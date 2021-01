Press Release

January 25, 2021 SEN. GRACE POE's OPENING PRAYER Panginoon, sinabi niyo 'humingi kayo at kayo ay bibigyan; humanap kayo at kayo ay makakasumpong; kumatok kayo at kayo ay bubuksan.' Humihingi po kami sa inyo ng biyaya para sa kaligtasan ng aming bansa--mula sa karamdamang dala ng COVID-19 at mula sa mga nagsasamantala sa pandemya. Tulungan mo po kaming makahanap ng paraan para mapabilis ang pagpapabakuna, para manumbalik ang kapayapaan ng loob ng mga tao at sigla ng aming ekonomiya. Kumakatok kami, Panginoon, buksan mo po ang isang kinabukasan na ligtas at masagana para sa aming bansa. Amen.