Dispatch from Crame No. 1,024:

Sen. Leila M. de Lima on the Government's inaction on the rising prices of commodities

1/30/21

I hear rabbit farming is now finding a new market because of the continued rise in the price of basic commodities. While I laud the resilience of the Filipino spirit, I cannot help but take note of the slow action, if not indifference, of this administration. Once again leaving the Filipinos to fend for themselves.

Ensuring that Filipinos don't go hungry is a primary State obligation. Hindi maaaring isantabi ang usapin ng kabuhayan at ang kumakalam na sikmura ng mamamayan. Kaya nga itinulak natin sa Senado ang pagsasaliksik at pagsusuri ukol sa isyung ito para malaman kung ano ba talaga ang ugat ng problema, at paano ito sosolusyunan.

Nananawagan rin ako ngayon sa Kagawaran ng Agrikultura na mabilis na palawakin ang implementasyon ng "Kadiwa Ni Ani sa Kita Program" at maglagay ng mas marami pang rolling stores na magbebenta ng mga produktong agrikultura sa mas abot-kayang halaga para sa ating mga kababayan na naghihikahos at nahihirapan na nang lubusan.

Masusi rin sanang bantayan ang mapagsamantalang pagtataas ng presyo ng mga pangunahing produkto habang patuloy na pinapasan ng mga mamimili ang tumataas na gastos sa mga bilihin.

Pagtuunan niyo rin ng pansin ang madaming supply sa Visayas at Mindanao. Kung nagawa niyo ngang iluwas pa-Maynila ang dolomite galing Cebu, anong pumipigil sa inyo ngayon na gawin din ito para naman maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan?

Ito ang dapat tutukan at atupagin ng pamahalaan, hindi Cha-cha, hindi red-tagging, hindi KickVac. ###

Access the handwritten copy of Dispatch from Crame No. 1,024, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatchno1024