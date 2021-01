Press Release

January 18, 2021 Transcript of media interview Sen. Francis "Kiko" Pangilinan

Balitanghali, 18 January 2021 Senator Francis N. Pangilinan: Magandang tanghali. Raffy Tima: Opo. Ilang raw ng usap-usapan po yung kung bakit Sinovac ang tila'y pinipilit na maunang gamiting bakuna sa bansa ngayong wala pa itong EUA at ang sinasabi mahal yung presyo na mahigit 3,000 pesos. Pero ngayon, ang sinasabi po ng mga opisyal ng gobyerno na mura na ito at hindi raw totoo na mahal yung presyo nito. For the record, alin po ang dapat paniwalaan dito ng Senado? SFNP: Well ang palagay ko ang nangyari diyan: Nung binusisi ng Senado -- dahil tayo po ang nag-deliver ng privilege speech at humingi ng Committee of the Whole hearing noong December -- noong binusisi eh yun dahil dun at dahil sa mga tanong ng senador ay napababa na ang presyo. Dati 3,600 at yun ay galing sa Department of Health mismo. Hindi naman sa amin galing yan, sinumite yan ng budget debate last December. So yun ang isang magandang resulta nitong pagbubusisi ng Senado, pinababa yung presyo nung Sinovac. RT: So yun mataas na presyo unang ibinahagi po sa pagdinig sa senado. Ano po kayang dahilan nito? Palagay niyo po ba talaga may kickback o talagang mahal lang yung pagkakabili ng Pilipinas? O yung potential na pagbili ng Pilipinas doon sa bakunang yon? SFNP: Alam mo dati nang may mga overprice diyan sa Department of Health. Hindi ba noong umpisa ng Covid, yung mga testing machine si Senator Lacson pa nga ang nag nag-expose niyan -- overpriced. Pati yung testing kit. Ang sinisingil ng PhilHealth eh halos siyam na libo (9,000) pero doon sa Red Cross eh wala pang apat na libo (4,000). Kaya nung nabulatlat ito sa Senado sa Committee of the Whole hearing noon, biglang bumagsak ang presyo nung testing kit at ng testing ng PhilHealth. So palagay ko yun din. Palagay ko ang mayroong nag-iisip na maaaring kumita kaya mataas yung presyo noong una at yun ang sinumite. Tapos noong binusisi na at nabulatlat na eh yon, medyo nabisto yung halaga bakit ganoon kamahal, ayun nagkaroon ngayon ng adjustment kaya mababa na ngayon. RT: Ang sinasabi niyo po may pattern na kayong nakikita? Parang ganoon? SFNP: Yes. Nakikita natin na hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng overprice sa mga binibili ng gobyerno sa ilalim ng, sa buong Covid. RT: Pero ito po ang sinasabi- SFNP: Pati nga PPE hindi ba? Yung protective gear bakit may mga ano rin na overpriced yon. So may pattern at kaya napakahalaga na mayroong check. Yan ang Senado, yan ang Kongreso. Binabantayan ang executive department para yung pinakamainam at maayos. At may resulta naman sa awa ng Diyos. RT: Ngayon po at lumabas na hindi po tataas ng 700 pesos yung presyo nito. I-p-pursue niyo pa rin ho ba yung pagdinig patungkol doon sa presyo ng mga bakunang kinukuha ngayon ng pamahalaan? SFNP: I'm sorry, yung seven hundred pesos (700) ano- RT: Hindi raw ho tataas yung Sinovac. Hindi na nga tataas sa seven hundred (700) at hindi na three thousand pesos (P3,000). Ngayon at yun na ang official nilang statement, i-pe-pursue niyo pa rin ho ba yung matataas na presyo ng bakunang papasok dito sa Pilipinas? SFNP: Well syempre kailangan pa rin [malaman ang] efficacy di ba? Ano ang pinakaligtas? Ano ang pinakamabisa? Yan naman dapat ang i-priority natin kaya... Ako hindi ako eksperto, okay? Ang concern ko doon eh bakit pinakamataas ang halaga pero pinakamababa ang bisa? Pero sinasabi ng ilang mga eksperto kahit mababa yung bisa sa efficacy, sa usapin ng may proteksyon ka, mataas naman daw na hindi lalala ang sakit mo. Ibig sabihin mild lang ang sintomas mo kung mayroon kang ganitong vaccine. So sa 'tin hindi ako eksperto. Nariyan ang mga expert. In fact yan ang sinabi natin doon sa hearing...Kung ano man ang magiging findings ng FDA meron din yung HTAC. Ito yung kumite ng mga eksperto na bubusisiin ang efficacy at yung safety ng mga vaccine na aaprubahan. So hayaan natin yung mga eksperto, yung mga doctor, yung mga nag-aral ng matagal at nagbabasa ng lahat ng iba't-ibang journal at mga report nitong mga clinical trials ng iba't-ibang mga bakuna dito sa Covid. Sila ang bigyan natin ng pagkakataon na humarap at magpaliwanag, mag-explain, at mag-justify. RT: Okay. May karagdagan pa pong tanong ang aking partner na si Connie Sison. Connie Sison: Good Morning Senator. SFNP: Morning Connie. Morning. CS: Kanina ho nakausap ko si Secretary Roque, at nabanggit ko nga ho yung tungkol dito sa mga ilang umaalma na bakit kailangan pa na may non-disclosure agreement gayun po na samu't sari na nga, hindi ba, yung kontrobersyal na mga pahayag ukol pa rin po dito sa Sinovac. At ang sabi niya ho ay hindi talaga po pwedeng matanggal 'yan. Ano ho ang reaksyon niyo diyan? SFNP: Well, 'yun yung theory at totoo 'yan dahil 'yan yung mga ilan sa mga requirements pero emergency situation 'to at mahalaga itong pondo ng gobyerno ang ginagasta. Kaya may mga nagsasabi sa senador na yung non-disclosure, hindi 'yan consistent sa Philippine law on anti-graft, di ba? At ito nga, kinakailangan isiwalat dahil iba yung usapin nung private sector, iba yung sa gobyerno. And besides, sabi rin nung isang resource person natin, totoo merong non-disclosure pero nasa media na, nasa Internet na at sinasabi na nung mga ibang mga bansa yung halaga, e bakit natin itatago pa? Hindi ba? CS: Alright, pero ito nga rin po ano, nabanggit din po kanina ni Secretary Roque na tuloy na tuloy as of now yung pagpapadala pa rin po ng Sinovac sa kabila po yan ng mga issue sa presyo at though sinasabi niya fake news nga daw yung napakamahal at gayun din po yung efficacy rate nito. Pero pepuwede pa rin ho ba natin kung saka-sakali talaga hong may nakikita ho kayong mali ano sa nagiging proseso nito na ipa-hold muna 'no kung saka-sakali po itong pagpasok pa rin ng Sinovac sa Pebrero. SFNP: Alam mo, binabasa ko yung diyaryo ng Singapore, yung Singapore Straits Times, nung lumabas yung problema ng efficacy na 50.4 percent ang Sinovac, di ba? Sabi ng Minister of Health ng Singapore, in fact kakausapin ko yung deputy minister nila bukas para magkumpara ng- to compare notes 'ba and thankfully pumayag naman. Pero ang point dito sabi ng Minister of Health ay bubusisiin pa ng kanilang FDA ang Sinovac at ang naka-apruba pa lang sa kanila ay Pfizer. So ibig sabihin, what if -- ito hypothetical di ba, baka naman dapat hintayin din natin, but halimbawa sabihin ng Singapore "Ay hindi na namin kukunin ang Sinovac." Malaking bagay yun for us to also weigh in, hindi ba? Hindi basta-basta "Ay hindi, kasi andiyan na yan." Kahit nga yung donation, eh. Yung donation, salamat may donasyon pero yung Sinovac kailangan pa rin ang maging basehan ng pagtanggap at pagroll-out ay yung mga eksperto natin -- yung FDA natin, yung HTAC natin. Sa kanila tayo maghihintay ng pasya hindi dahil may donasyon kaya ang magiging desisyon eh nandiyan na yung donasyon, i-roll-out na. Hindi, nandiyan yung donasyon pero yung FDA, yung mga eksperto, yung mga scientist, yung nakakaalam dito sa usapin ng efficacy at safety, sila yung pakikinggan natin at hintayin ang kanilang pasya. Hindi political goodwill ang basehan ng roll-out ng vaccine, dapat science, dapat datos, dapat yung mga eksperto. CS: Opo, yun nga po ano kasi sinasabi rin po na hindi ba ito pong Pfizer din ay nagkaproblema naman dun sa Norway dun po sa mga namatay na mga elderly na 15. Maapektuhan ho ba nito dapat yung atin pong EUA with them? SFNP: Dapat busisihin din 'yan at alamin. Pero ang kainaman diyan, meroong transparency itong Pfizer, nirereport itong mga adverse reactions. Lahat ng vaccines, sabi nga nila walang 100% safe. Meron talagang iba't ibang klaseng reaction 'yan. Yung iba namamaga lang yung kamay o kaya masakit lang yung braso. Yung iba naman mas matindi. Pero lahat ng vaccine, kahit na measles, kahit na tigtas, kahit na iba pang mga [vaccine], may reaction yan. Ang importante, marami ba masyado? O isolated at minimal? So pati yung nangyari sa Norway dapat busisiin din ng FDA at ng HTAC. CS: Alright, senator, maraming salamat po sa inyong pong binigay sa amin na oras dito pa rin po sa Balitanghali. SFNP: Ay maraming salamat at makakaasa sila na ang ating ginagawa sa Senado ay para sa ating mga kababayan. Kung hindi siguro natin hinearing yan, ay baka nanatiling P3,600 yung presyo ng vaccine e ngayon P600 na lang. E di dapat talaga tuloy-tuloy ang ating pagbusisi, hindi dahil gusto nating bumatikos kung hindi dahil gusto natin maging maayos ang vaccine roll-out. Dahil nakasalalay sa magandang ekonomiya, manumbalik ang sigla ng ekonomiya na mamanage natin itong pagkalat ng Covid at isang management diyan ang yung vaccine roll-out na maayos. Magandang tanghali sa kanilang lahat, maraming salamat.