pinagbawal yata hindi sila maawat. Mahirap, mahirap awatin yun pagka yung devotion ng isang tao medyo mabigat, mabigat awatin yan at magagalit pa sa inyo. Q: So, challenge na lang yun sa mga otoridad ng Maynila kung paano nila mapapatupad yung mga health protocols para maiwasan yung Covid-19. SP Sotto: Siguro ganoon na lang, at yung mga deboto, makisama na lang doon sa mga health protocols na inaasahan natin na gawin nila. Hindi siguro susunod lahat, pero at least kung majority sumusunod, medyo malaking iwas ang mangyayari. Kasi alam ko ang feeling ng isang deboto, meron siya nung tinatawag na thinking na tama naman, which is God is in control, ganoon. Q: Hindi ako natatakot. SP Sotto: Oo. Nadadaan lahat sa dasal. Q: Correct. Anyway, sa Lunes po, January 11, bilang Senate President, kayo po ang tatayong chairman ng Committee of the Whole na mag iimbestiga dito sa Covid-19 vaccine program ng pamahalaan. Una muna, kayo ba ay medyo nainis, sumama ang loob, dahil kahit klaro ninyong naipaliwanag kung ano yung coverage ng hearing, mukhang iba ang nakarating sa Pangulo at umabot doon sa punto na tila nagbanta pa ang Presidente sa Senate, oras na puwersahin daw ang PSG na magsalita tungkol doon sa kanilang pagbabakuna. SP Sotto: Siguro kumbinasyon nung nakakalungkot or nakakabahala na may mga nakapaligid sa Presidente na mail ang binibigay na impormasyon sa kanya, yun ang dating sa akin. Kasi yung mga sinabi ng Presidente tungkol sa Senado, na binanggit tungkol sa Senado, hindi namin ginagawa at wala kaming planong gawin yun. Ngayon, kung meron silang narinig or meron silang (unclear) na isa o dalawang Senador na may sinabing ganoon, pagkatapos ay pinick-up nung mga nakapaligid sa kanya, hindi po buong Senado yun. Hindi pwedeng ang isang salita ng Senador ay salita na ng buong Senado. Ngayon, kung yung Senate President ang nagsalita, medyo mas mabigat ang dating, baka nga, baka yung buong Senado yan. Like for example, ako naman ay siyam na Senate Presidents ang pinagsilbihan ko, mula nung 1992 hanggang ngayon. Usually, most of the time, ang isang Senate President hindi magbibitaw ng ico-commit ang Senado or (unclear) nang hindi niya kinausap ang mga kasama niya. So, either mananahimik yun, or pag nagsalita yun, merong back-up ng mga kasama niya. At pagka naman meron siyang sasabihin at hindi siya back-up ng mga kasama niya, sinasabi niya na akin ito, personal kong opinion ito, sinasabi yun. Wala pa akong natatandaan sa siyam na naging Senate President na nakasama ko at pinag silbihan ko, either as Majority Leader or Minority Leader or assistant Majority Leader, never pa akong nakakaalala na nagsalita na ikinomit ang Senado na hindi kami kinunsulta. Hindi pwede yun at pag ginawa mo yun you are inviting a replacement the following day. Q: Ano ito, nag attempt pa ba kayo na makausap ang Pangulo para magpaliwanag or nagpaliwanag na lang kayo through media? SP Sotto: (Unclear) nag-react lang sa tinatanong ng media, ganoon lang. Wala naman akong, hindi naman kasi kami ganoon ka-close na pwede akong tumawag doon at bigla kong sabihin sa kanya na ano, di ba, boss, Mayor, wala kaming sinasabing ganoon. Kaya lang, ewan ko nga bakit yung spokesman niya ay may mga dagdag na salita na tumiklop daw kami or something like that. Ano? Bakit kami tumiklop, naka yung libro ang tumiklop. Wala kaming sinasabing ganoon. Kasi sa akin, off-hand, yung issue na yun? Non-issue. Yun kaagad ang reaction ko nung tinatanong sa akin kung ano ang masasabi ko tungkol sa (unclear). Bakit, meron na bang batas against suicide? Meron na bang batas against (unclear), bibigyan kita ng listahan ng ano. Sa Lunes nga, tatanungin ko sila kung gusto nila, bigyan ninyo ako ng listahan ng drugs na