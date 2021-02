Dispatch from Crame No. 1025:

Sen. Leila M. de Lima's Call to Prioritize the Needs of the Poor over Cha-Cha

2/3/21

Hirap na hirap na ang taumbayan. Samantala, etong administrasyong Duterte sa Cha-Cha pa rin nahuhumaling. Sa hirap ng buhay at sa kabila ng lahat ng pangakong malasakit ng gobyerno - mas inuuna pa ang pag-amyenda sa Saligang Batas kahit wala naman sa Konstitusyon ang talagang problema.

Huwag nang sayangin ang oras at pera ng bayan sa pansariling interes. Fix your priorities, Mr. President, the people have been suffering for so long. Nandyan ang matinding pagtaas ng bilihin at makupad na implementasyon ng price ceiling, at ang kakulangan ng ayuda para sa mahihirap sa gitna ng pandemya.

Patuloy ako mananawagan sa kagyat na pag-pirma sa Implementing Rules and Regulations (IRR) ng Republic Act No. 11291 o ang "Magna Carta of the Poor". Higit na makakatulong ang batas na ito sapagkat idinidiin nito ang karapatan sa pagkain, tahanan, trabaho, edukasyon, bahay at kalusugan ng mahihirap na Pilipino.

Batas na po ito. Ipapatupad na lang. Ito ang dapat atupagin ng administrasyon imbes sa mga interes nilang manatili sa kapangyarihan. I have repeatedly urged the prioritization of this key legislation. The implementation of the law is seriously compromised with every delay. Sa bawat araw na isinasantabi ang importanteng batas na ito, maraming buhay ang apektado.

People have the right to long-term, sustainable solutions that will help them weather the devastating impacts of the pandemic instead of short-sighted, knee-jerk proposals that will certainly create more problems than it can solve.

Higit isang taon na mula ng ating ipasa ang Magna Carta of the Poor pero nakatengga parin ang IRR nito sa opisina nila Duterte. Inuulit ko, hindi nakakain ang Cha-Cha. What a shame and a sham!

(Access the handwritten version, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_1025)