Statement of Senator Manny Pacquiao

Pinasasalamatan natin si Senator Ping Lacson dahil sa ipinakita nitong tapang at malasakit sa taumbayan sa pamamagitan ng panawagan nitong magkaroon ng full transparency sa Covid-19 vaccine procurement program. Nananawagan ako na magtulungan tayo at huwag na po natin gawing negosyo itong mga bakuna na ito. Unahin muna natin ang serbisyo para sa ating mga kababayan na sobra-sobra ang paghihirap dahil sa pandemya.

Kailangan nating pagtibayin ang tiwala ng ating mga mamamayan sa bisa at kalidad ng mga bakunang ituturok sa kanila. Higit dito ay kailangan din na mawala ang anumang agam-agam sa isinasagawang mga hakbang ng ating pamahalaan upang masimulan na natin ang mass vaccination. Buhay at kabuhayan ng ating mga mamamayan ang nakataya dito kaya kasama natin si Senator Ping at iba pa nating mga kasamahan sa Senado sa kanilang ginagawang sakripisyo upang mabantayan ang isyung ito. Nagpapasalamat din tayo kay Senate President Tito Sotto dahil sa desisyon nitong buuin ang Committee of the Whole upang ito ay maimbestigahan.

Nakasaad sa Article 3 Section 7 ng Bill of Rights: The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records, and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizen, subject to such limitations as may be provided by law.

Kaya lahat po tayo ay may karapatan na malaman ang lahat ng pinapasok na transaksyon ng gobyerno lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa kaban ng bayan.