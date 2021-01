STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON SENATE'S ALLEGED PREFERENCE FOR PFIZER VACCINE

Ang Palasyo lang naman ang nagtataya ng lahat ng pera ng bayan sa isang kabayo.

It is the Palace itself, through its Spokesperson, in its prior statements, that definitely showed preference for a single Chinese vaccine, despite reports of its lower efficacy, and questionable pricing cost. We should rely on our publicly trusted and independent Vaccine Expert Panel to provide us the assessment and recommendation on what type and brand of vaccine is safe and effective for a particular group.

Sa amin sa Senado, it has never been about choosing a particular brand. The origin of the vaccine is inconsequential for as long as it is guaranteed safe, effective and available on time. It is the duty of the Senate, under the principle of checks and balances, to ensure that the public funds for vaccine procurement is used efficiently and for the best buy.

Hindi lang ito usapang pera, usapang buhay din ito. Kaya hindi tumitigil ang Senado sa pagch-check and balance dahil malaking responsibilidad ng gobyerno siguraduhin na ligtas ang bakuna. Kaya din natin alam ang mga kamatayan sa Norway dahil bukas at accountable ang mga health authorities at government nila sa kanilang mga aksyon. Ito ang gusto natin para sa sarili nating vaccination plan: open at transparent ang gobyerno, at fully informed ang mamamayan.

Ngayon alam natin na isa ito sa posibilidad, may magagawa tayo para hindi mangyari ang ganito sa bansa natin. Kaya rin importante na may validation mula sa international and local experts na titingin sa kalidad ng bakuna. Kung walang datos na available o di malinaw ang assessment tungkol sa isang bakuna, paano ito masasabing ligtas. At kapag pumasok ito nang hindi dumaan sa prosesong wasto, papaano kung may masamang epekto pala ito?

Kahit anong brand pa ang ibigay sa atin, ang usapin dito ay ang paglalagay ng matibay na safety nets at maayos na accountability mechanism pagdating dito sa ating national vaccination plan.

Gaya ng tanong ko noong huling hearing, paano hahabulin ng gobyerno ang pananagutan ng mga manufacturer at distributor ng mga vaccines? What would be the available mechanisms for the public to hold the national government accountable for allowing its public use?