hindi ninyo approved. Napaka-haba, ang dami. May para sa sakit ng ulo, may para sa ganoon, binebenta over the counter. Binibili over the counter, bakit hindi nila tinutugis yun? Ngayon may napabalita na may nag injection, tutugisin, bakit? Bakit hot na hot kayo na gusto ninyo sa inyo lahat dumaan lahat yan? Q: At saka online, maraming nagbebenta online ng mga hindi approved... SP Sotto: Correct, oo. Tama, hinahabol ba nila yun? Hindi. Q: Pero ang isang gusto ninyong klaruhin kasi mga ganoong slant na parang tumiklop ang Senate, walang ganoon dahil hindi ninyo naman talaga kasama sa iimbestigahan yung issue na yun? SP Sotto: Correct. Sapagkat ang issue ay yung ano ang roadmap, gustong makita ng Senado saan gagastusin at paanong gagastusin yung P72.5 billion na inilagay namin doon sa budget for 2021 na ang hahandle ay yung mga nakapaloob sa IATF, para sa vaccine yun, para sa immunization yun. Ngayon, gusto lang namin malaman. Karamihan ng member ng Senado, yun ang gustong malaman, saan, ano, paano bibili, paano ang distribution, sino ang mga gagamitan, saan i-storage, ano ang efficacy nito, ano ang ganito, maraming tanong tungkol doon sa vaccine. Q: Kung sakali na talagang originally kasama yun, knowing yung leadership ninyo, ipaglalaban ninyo yun dahil talagang para sa inyo, pinaglalaban ninyo yung independence ng Senate? SP Sotto: Oo definitely, noon pa man. After I was elected Senate President, yun ang sinasabi namin lagi. We will always preserve the independence of the Senate. Q: Pero alam ninyo nung nainterview namin kayo dito malinaw naman yung inyong sinabi, na hindi ninyo intention na ipatawag nga yung mga PSG, dahil ang inyong intention ay alamin yung programa, para doon sa budget, tama? SP Sotto: Correct. Q: Ang pinagtataka ko lang, hindi kaya may tumatarget sa position ninyo at sinisiraan kayo sa Pangulo at iba ang nakarating sa kanya? SP Sotto: Hindi natin mapipigilan ang iba na mag isip ng ganyan. Ako naman, I am open anytime. Just show me that you have the signatures, and I will give it to you. I only serve at the pleasure of my colleagues, wala akong problema doon. Q: Pero may nararamdaman ba kayo? SP Sotto: Wala naman, wala naman akong nararamdaman, pero siguro merong ng mga, ewan ko, baka may nagbibigay ng hindi magandang... yun ang sinasabi ko nga. Q: Baka merong gustong (unclear) sa position ninyo, di ba? SP Sotto: Yung kumbinasyon nung sinasabi ko na ako ay nalulungkot at nababahala na may mga nagbibigay ng maling impormasyon sa Presidente. Kasi yung sinabi niya, mali. Q: Mali na parang alam naman niya yung tama pero mali pa rin ang irereport. SP Sotto: Oo, alam naman ng nakapaligid sa kanya kung ano ang tama eh. Q: Ang basa ko diyan, merong kayo ang tinatarget kaya kayo sinisiraan. SP Sotto: May kumakalog? Q: Oo, para pag nagalit si Pangulo dahil mali yung nakarating sa kanya, ang sasabihin ay palitan na kayo dahil hindi pala kayo kakampi. SP Sotto: Oo, so yung dalawampung kakampi ko, baka makuha nila yung labing-tatlo. Q: Oo, kaya nila pinaputok yung ganoong issue. Pero madaming kakampi si SP diyan. Pero sa pulitika lahat kakampi mo, hanggang sa huling sandali. SP Sotto: Hindi naman. Sa akin ay hindi ko naisip kaagad yun, ngayon lang na nabanggit mo na sabi ko nga, hindi nakapagtataka may mag isip ng ganoon pero wala naman akong nararamdamang ganoon. Q: Sino kaya sa tingin ninyo? Hindi ako, baka si Cely. Anyway, so sa Monday, kung sakali na may mag attempt na Senador na ibring-up pa rin yung issue tungkol doon sa pagbabakuna ng PSG kahit wala pang approval ng FDA, pipigilan ninyo po ba yun? Or paano ito? SP Sotto: Hindi ko kailangang pigilan, ibabato ko sa floor, sa mga Senador, o meron daw gustong magtanong, meron daw gustong