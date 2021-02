Press Release

February 6, 2021 Senador Pacquiao namigay ng ayuda sa mga senior citizens; mga OFWs hiniling na unahin sa bakuna laban sa Covid-19 Walang mapagsidlan ng kasiyahan ang mga residente ng Quezon City nang sila ay bisitahin noong Huwebes, ika-4 ng Pebrero ni Senador Manny Pacquiao. Bukod sa nakita nila ng personal ang Pambansang Kamao, nakatanggap din ng walong kilong bigas, mga groceries, medicine kits at Chooks-to-Go chicken ang mahigit isanlibong senior citizens at iba pang residente sa Brgy. Commonwealth, Quezon City. Personal ding inabutan ng senador ng tig-iisang libong pisong cash gift ang mga dumalo sa kanyang gift giving activity sa Manuel L. Quezon Elementary School, partikular na ang mga matatanda at mahihirap na pamilyang lubos na naapektuhan ng pandemya. Naisagawa naman nang maayos at may sapat na safety protocols at social distancing ang pamimigay ng ayuda. Sa aming panayam matapos ang gift-giving, nanawagan si Senador Pacquaio sa pamahalaan na isama ang mga Overseas Filipino Workers (OFWs) sa mga prayoridad na mabigyan ng Covid-19 vaccine upang makabalik na sila sa kanilang trabaho. Ayon kay Pacquiao, napakahalaga ang papel na ginagampanan ng mga OFWs upang mas mabilis na makabangon ang ekonomiya ng bansa na nalugmok dahil sa pandemya. Nasa 11 porsiyento ng kabuuang Gross Domestic Product (GDP) ng bansa ay nagmumula sa remittance ng mga OFWs na itinuturing ng Senador na mga "economic frontliners." Dahil sa milyun-milyong OFWs, naging ikaapat ang Pilipinas sa mga pangunahing remittance capital sa mundo, na labis na nakatutulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa.