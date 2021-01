DZBB Saksi sa Dobol B interview ni Senator Win Gatchalian kasama si Mike Enriquez ukol sa Fair Debt Collection Practices Act

Q: Paki-explain nga itong bill ninyo, itong 1366 na tinatawag na Fair Debt Collection Practices Act?

SEN WIN: Lalo na ngayon na pandemya, nakaka-receive tayo ng maraming mga text tungkol sa pagpapautang, tungkol sa mabilis na utang o kumuha ng utang, iba dito loan free, iba dito mababa ang interes pero ang kapalit naman nito ay yung harassment na ginagawa kapag naniningil at karamihan po dito gumagamit ng dahas o violence para magbayad. Ngayon, meron may ibang bangko din at iba pang mga lending institutions na binebenta yung kanilang tinatawag nilang 'receivables' yung kanilang utang sa mga kumpanya na gumagamit ng masasabi nating agresibong pamamaraan para kumolekta at marami dito, may mga kwento kaming nakuha na pumupunta sa bahay, tumatawag at nanakot para magbayad.

Ngayon itong batas na ito ay maglalagay tayo ng mga proseso para sa maayos na paniningil, kumbaga hindi gumagamit ng dahas, hindi gumagamit ng bayolenteng pamamaraan para po maningil ng utang.

Q: Senator base po sa mga natatanggap na reklamo sa tanggapin ninyo, mgabigay kayo ng mga halimabawa, mga mararahas na paraan sa pagkoleta ng mga utang?

SEN WIN: For example, ito first-hand information ito sa isang kong kaibigan. Umutang ho siya, at nalaman niya itong inutang niya, umutang kasi siya sa isang bangko pero itong utang na ito ibinenta sa isang pribadong korporasyon at itong korporasyon na ito, ang kanilang pamamaraan ay pumupunta sa bahay ,tumatawag sa bahay at kinausap pa nga yung asawa niya. Yung pagpunta pa nga lang doon sa bahay eh medyo nakaktakot na nga dahil biglaan eh. So may mga ganito makikita natin na pananakot ang ginagamit para magbayad ka. Ang gusto naman natin ay lagyan naman ng tamang proseso para po hindi naman umabot sa ganitong punto, intimidation, pananakot para po maningil.

Q: Ilan po sa mga kinukuhang serbisyo ng mga kumpanya, bangko at iba pang kumpanya na pinagkakautangan, yung mga law firm, yung mga abogado diyan sa tabi-tabi na ang kita nila ay depende sa magkano makokolekta nila?

SEN WIN: Tama ka, natuklasan din namin yan na yung nangongkolekta, hindi na ho yung bangko kungdi binebenta na sa iba at ang kinikita ng mga law firm na ito ay porsyento ng kanilang nakokolekta.

Q: At ginagawa nila kahit hindi tama o legal, kasi kapag wala silang nakokolekta gutom sila, wala silang kita?

SEN WIN: Correct, tama naman kung ikaw ay mangungutang dapat bayaran mo yan dahil nangutang ka pero meron kasi tayong legal na proseso sa pagkokolekta at legal na proseso na kung hindi nakakabayad ang mga nangungutang ay pwedeng dalhin sa korte o pwedeng ihabla, meron tayong ganitong proseso para pantay at para transparent yung pangongolekta.

Q: Ano po yung ibang pang mga importanteng mga nilalaman nitong panukalang batas na ito? Paano mapaparusahan yung mga gumagamit ng mga istilong ganyan? Kasama na rin diyan yung may mga utang sa credit card?

SEN WIN: Kasama ho diyan yung credit card.

Q: Kagaya ng credit card ninyo hinack?

SEN WIN: Hindi naman natin binayaran yun dahil hindi naman tayo ang bumili ng alak na yun.

Q: Teka ano ba ang nangyari doon? Ano sabi ng bangko sainyo?

SEN WIN: Ang nangayari kasi doon ay yung cellphone number ho natin ay napalitan kaya hindi na natin nakukuha yung tinatawag natin na OTP or One Time Password, kung ang manlolko ang makakuha ng OTP ninyo, kahit saan pwede na siya mag-order. Sa kasong ito, nag order siya ng isang milyon worth ng alak dahil ang alak mabilis mabenta.

Q: Sa kalaunan ano ang nangyari? Kung meron man pagsasara ang usapan na ito sa pagitan ninyo at nung bangko?

SEN WIN: Ang mangyayari ho dito, nag-file tayo ng report sa NBI para maimbestigahan at magkakaroon din tayo ng pagdinig, meron tayong isang privilege speech na ang dami palang ganitong kaso. Nung lumabas sa media ang daming tumatawag sa amin, halos libo po yung nakuha naming report tungkol sa mga ganitong pangloloko at hindi nabibigyan ng proteksyon yung ating mga consumers.

Q: Balikan nating yung panukalang batas, Senate Bill 1366 or Fair Debt Collection Practices Act, kung nakalahat ba diyan o ilalahat ninyo kung ano yung mga bawal na paraan sa pagkolekta ng utang, pano ba ang tamang paraan?