magpatawag, payag ba kayo? Hindi yan ang topic ng Committee of the Whole natin, sasabihin ko. Pagka sinabi ng majority ng Senador oo, sige, wala akong magagawa, hindi ba? Susunod tayo. Pero I seriously doubt it. Kasi lilihis tayo. I am sure, majority of the members of the Senate will be thinking the same way I am, nakukunsulta ko naman ang karamihan sa kanila. Ang thinking is, do not divert the issue, do not divert the attention of the Committee of the Whole. The committee is, the main concern of the Committee of the Whole is the roadmap, paano natin masosolve na kaagad yung problema n g Covid-19 para sa atin, itong pandemic na ito. Huwag nating Haluan ng problema ng FDA or problema ng DOH at saka problema ng bakit may mga nag-iimport ng, gustong gumaling sila agad kaya sila nagmamadali. Ang hindi nila nababanggit, ito, kayo nasa media, sa tingin ninyo, ilang corporation na ang nagdidistribute na sa kanila? Meron na. Anong sinasabi ng FDA at DOH diyan, pumapalag ba sila? Q: Yung mga ospital meron na. SP Sotto: O bakit pumapalag sila, ngayon may ilang sundalo na minagandang loob ng kung sino, yun ang pag iinitan nila. Q: Siguro kasi yung iba private capacity, itong sa gobyerno, parang inaasahan nila na sa government, ang pangako, uunahin yung mga... SP Sotto: Hindi naman pera ng gobyerno ang ginamit eh. Kung pera ng gobyerno ang ginamit, aba, talagang kami kaagad, ako mismo sasabihin ko kaagad teka muna, bakit uunahin yan, pera ng taongbayan yan, unahin muna natin yung dapat. Or sabihin ninyo sa amin sino ba ang gusto ninyong unahin. Unahin ba natin ang mga sundalo, go ahead, yun ang sabi ninyo eh. Pero, hindi nga pera ng taongbayan. Q: So sa hearing on Monday, mga ilan po yung resource person? Kasi nabanggit ninyo ang daming nirecommend ni Sen. Kiko Pangilinan, pina trim down ninyo, so ilan na lang po ang mainvite? SP Sotto: Mahigit dalawang dosena yung listahan, nilimit muna namin doon sa mga main concerns like for example doon sa issue ng storage, paano ang distribution, saan at mahaba, marami yung issue na dapat mapagusapan. I think it was trimmed down to about 18. Q: At ang intention ninyo dito, kasi si Sen. Panfilo Lacson sabi niya dapat mag focus tayo na bakit ang bagal? Baka mapaghulihan na tayo dahil hanggang ngayon, wala pa, hindi pa nag-start, di ba wala pang pagbabakuna na nangyayari, maibalik din yung tiwala dahil sa survey, dito lang sa Metro Manila, about 25 percent lang ang parang gustong magpabakuna? SP Sotto: Oo, precisely. Tama yung sabi ni Senator Lacson at saka nung naguusap kami, nabanggit na nga niya sa akin yun. Bakit ninyong gustong pagusapan yung PSG, samantalang ang issue ay bakit wala pa tayong bakuna? Yun ang tanong dapat, bakit wala pa tayong bakuna? Pero ang gusto nilang tanungin, bakit meron kayo? Di ba napaka pangit nung gusto nilang tanong? Bakit yung mga corporation hindi nila tinatanong, mga private corporations na ini-immunize na yung mga empleyado nila, which is the right thing to do. At ang Senado, may plano ding ganyan, may nagbanggit na sa akin na si Majority Leader Migz Zubiri, binanggit niya sa akin, sabi niya bakit hindi natin sa sarili natin, sa sariling kusa ng mga Senador, asikasuhin natin yung mga empleyado natin, sabi niya. Q: So, kayo na rin ang mag-aasikaso ng pagbili ng bakuna na para po sa mga Senate employees? Pwede rin po yun? SP Sotto: Parang ganoon, yes, parang ganoon yung suggestion. Suggestion pa lang yan. Pero ibig sabihin, ginagawa na ng ibang corporation, ano ang masama doon? Gusto nating matigil itong Covid-19. Q: At indikasyon din ito na dahil nga nababagalan na itong mga corporation, maging mga LGUs di po ba nag laan na rin sila ng sariling pondo, bibili na rin sila, ibig sabihin