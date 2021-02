Press Release

February 2, 2021 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON 'ECONOMY SINKING DEEPER' Kung lumulubog na, hindi ba't dapat abutan na ng life vest para iligtas? Pare-parehong bagsak ang ekonomiya ng ibang mga bansa, pero Pilipinas ang makakaranas ng pinakamahabang kalbaryo. Hindi dapat ganito kadami ang nawalan ng trabaho kung binigyang-prayoridad ang health budget na lulutas sa pangunahing problema na kinakaharap ng bansa, ang pandemya. Hindi dapat ganito katindi ang pagbagsak ng ekonomiya kung nakinig sa mga panawagang gastusan ang programa sa agrikultura, hospital expansion, digital transformation at connectivity. Ito sana ang titiyak na mababawi natin ang pagbagsak ng private investments sa high-contact economic sectors at magbabalik sa kabuhayan ng mga Pilipino. Huwag naman sanang hayaang umabot pa sa 'Abandon Ship'.