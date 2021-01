Press Release

January 19, 2021 KICKOFF MESSAGE OF PARTY PRESIDENT SEN. FRANCIS "KIKO" PANGILINAN FOR THE 75TH ANNIVERSARY OF THE LIBERAL PARTY Magandang araw sa ating lahat. Sa mga sumusubaybay sa programang ito ng ika-75 anibersaryo ng founding anniversary ng Partido Liberal, sa ating mga minamahal na kasapi ng Partido Liberal, sa ating mga opisyal ng Partido, sa ating opisyal ng mga bawat chapter ng Liberal Party sa iba't ibang parte ng bansa at sa iba't ibang parte ng mundo, sa ibang bansa, at sa ating lahat, muli, magandang araw at happy anniversary sa Partido Liberal. Ngayong araw na ito ang ika-75 na taon na ng Partido Liberal nung itintag ito noong 1946. Maligayang Diamond Anniversary mga kasapi, mga kaibigan, mga kasama sa patuloy na pagpapalawak ng ating mga paniniwala at paninindigan bilang isang partidong politikal-- Paniniwala na hindi nakapokus lamang sa mga politiko at malalaking pangalan. Paniniwala na kasama natin ang taumbayan sa pagbuo ng isang partidong tunay na kumakatawan sa kanila at kanilang mga adhikain at ipinaglalaban. Ang kasaysayan ng ating partido, malaking bahagi nito ay kasaysayan din ng ating Republika. Apat na pangulo ng Republika ay nanggaling sa ating hanay sa ating partido. Malawak at makabuluhan ang naging karanasan ng Partido Liberal sa loob ng 75 taon. Maraming pagsubok ang hinarap ng partido sa loob ng pitong dekada, subalit naririto pa rin tayo. Naranasan natin ang Plaza Miranda bombing ng 1971. Hinarap ng partido ang buong pwersa ng diktadura noong dekada sitenta at otsenta. Kinulong ang ating mga lider tulad ni dating Senador Ninoy Aquino at walang awang pinaslang. Pinaslang din at nagbuwis ng buhay ang mga Liberal Party members natin tulad ni Evelio Javier ng Antique, Jose B. Lingad ng Pampanga, Cesar Climaco ng Zamboanga. Lahat pinaslang nung panahon ng diktadura sa bansa. Matapos ng pagpapabagsak ng diktadura noong 1986, pinamunuan naman ng Partido Liberal nung 1991 ang laban para sa tunay na kalayaan, kasarinlan, at soberenya ng bansa mula sa dambuhalang Estados Unidos nung pinatanggal ng Senado na pinamumunuan ng ating pangulo ng Senado noong panahon na 'yon na si Jovito Salonga, pangulo din ng ating Partido, ang pag-reject sa RP-UP Bases Agreement noong taong 1991. We are a part of Philippine history as a party. It is a legacy of public service and dedication to democratic values and principles that transcend the decades. With this continuing commitment, we put together the theme for our 75th year which is: "Tuloy lang" or in English: Persist. Bakit nga ba tuloy lang? Simula nang naupo tayo bilang Pangulo ng ating partido noong 2016, nagsimula na tayong magtanim ng mga tinatawag nating "punla ng pag-asa" na naaayon sa ating paniniwala sa Kalayaan, Katuwiran, at Bayan. Ang ating pangunahing layunin: palawigin ang partido sa pamamagitan ng pagtanggap, pag-welcome sa ating partido ng mga karaniwang mamamayan o ordinaryong taumbayan. Nais nating maging isang tunay na people's party. Nitong mga nakaraang taon, nagsimula na tayong anihin ang ating mga itinanim. Noong 2019, meron tayong 33 chapters sa buong Pilipinas. Natapos ang 2020 na meron tayong mahigit 106 chapters at organizing committees ng partido sa buong bansa. Kayo po ito. Tayo po ito. Dahil po ito sa inyo. A party of, by, and for the people. Kahit na may pandemya, nagawa pa rin ng ating mga staff at volunteers na magpatuloy sa ating mga activities na ginawa pangunahin online. Bawat isang chapter ay naging masipag at nagsakripisyo upang mabuo ang kani-kanilang mga chapter, ang kanilang hanay sa ngalan ng ating mga paniniwala. "Tuloy lang." Kung wala sanang pandemya ay magkasama tayo sana ngayon sa bawat isa sa higit isaang daang chapters sa Pilipinas para makapagdiwang at mag-celebrate. Ngunit hindi ito ang panahon. Hinaharap natin ang maaring pinakamalaking hamon ng ating henerasyon. Isang hamon na matapang na hinaharap ng ating mga kapartidong front-liners. Nariyan din ating mga kapartidong, in their own little ways who are helping through donation drives ng PPEs or hot meals, pati na rin agarang tulong para sa mga nasalanta sa sunod-sunod na bagyo noong nakaraang 2020. "Tuloy lang." Oo, partido tayo ng Bise Presidente. Partido ng tatlong Senador, ng mga Kongresista, mga Gobernador, Mayor, at Konsehal. Pero higit sa lahat, tayo ay partido rin ng pangkaraniwang tao. Partido ninyo. Partido ng bawat isang Pilipinong naghahangad ng mas maunlad na bukas. This year, we have in the pipeline several activities to engage our chapters and promote the Liberal Party of 2021. These activities include: 1. The establishment of a Liberal Youth Academy - training arm / think-tank ng Liberal Youth; 2. Liberal Hackathons - good governance design thinking workshops; 3. The FREEDOM Show with the Liberal Youth; 4. FREEDOM Explained Project (explainer videos on abstract concepts of liberalism); and 5. Massive recruitment targeting 75,000 new members and volunteers for the May 2022 elections. Excited na rin kaming harapin ang darating na mga taon kasama ninyo. Ngayong araw po, tayo ay magdidiwang. Buong taon, tayo ay magpapatuloy sa ating hangarin at ipapanday ang ating mga adhikain. Tuloy lang tayo sa pagsulat ng ating bagong kasaysayan. Maraming salamat at ingat po tayong lahat! Happy 75th founding anniversary sa Partido Liberal. Mabuhay ang Partido Liberal! Mabuhay ang sambayanang Pilipinas! Maraming salamat! Video link of Sen. Kiko's message: https://www.facebook.com/LiberalPartyPhilippines/videos/2779086702366155