nababagalan sila sa national government dahil wala pa. SP Sotto: Correct. Precisely. Ang tanong nga is bakit wala pa tayo para sa mga kababayan natin? Yun ang tanong. Q: The mere fact na ang laki ng inuutang ng government para sa bakuna. SP Sotto: Oo nga, at saka meron na nga kaming nilagay na P72.5 billion para doon. Q: So, kung magiging mabagal ang national government, baka mangyari mag kanya-kanya na itong private sector, mga LGU, tapos kayo nga rin, mismong Senate at House. SP Sotto: Sa kasalukuyan ganyan ang nangyayari nga, dahil nga sa kabagalan. Kaya hindi ako nagtataka na napikon si Sec. Teddy Boy Locsin at saka si Amb. Babes Romualdez na kung bakit daw meron daw ika nga ay umantala ng mga usapin. Di ba ang term na ginamit ni Sec. Locsin was somebody dropped the ball. Ibig sabihin nung pagpasa, hindi nahawakan yung bola, binitiwan. Q: So, on Monday, isa yun sa gusto ninyong maklaro, na bakit hanggang ngayon wala, kailan meron tayong inaasahan at kailan ito. SP Sotto: The main question is bakit wala pa tayo? O ngayon, may padating, ano ang gagawin ninyo? Ano ang plano? Ganoon yung topic ng Committee of the Whole. Q: At karapatan yun ng taongbayan dahil ang daming naghihintay, ang daming nagtatanong, tapos pera ng taongbayan. Ang tanong, matapos nilang sagutin lahat yan, kailan ang pinakamabilis na magkakaroon tayo. SP Sotto: Oo, at saka para din naman yung mga kababayan natin, mapanatag ang loob dahil nga ang sama nung survey, maraming duda, maraming may ayaw, di ba? Baka nadala sa Dengvaxia. Yung iba nga mga anti-flu ayaw pa-injection. Q: Oo, kahit doon sa flu, kahit na anong klase ng bakuna... SP Sotto: Anti-pneumonia, di ba ayaw nung iba. Kaya kailangan mabigyan natin ng magandang impormasyon ang mga kababayan natin para maniwala dito. Q: And kagaya nito, kung si Sen. Dick Gordon, para sa kanya dapat maimbestigahan yung sa PSG, sabi niya, siya naman as Blue Ribbon Committee handa siya dahil meron naman siyang moto propio bilang Blue Ribbon Committee chairman, pero sabi niya, parang kukunsultahin kayo at saka yung ba pang members ng committee. So, it is up to Sen. Gordon kung gusto niya pong imbestigahan yun? SP Sotto: Ibang usapin yun, hindi yung Committee of the Whole, di ba? Sapagkat nga ang maliwanag ay nakatuon ang Committee of the Whole on the roadmap. Yung mga ganoon, ibang committee ang hahandle noon. Q: Ihabol ko na lang, dahil nitong linggong ito naging usapin itong panukala na mag convene ang House at Senate bilang constituent assembly para daw iamend yung ilang provision ng ating constitution. Meron nga sa kasamahan ninyo, sabi niya exercise of futility, sayang ng oras, ano po ba ito? Sabi ni Sen. Kiko Pangilinan magkaroon muna ng all-senators' caucus dahil siya ang chairman ng Committee on Constitutional Amendments bago po para ano ba yung direction paano yung gagawin dito. So, ano po ang gagawin ninyo dito? SP Sotto: Siguro pupulsuhan ko muna yung mga kasama namin sapagkat nagkausap-usap kasi kami ng mga members ng majority tungkol diyan at isa sa mga naisip namin is magfa-file muna kami ng bill amending the partylist law, the enabling law para maliwanagan talaga kung ano yung marginalized, yun ang isa sa mga napagusapan namin. Siguro kung kakailanganin pa ng caucus na kasama yung members minority para all-senators' caucus, pwede. Kung gusto namin talagang talakayin yun, Kung hindi naman gustong talakayin yun, pwede yung committee na lang ni Sen. Pangilinan ang tumawag ng hearing. Q: Pero ngayon doon sa majority na paguusap ninyo, ang mas magandang paraan ay mag file ng bill na iamend yung batas tungkol doon sa partylist system? SP Sotto: Yes, more or less ganoon kasi ang mga problema kasi sa amin, sa karamihan sa