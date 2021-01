STATEMENT OF SEN. BONG GO:

I am appealing to the IATF to review and reconsider its recent decision to relax age restrictions in MGCQ areas which will allow children aged 10 to 14 years old to go out beginning February 1.

Huwag muna tayo magkumpyansa, lalo na pagdating sa kalusugan ng mga kabataan dahil delikado pa po. Responsibilidad nating proteksyunan sila. Sa lahat ng desisyon natin, isaalang-alang natin palagi ang buhay at kapakanan ng bawat Pilipino.

Kung hindi naman po kailangan, huwag munang payagang lumabas ng bahay ang mga bata dahil delikado pa po ang sitwasyon. Hilaw pa at maaga pa para luwagan. Bakit naman tayo magmamadali, eh hindi pa nga nakapag-umpisang magbakuna? Kung magluluwag tayo ng patakaran ngayon, tapos tataas naman ang kaso, mas mahihirapan po tayo.

Dahil rin po sa balitang merong 16 new cases ng new variant dito sa ating bansa, most recently 'yung sa Mountain Province, kailangan na mas paigtingin pa natin ang ating mga health protocols. Ayon pa sa DOH, tatlo dito ay menor de edad and below 18 years old at ang pinakabata ay limang taong gulang lamang.

I am asking authorities to further strengthen the enforcement of health protocols, especially in public areas. Sa mga kababayan natin, mag-ingat po tayo at sumunod tayo sa ating gobyerno. Magsuot parati ng face mask, face shield, mag-social distancing, maghugas ng ating kamay, at huwag munang lumabas ng bahay kung hindi naman po kailangan.

Habang sinisigurado ng ating gobyerno na magkakaroon ng sapat, ligtas at epektibong bakuna para sa lahat, kaunting tiis lang po, mga kababayan ko. Patuloy po tayong magbayanihan. Ang simpleng mga patakaran na ito, kung susundin, ay makapagliligtas ng buhay ng kapwa nating Pilipino.

January 25, 2021/ 4pm