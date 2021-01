MANIFESTATION OF SENATOR RISA HONTIVEROS DURING THE COMMITTEE OF THE WHOLE HEARING

At the outset Mr. President, I'd like to make of record that I join with the manifestation of the Minority Leader at the opening of our hearing that the right to information even during a negotiation stage is guaranteed by the Constitution and precisely specifically as ruled in Chavez vs PEA, and that the price, our assumption, and the assurance given by Sec. Galvez that the price be made public after the supply agreement is signed.

Ang maganda po sa ating pagdinig sa COVID-19 vaccination program ng bansa ay nagkakaroon tayo pagkakataong masagot ang mga tanong ng ating mga kababayan ukol dito sa COVID-19 vaccines. Ang lagi kong pahayag ay ito. Tatlong bagay lamang. Gusto natin ng bakunang ligtas, bakunang epektibo, at bakunang darating sa oras.

Kaya nakakalungkot po ang akusasyon ng Malakanyang na kaya daw tayo mausisa ay dahil may pinapaboran daw tayong brand ng bakuna. I want also to put it on record- and it is fully reflected in our Senate journal- na sa hinaba-haba ng mga hearing dito sa Senado tungkol sa vaccines, walang ni isang beses na ako o kahit sinong senador ay may kinilingan na kahit anong brand.

Kaya patuloy akong magtatanong tungkol sa mga bakuna na hindi pa kumpleto ang datos. Nasa pangatlong hearing na tayo, at maraming natitirang tanong. Ang tanong ng mga senador ay tanong din ng taumbayan: Ano ang tunay na efficacy rate ng mga ito? Magkano nga ba ito? Nasaan na ang kumpletong datos? Para magkaroon ng accountability, kailangan sagutin ang mga ito.

Hindi namin kailangan na maging medrep ang alin mang bahagi ng gobyerno. We just need to trust that you will guard the health of Filipinos by bringing only the best and the safest vaccines here. Ni isang sentimo ay hindi dapat mapunta sa kahit anong bakuna hindi napatunayang ligtas. Bilyun-bilyon ang gagastusin natin dito, kaya dapat makasulit ang mga Pilipino.