amin, pinaguusapan, although merong mga may gusto, alam mo naman kung sino ang mga may gusto, nagfile nga ng resolution, even before they filed a resolution, napagusapan namin yun, yung...may mga issue on the timing. May pandemic eh, ganoon ang dialogue nung iba, may pandemic, teka muna, baka wala sa timing. Pangalawa, ano yun, voting jointly, voting separately? Which was also a topic that we discussed when we were in front of the President. Limang Congressman yun, limang Senador yun na nandoon at merong tatlo, apat na members ng (unclear) na kaharap doon sa meeting na yun. Yun ang isa sa mga issue na binanggit ko kaagad. Sabi ko, hindi lulusot sa Senado yung hindi voting separately. Q: May concern ba si Presidente kung sakaling sa pamamagitan lang ng pag amend doon sa law ang gawin sa halip na amendment sa constitution? SP Sotto: Nung sinabi ko sa kanya yun, after he suggested muna na baka a constituent assembly may be able to solve it, parang ganoon yung kanya, nung sinagot ko siya, ang una kong sagot kaagad is that sabi ko Mayor, pwede bang, hindi kaya pwedeng yun munang enabling law nung partylist system ang galawin natin? Baguhin natin? Ang sagot niya was that baka dalhin lang sa Supreme Court yung usapan niyan, idi-dribble yan, oh di tatagal yan, sabi niya. Parang ganoon yung pagkakabanggit niya eh. So eto ha? Yung usapin namin, maliwanag ito, nakwento ko naman sa inyo, halos word for word yung kinukwento ko, yung kanya, patanong eh. Yung akin din, patanong. Yung mga nagkokomentaryo at kung anu-ano ang naririnig sa social media, ibig sabihin sa mainstream media, para bang yung mga binanggit namin parang sinulat sa bato. Nagtatanong lang eh. Tanong eh, yung akin, patanong yun, di ba? Eh yung iba kung mag komentaryo parang ano eh, may isa pa nga akong nakitang komentaryo bakit daw ako ganito, bakit daw pinupursigi ko yung, ano daw ako, ano ba, may mga sinabing kung ano? Sa loob-loob ko, nagkwento lang ako ah. Di ba merong kasabihan, don't shoot the messenger? Ako lang yung nagkwento, bakit ako yung pinagiinitan, tinutulak ako. Q: Kasi pag nagsalita kayo dahil Senate President... SP Sotto: (Unclear) kinukwento ko lang eh. Kinukwento, sana naman, naisip ko nga tuloy nasulat ko nung isang araw, marami pala tayong mga pakialamerong mahina ang (unclear). Q: Ibig sabihin hindi naman kayo inoobliga ni Pangulo, nagtatanong lang siya na baka pwedeng ganito...para masolve yung problema sa CPP-NPA? SP Sotto: Oo, correct. Ganoon precisely ang pagkaka-kwento ko. Hindi naman niya sinabing o, Tito, Lord, gawin ninyo yung ano ha? Ganoon, yun yung akala nilang sinabi. Hindi. Q: And yung timing, the mere fact na malapit na yung election, ang mas may tyansa pa kung iaamend na lang yung batas dahil kapag cha-cha, allergic na ang marami sa cha-cha. SP Sotto: Correct. May isa pa, yung people's initiative, may tyansa rin yan, kasi yan, three percent lang ng mga bumoto nung nakaraang eleksiyon, eh yung mga distrito, ang dami ng mga distrito ng mga Congressmen, kaya nila yun. Q: Kasi nga parang ano na, kapos na sa oras. At saka ang concern din nga ni Senator Ping, pag binuksan mo yang cha-cha, kahit sabihing limited lang, economic provision or dito nga sa ano, pwede na yun open the floodgates, parang (unclear) pwede na lahat. SP Sotto: Oo. Tama yung concern na yun kung voting jointly. Q: Na hindi kayo papayag. SP Sotto: Kung voting separately, kahit ano ang ibato mo, ayaw nung kabilang House, walang mangyayari. Ngayon, ang problema namin doon sa voting separately pa rin, kaya medyo talagang ano, para kaming naglalakad sa eggshells. Yung, pagka may iaapprove about the constitution, ang boto ng Senado kahit voting separately, three-fourths. Three-fourths ang boto dapat. So, in other words, eighteen. Hindi pwede yung two-thirds katulad ng mga treaty or mga ano. Two-thirds lang, mabigat, eh ito, three-fourths. Q: Matanong ko lang, yung sa inyong paghain na mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN, maaari bang bigyan ninyo kami ng pahayag dito? SP Sotto: Eh kasi, napuna ko nung mga nakaraang linggo, (unclear) makita ninyo nga nung mga nakaraang araw, ang mga programming ng mga news programs (unclear) biglang napalitan. Naging anime, tapos naging mga soap at saka mga pelikula, pelikula ng mga Koreano, para bang nawalan ng competition. Sabi ko, pagka ganyan, dapat ibalik na lang nila ang ABS-CBN di ba para merong health competition pa rin? Sapagkat parang di ba? Yun ang feedback kasi sa akin ng mga kababayan natin. Ang feedback sa akin is hindi sa kampi or ayaw nila ang ABS-CBN, ang sinasabi nila, ang feedback nila, bakit parang naging videoke ang dating ng ating mga news programs or yung maghapon na news programs. Okay yung mga pang bente-kuwatro oras, or yung mga TV Patrol sa cable, or yung sa Channel 5 na, okay yung mga ganoon. Pero, before and after that, hindi. Beyond that, tingnan mo, dati yung mga online na mga programa, may talakayan, napapaliwanagan ang mga kababayan natin pag nanonood or nakikinig, Teleradyo, yung mga ganoon. Ngayon, cartoon at saka mga pelikula. Karamihan pa, Koreano. Q: At yun na rin ang naging observation ng marami ninyong kasama kaya ang daming nag co-author doon sa inyong bill? SP Sotto: Oo, ganoon yun, kaya pagusapan namin. Di ba hindi naman kami (unclear) noon eh. Meron ngang as usual, syempre yung mga pintasero, (unclear), teka muna, alam ninyo ba ang intention? Ganoon ang sabi ko, hindi naman ninyo alam ang intention, banat kayo ng banat eh. May malisya agad, meron ang sinabi na baka daw binayaran kami, oh? Mula nung 1992 hanggang ngayon, mga ilan pung taon na yan, kahit minsan, ako ay hindi nabayaran ng kahit sino para sa isang batas, never. Q: Ang tanong sa Senate, marami kayong nag co-author, ibig sabihin ang tyansa na makapasa ay nandoon. SP Sotto: Sa Senado. Q: Sa House magsisimula ito, hindi kayo pwedeng umaksiyon hangga't walang action ang Kamara. SP Sotto: Correct. Q: Meron na ba kayong nakuha na sintimyento doon sa mababang kapulungan kung may tyansa na ba itong makapasa this time sa House? SP Sotto: Wala pa naman, wala pa naman sapagkat sinasabi ko lang, ibang leadership ito, baka iba ang dating, hindi ba? Pero sa amin, (unclear) kung baga sa ano, yung sa amin, senyales lang yun, smoke signal yun, pag-aralan ninyo nga dahil hindi magandang competition ang nangyayari ngayon. O tingnan ninyo nga, di ba? Di ano naman, yung sa House, nasa sa kanila yun, kasi sila naman ang pwedeng magpasa noon eh. Q: Pero ang sabi nung iba, depende rin kung papayag na ang Pangulo. SP Sotto: Depende pag tinanong mo naman ang Pangulo, ang sinasabi niya, wala siyang pakialam eh. Q: So nasa kamay talaga ng House ang bola ngayon. SP Sotto: Oo, yes. Q: So ayun, parang nagbibigay ng pag-asa sa mga taga ABS-CBN pero tingnan lang natin kung bago matapos...pero sa House, parang naka set-aside lang daw yun, pwedeng buhayin anytime? SP Sotto: Kasi sa committee lang naman nila yata nireject eh, hindi naman dinala sa floor. I don't know their position, I am sorry, baka medyo mali ako doon. Hindi ko kabisado ang procedure nila sa House. Yung mga rules medyo alam ko pero pagdating sa part na yan, (unclear). Kung pareho sa Senado yan, parang na-table lang yan kung sa Senado yan. So anytime pwede nilang buhayin pero pwede ring may mag file ng bago, which I think may nag file ng bago. Q: Si Cong. Vilma Santos yata po. SP Sotto: Oo. Q: Sabi nga ni Sen. Ralph Recto, magfa-file nga daw yung misis niya.