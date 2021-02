STATEMENT OF SEN. BONG GO

Re: Implementation of Child Safety in Motor Vehicles Act

Nakausap ko po si DOTR Secretary Art Tugade at LTO chief Galvante hinggil sa pagpapatupad "by phases" muna ng Republic Act No. 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act.

Napagkasunduan na wala munang gagawing panghuhuli. For now - no fines, no arrests, no confiscation of licenses, no penalties.

Dahil sa kasalukuyang krisis na dulot ng COVID-19, huwag muna nating dagdagan ang iniisip ng mga kababayan natin. Hirap na hirap na po sila, huwag na muna natin silang mas pahirapan pa.

Kung tutuusin, dahil rin sa mga itinakdang IATF protocols, hindi naman nakakalabas ang mga bata sa kanilang mga bahay.

Para sa kaalaman ng lahat, ang RA No. 11229 ay naisabatas noong Pebrero 22, 2019 at ang kanyang IRR ay aprubado noong Disyembre 23, 2019 pa. Ayon sa DOTR at iba pang concerned agencies, mayroon sanang gagawing information, education and communications campaign ukol sa pagpapatupad nitong batas na ito noong nakaraang taon subalit inabot tayo ng pandemya.

Bagamat nakasaad sa batas na kailangan na ito maimplementa ngayong taon, sisikapin muna nating maipaintindi sa mga tao kung ano po ang batas na ito, bakit ito kailangan maimplementa, at ano ang mga patakaran na kailangan sundin ukol dito. Bibigyan natin ng oras ang lahat na makapaghanda muna, habang may pandemya pa rin tayong sinusubukang malampasan.

Ang apela ko sa mga kababayan natin, makinig tayo sa information campaign at intindihin natin ito. Kapakanan at kaligtasan ng lahat, lalong-lalo na po ang mga kabataan, ang inuuna natin sa pagpapatupad nito.

Darating rin po ang panahon na kailangang ipatupad na ang nakasaad mismo sa batas. Oras na malampasan na natin ang pandemya at magiging normal na ang ating pamumuhay, kailangan natin itong sundin - itong batas na ito. Ang mga patakarang ito ay para rin naman sa kaligtasan at ikabubuti ng bawat Pilipino. Maraming salamat po.