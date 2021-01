STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS

ON THE APPOINTMENT OF FORMER JUSTICE SECRETARY VITALIANO AGUIRRE AS NAPOLCOM COMMISSIONER

Wala akong natitirang tiwala, ni katiting, kay Former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Base sa reputasyon ni Aguirre sa mga nahawakan nyang pwesto at sa dami ng mga pinalusot nya noong sya pa ang nasa poder, malakas ang kutob kong hindi kayang paunlarin nitong fraternity "brod" ni Presidente ang PNP.

Hindi ko akalaing mabibigyan na naman ng kapangyarihan ang isang taong mistulang nagpalaya sa mga diumano'y drug lords, na ginawang katatawanan ang mga batas laban sa pandarambong sa loob ng Bureau of Immigration, at ipinagkanulo ang ating mga borders para lamang maipatupad ang Visa Upon Arrival scheme.

Paano nya gagawing credible at efficient ang PNP kung lantaran ang hilig nya sa pagpapakalat ng conspiracy theories? Baka lalo lang bumaba ang tiwala ng mga mamamayan sa PNP dahil sa appointment na ito.

Again, the President could have made a more judicious choice for this role.