SEN WIN: Normally kapag umuutang ka merong collateral yan kung hindi ka makabayad ifo-foreclose nila yung collateral mo. Kung walang namang collateral yan, may kasunduan yan kung paano ka magbabayad. For example, papadalahan ka muna ng collection letter, first warning, second warning at pangatlo ihahabla ka na sa korte at ang korte na ang magsasabi kung kelan ka magbabayad at magkano at kung hindi ka makakabayad, kulong ang abot mo dito. Pero dito sa batas natin, bigyan ko lang ng simpleng punto, nakasulat dito na ang ganitong proseso ang dapat sundan kasi nga yung iba gumagamit ng dahas, ng violence at intimidation sa pangongolekta. Nakaktakot naman kung uutang ka ng let's say isang maliit na halaga pero buhay mo naman ang nakataya dito eh hindi naman ho tama yun.

Q: Umutang po ako sa bangko, hindi ako makabayad, ginawa ng bangko yung utang ko ipinasa, tulad mo sa sinasabi ninyong modus sa ilan diyan, ipinasa sa ibang kumpanya o grupo o abogado na kokolektahin, ang kikitain niya depende sa makokolekta niya, pinasa sakanya yung impormasyon sa utang ko, may nagtatanong dito kapag yan impormasyon na yan na personal ipinasa sa iba, hindi ba paglabag yan sa Data Privacy Act?

SEN WIN: Tama ka rin dun dahil yung pagutang mo na yan, ang kasunduan ay sa pagitan mo at ng bangko at kung hindi ka nagbigay ng pahintulot na ipamahagi yung impormasyon na yan, for example yung address mo, cellphone number mo, eh paglabag po yan sa Data Privacy Act.

Q: Papano yun, ang mga bangko, mga financing companies na pagkakaalam po namin, meron silang credit information bureau kaya sa pag-apply niyo ng utang, one click malalaman nila kung ano yung record niyo sa pagbabayad ng mga utang na nakaraan, kung kayo po ay tinatawag na good payor, kayo ba ay balasubas, kayo ba ay may utang na nakabitin pa. Paano po yung ganun na sistema? Eh kailangan din ng mga bangko at nagpapautang yan bilang proteksyon?

SEN WIN: Tama yun, meron na tayong credit bureau na nakasulat doon for example ano ang kinikita mo, maganda ba yung pagbabayad mo at kung anong klaseng kliente ka. Ito maganda ito dahil dito mabibigyan ng ideya kung ang isang humihingi ng pera ay maayos at kaya magbayad. Kung ikaw ay balasubas, hindi ka nagbabayad, pwede kang i-blacklist, masira yung tinatawag nating credit worthiness, hindi ka na makakautang, hindi ka na rin pwedeng makipag-transact o mag deposito sa bangko dahil masisisra yung pangalan mo at yun ang ayaw natin no, masira yung ating pangalan pagdating po sa ganitong mga transaksyon.

Q: Sa ibang bansa kapag nasira po yung inyong credit, patay na kayo, wala na, wala na magpapautang sainyo.

SEN WIN: Wala na. So for example gusto niyo magtayo ng maliit na negosyo, wala na hindi ka na makakahiram.

Q:.Halimbawa bangko may pagkakautang si Andoy sa bangko... hindi makapagbayad, binigay ng bangko sa ibang ang pagkakautang, halimbawa sa bangko or ibang kumpanya.. tapos yung nangongkoleta na yan gumamit ng dahas...nanghihiya. May pananagutan din ba yung bangko na original na pinagutangan ni Andoy?

SEN WIN: Ang pananagutan doon ay yung pamimigay ng personal na impormasyon na walang kang pahintulot. For example, yung address mo, ayaw mo naman pamigay ito sa kung sino-sino kaya kung pamimigay ito ng bangko sa collection agency at itong collection agency araw-araw pinupuntahan ka doon ay bawal naman yun.

Q: Bukod doon... yung paraan ng pagsingil, yung paggamit ng dahas, yung collector na gumamit ng dahas, yung bangko ba ay panangutan din dahil sa paggamit ng dahas nung kolektor?

SEN WIN: Depende, kung alam nila itong binentahan nila ang modus ay dahas at harassment ay kasama sila doon dahil hindi naman pwedeng ibigay mo ito sa mga taong gagamit na ganito dahil meron tayong proseso sa pagkokolekta at alam ng mga bangko yan, na dapat dumaan sila sa proseso at hindi kasama dito ang dahas at intimidation.

Q: Nasaan na ba yung bill na yan?

SEN WIN: Ito po ay finile natin sa Senado ngayon at nasa committee level. Pero uulitin ko lang ang mga nangutang dapat magbayad, hindi ibig-sabihin nito hindi sila magbayad ang ibig sabihin lang nito, kapag nangongolekta sa mga nangungutang gumamit po ng tamang proseso at dapat sang-ayon sa batas.

Q: Paano yung mga utang sa five-six, wala namang kontrata yun?

SEN WIN: Wala yun, alam natin na informal yun.

Q: Sa legal lang tayo. Senador tututukan namin ah, yung mangyayari dito sa panukalang batas na ito. Salamat po sa pagbibigay ng oras ninyo ngayong umaga.