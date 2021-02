Opening Statement of Senator Manuel "Lito" M. Lapid On Senate Bill No. 1862

An Act converting the extension campuses of the Don Honorio Ventura State University (DHVSU) located in the municipalities of Sto. Tomas, Porac, Lubao, Candaba, Apalit, Mexico, Sta. Rita, Floridablanca, Guagua and Sasmuan, all in the Province of Pampanga, into regular campuses of the DHVSU, and appropriating funds therefor

Senator Joel Villanueva, taga-pangulo ng Committee on Higher, Technical and Vocational Education, sa mga ginagalang kong miyembro ng Senado na nasa committee hearing na ito, sa mgaresources persons at guests, magandang umaga sainyong lahat.

Unang-una, nais kong bigyan ng papuri si Sen Villanueva dahil sa maagap na pagkonsidera ng mgapanukalang magpapatibay ng sistemang pang-edukasyon sa bansa, partikular na sa hanay ng tertiary education.

Gusto kong ipahiwatig sa lahat na malapit sa pusoko ang DHVSU na sa taon ng panunungkulan ko bilang lingkod bayan ay itinaguyod ko ito at huli ngadito ay ang pagtutulungan natin kasama ang DPWH namaipatayo ang isang gusali sa Porac Extension Campus ng DHVSU.

Ang layunin naman ng panukalang inihain ko, ang Senate Bill No. 1862, ay ma-convert na itong extension campus sa Porac at maging regular campus na ng DHVSU, kasama na ang mga extension campuses saiba't ibang bayan ng lalawigan ng Pampanga, gaya ngextension campuses sa Sto. Tomas, Lubao, Candaba, Apalit, Mexico, Sta. Rita, Floridablanca, Guagua at Sasmuan. Malaking tulong para sa mga Kapampanganitong pagkakaroon ng mga pamantasang institusyon saaming lalawigan, kasama na ang mga mamamayan ng mga karatig na lalawigan. Sa pamamagitan ng mgacampuses na ito, mas napapalapit sa mga tao ang mgaserbisyo ng de-kalidad at murang edukasyon. Katuladna lamang sa Porac Extension Campus, may mgakababayang Aetas tayong naka-enroll dyan nanaghahangad na makapagtapos ng pag-aaral.

Sa kasalukuyan, ang mga lokal na pamahalaan ang nagbibigay ng pondo para sa pagpapatakbo ang mgaextension campuses na ito, mula sa imprastraktura, suweldo ng mga guro at iba pang gastusin ng mgaextension campuses na ito. Napakalaki ng sakop ng mga institutsyong ito, hindi lang mga mamamayan ng lalawigan kundi pati na rin ang mga karatig lalawigan. Parami nang parami taon-taon ang pumapasok sa mgaito para makapag-aral at balang araw ay makapagtapos. Kaya naman, hangarin din panukalang batas na ito nagawing regular campuses ng DHVSU ang mga ito nangsa ganun ay mabigyang ito ng alokasyon sa national budget o sa General Appropriations Act. Sa pamamagitan ng pagsasailalim nito sa GAA, masisiguro ang sapat na suporta upang mas mapapaganda ang kalidad ng edukasyon na maihahatidng mga institusyong ito. Mas mapapabilis ang pagkuhanila ng pondo para sa pagpapatayo ng mgaimprastruktura, pasilidad at iba pang kagamitan para sakanilang operasyon, lalong-lalo na ang pagbibigay ng angkop na suweldo sa mga guro.

Nakasaad sa ating Saligang Batas ang obligasyonng pamahalaan na mabigyan ng libre, accessible at kalidad na edukasyon ang ating mga kabataan. Naniniwala akong sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga regular campuses na ito mas mabibigyang-buhayat mapagtibay ang adhikaing ito.

Maraming Salamat po.