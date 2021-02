Press Release

February 1, 2021 DXDC Straight to the Point interview ni Sen. Win Gatchalian kasama si June Duterte ukol sa Sim Card Registration Act Q: Ano na ang level ng prepaid sim card registration sa Senado? SEN WIN: Ngayon ay umpisa na ng pagdinig kasunod nito ay pagdedebatehan na at ako ay naniniwala na magiging ganap na batas ito. Maganda po ang tsansa na maging ganap na batas ito dahil marami tayong kasamahan na niniwala na ito ay isang paraan para masugpo ang krimen sa ating bansa. Q: Kayo ay naging biktima din ng scam? SEN WIN: Oo, yung credit card ko na scam at yung paraan na ginawa nila para mapalitan nila yung naka-register na cellphone number ko sa bangko, ay gumamit sila ng prepaid sim card. Q: Ano na ang nangyari sa kaso Sir? SEN WIN: Humingi kami ng tulong sa NBI at maganda naman yung takbo ng imbestigasyon. Q: Nakakatanggap din kami ng incidents na nag-pretend na sila ay representate ng isang particular na bangko at na scam, ano ang pwedeng gawin sa mga katulad niyan? Apart from the sim card? SEN WIN: Magkakaroon kami ng pagdinig ng mga scamming incidents dahil marami tayong mga kababayan na natuklasan namin ay nagkaroon ng ganitong karanasan at tututukan namin ito at hindi natin sila pababayaan. Sisiguraduhin natin na itong mga scammers ay mahuhuli at itong mga bangko dapat panagutin yung mga ganitong pangyayari. Importante na yung mga bangko ay gumagawa ng paraan para hindi ito mangyari at dapat ginagalingan nila yung kanilang security features dahil ang nagiging issue dito yung ating seguridad ng ating credit card. Q: Privacy rights, ano Sir ang pwede nating gawing safeguards para maiwasan ang identity theft, or paggamit ng data sa hindi maganda? SEN WIN: Isa tayo sa pinaka-aktibo at may pinaka masasabi kong komprehensibong data privacy protection. Meron tayong batas, meron pa taoyng commission na nagbabantay ng data privacy kaya meron tayong mga paraan na protektahan yung ating data privacy, yung mga impormasyon na binibigay ng ating mga kababayan. Kaya ang trabaho po ng Data Privacy Commission ay tignan nang mabuti yung mga ganitong mga operasyon at siguraduhin na meron pong proteksyon para sa ating mga kababayan at para hindi kumalat at hindi maibigay sa maling kamay yung ating data. Q: Worry ng iba baka magamit daw sa wiretapping? SEN WIN: Hindi naman po dahil itong wiretapping kailangan ng court order ito at hindi yan basta-basta ginagawa. Kaya importante na meron pong utos ng korte bago kumilos ang gobyerno. Pero ganunpaman, ang pinakamahalaga dito sa sim card registration ay yung masasamang elemento, hindi na nila magagamit yung sim card sa paggawa ng krimen. Halimbawa po maraming masamang elemento ginagamit ito para gamiting triggering device sa bomba, ginagamit rin nila ito pang-harras, sa pananakot, intimidation kaya ho marami sa kababayan natin nawawalan na ng pagasa dahil imbestiga ng imbestiga pero pagdating sa dulo prepaid pala, hindi nila alam kung sino ang bumili nito at nagiging dead end yung imbestigasyon. Q: Tama ba yung ibang bansa meron na rin katulad nito? SEN WIN: Marami, out of the 200 na bansa, 155 na ang meron ganito kaya hindi ito bagong teknolohiya, ito ay ginagamit na nang maraming bansa at itong ganitong sistema ay hindi kakaiba. Ginagamit ito ng maraming bansa kasi nga alam nila na yung masasamang elemento at kriminal ay ginagamit nila ang sim card para hindi sila ma-trace.