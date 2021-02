Pangilinan to govt: Dialogue with retailers, hog-raisers to address lack of supply

AS retailers and small-scale hog-raisers go on a pork holiday, Senator Francis "Kiko" Pangilinan on Monday said the government needs to address supply to be able to stabilize prices.

"Ang issue ay suplay. Dahil halos ubos na ang mga baboy sa Luzon dahil sa African swine flu (ASF), kinakailangang mag-angkat mula sa Visayas at Mindanao. Wala na raw nagbebenta ng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila dahil mas mahal ang gastos ng mga magbababoy kaysa sa price ceiling. Ano'ng kailangan ng industriya para makabangon?" Pangilinan said.

"Kailangang magka-dialogue ang mga magbababoy at mga may pwesto sa palengke kasama ng DA at DTI," Pangilinan said.

After Malacañang imposed price caps on pork shoulder (kasim) and pork leg (pigue) at P270 per kilo, and on pork belly (liempo) at P300, traders and vendors have called for a pork holiday to protest the price cap, saying that transport costs have quadrupled for pork coming from Visayas and Mindanao.

"Dapat pakinggan din ang ating mga hog raisers at vendors. Ang suporta ng gobyerno ay hindi dapat see-saw. Dapat hindi bababa ang isa kung aangat ang kabila. Kung ang kailangan nila ay transport subsidy, bigyan ng transport subsidy. Ayaw nating umabot pa na mawalan na talaga ng suplay ng baboy sa merkado," Pangilinan said.

To address lack of supply and rising prices, the senator commits to continue monitoring the situation, with a possible second hearing of the Senate Committee on Agriculture and Food.