STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS REGARDING SENATE COMMITTEE OF THE WHOLE'S INQUIRY ON COVID-19 VACCINATION ROADMAP

Magandang araw po sa lahat.

Sa palagay ko, ang unang kailangan natin tanungin ngayong hapon ay ito: Mapagkakatiwalaan ba ng publiko ang gobyerno na gawin ang vaccination plan ng maayos?

Base sa mga pangako ng pamahalaan last year, ang ineexpect ng mga tao ay dapat by this time, diumano, mayroon nang bakuna sa COVID-19 na maibibigay sa mga mamamayan. Pero ang reality ay ni isang otorisadong bakuna, wala pa rin sa Pilipinas.

Ang isa pang expectation ay uunahin daw sa pila ng pagpapabakuna ang mga frontliners at ang mga pinakamahirap na sektor. Pero ang realidad ay naglipana ang mga under-the-table deals. Ang naiulat na nabakunahan pa lang ay ilang miyembro ng militar at mga Chinese nationals gamit ang smuggled, hindi otorisado at hindi garantisadong ligtas na bakuna. Our national COVID vaccine program seems to be at a standstill, even as the local black market for vaccines emerges.

Kaya naman pala sa latest survey ng Pulse Asia, halos 50% ng publiko ang ayaw magpabakuna dahil hindi sila nagtitiwala na ligtas ang bakuna. Malinaw na madami pa tayong kailangang gawin para maging matagumpay ang national vaccination program laban sa COVID-19.

Hopefully, today's hearing can help show the public that government, despite previous errors and misjudgments, can still be trusted to deliver to Filipinos a safe, effective and accessible vaccine against COVID-19. This is not just about NOT dropping the ball, it's about making our shots count. Maraming salamat.